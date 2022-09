Blir behandla som søppel

Kommunerevisjonen avdekker grove forhold rundt Nav sitt arbeid i Oslo. Det er umulig å få tak i saksbehandlere og søknader om økonomisk hjelp blir ikke behandlet «raskt og uten ugrunnet opphold». NAV må umiddelbart rydde opp.

Som leder av helse- og sosialutvalget i Oslo kommune kommer revisjonens avsløringer som et sjokk. Og det revisjonen forteller er både skammelig og uutholdelig. De svakeste av oss blir nærmest behandlet som søppel. Sterke ord, men åpenbart vil ethvert menneske føle det slik når man møter stengte dører hos de som plikter å hjelpe.

Cecilie Lyngby er partileder i Folkets Parti (FNB) og leder av helse- og sosialutvalget i Oslo. (Privat)

Nå har kommunerevisjonen sendt sine sylskarpe anbefalinger til ansvarlig byråd Robert Steen (Ap). Han avkreves at følgende skjer så fort som mulig:

1) All informasjon om sosiale tjenester skal være tilgjengelig for alle, også de som sliter med språk, data og digitale tjenester.

2) At Nav-kontorenes åpningstider er korrekte overfor publikum.

3) At Nav ordner det slik at det faktisk er mulig for brukere å få kontakt med Navs saksbehandlere og at kontorene tar telefonen når noen ringer.

4) Nav må lage et system som registrerer alle henvendelser som resulterer i gjennomførte møter.

5) Navs publikumsmottak må snarest sørge for at brukernes personvern respekteres.

6) Alle søknader om økonomisk hjelp må behandles umiddelbart.

Det som gjør slike funn ekstra sjokkerende er at Navs mangelfulle service og respekt overfor brukerne har vært en lang og trist diskusjon. At Oslo fortsatt tramper i ei hengemyr er nesten ikke til å tro.

Hvor vanskelig kan det egentlig være for Nav å oppfylle sitt samfunnsansvar? Og hvorfor har ikke Nav kommet lenger? Skyldes det en «vi gir blaffen»-holdning? Er Navs kompetanse for lav, eller er det ressursene som ikke er tilstrekkelige? Nav må gjerne forklare seg i hjel, men det hjelper ingenting for de som trenger Nav.

Kommunerevisjonen har også pekt ut bydelene Ullern og Østensjø som verstingene innenfor Nav-systemet. Bare hør her hva revisjonen har pålagt de to bydelene som har 90.000 innbyggere.

1) Ta telefonen når noen ringer.

2) Avvis ikke brukere som kommer til kontorene.

3) Vage og muntlige søknader om sosiale tjenester oppfattes og skrives ned.

4) Fatt vedtak.

5) Møt Nav-brukere med respekt.

Nei, det er til å gni seg i øyene av. Gjerne riste på hodet også, selv om det heller ikke hjelper. Det som bør kunne bidra til en sterkt tiltrengt opprydding er at vi i helse- og sosialkomiteen i Oslo setter denne saken hardt på dagsorden og følger opp byråd Robert Steen sekund for sekund.

Oslo kan ikke leve med et Nav som ikke fungerer på de mest grunnleggende områdene for en sosial tjeneste.

Mens jeg skriver dette ringer jeg Nav for å snakke med en saksbehandler i Ullern bydel. Etter 16 minutter svarer Navs overordnede kontaktsenter. De nekter å sette meg over til en saksbehandler i Ullern.

Så, jeg venter ennå. Forgjeves.

