Etter at Nav sa unnskyld, kunne Geir legge striden bak seg: – Jeg har fått et nytt liv

I september i fjor skrev Arbeidsmanden om Geir Pedersen fra Finnmark som er overfølsom for lyder etter en hjerneblødning. Han har diagnosen Ménières sykdom og rammes av akutte svimmelhetsanfall – likevel ble han satt på tiltak på et snekkerverksted av Nav.

Pedersen fortalte hvordan han svimte av på tiltaket, og hvordan helsa hans ble verre gjennom møtet med Nav. Dialogen med etaten, dokumentert gjennom referater, gir inntrykk av at Nav aldri trodde på plagene hans, men presset på for å få ham ut i tiltak i strid med legenes råd.

Etter flere års kamp fikk renholderen og vekteren, trelastarbeideren og omsorgsarbeideren i oktober 2020 innvilget uføretrygd. Så startet kampen for å få en beklagelse fra Nav.

– På en liten plass som dette kan Nav herse med folk. Jeg er ikke blitt trodd og møtt med forståelse for helseplagene mine, og jeg er ikke blitt behandlet med respekt og likeverdighet. Det er en ukultur i Nav-systemet, sa Geir Pedersen til Arbeidsmanden.

Nav-direktøren på banen

Pedersens historie fikk flere politikere til å reagere, blant annet Per Olaf Lundteigen (Sp).

Stortingspolitikeren utfordret Nav-direktør Hans Christian Holte til personlig å sette seg inn i saken og «foreta en vurdering av hva som er blitt gjort og hva som burde blitt gjort».

Den utfordringen tok Holte. I september i fjor lovet Nav-direktøren at etaten, både på fylkesnivå og lokalnivå, skulle se nærmere på saken. Så ble det stille.

Både Geir Pedersen og Arbeidsmanden purret på svar fra Nav. Det gjorde også Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen og rådgiver Eirik Strand i Norsk pasientforening. Først februar i år kom responsen fra Nav Troms og Finnmark.

Men da var den til gjengjeld god.

Endelig unnskyld

I et brev til Geir Pedersen skrev fungerende fylkesdirektør Kristin Røymo at en arbeidsgruppe hadde gått gjennom Pedersens sak og den påfølgende mediesaken, og at resultatet var klart.

I fire hovedpunkter, med femten fyldige underpunkter, listet Nav opp erfaringer, læringspunkter og tiltak, som skulle innføres for alle fylkets Nav-kontorer.

Samtidig var det startet en ny fungerende leder på det lokale Nav-kontoret til Pedersen. Denne inviterte ham til et møte sammen med fylkesdirektøren.

En fredag i februar opplevde Pedersen det han ikke trodde skulle skje: Han fikk en unnskyldning for hvordan han er blitt behandlet. I referatet fra møtet skriver Nav blant annet dette:

«Vi har ingen grunnlag for å trekke i tvil de opplevelsene du deler med oss. Det er vondt å høre din historie og vi vil på vegne av Nav be om unnskyld for at du ikke har møtt et mer lydhør og forståelsesfullt Nav i den tiden du hadde behov for hjelp fra oss.»

Endelig følte Pedersen at han ble trodd.

– Det var uventet. Og det var godt å få en ekte unnskyldning. Nå kan jeg legge saken bak meg, sa han den gangen.

Har satt dokumentene på hylla

Fire måneder etter snakker Arbeidsmanden med Geir Pedersen igjen. Hvordan har han det nå? Er sykdommen blitt bedre? Og: Har han klart å legge saken bak seg?

Svarene er oppløftende.

– Det kjentes så godt å få den unnskyldningen. Det var så fælt å ha saken hengende over meg, sykdommen min ble så mye verre. Nå er Nav helt ute av hodet mitt. Jeg har fått et nytt liv, sier 54-åringen, til Arbeidsmanden.

Til Arbeidmsmanden har han vist en nærmere 150 siders bunke med dokumenter fra dialogen med Nav. Nå ligger papirene i en perm oppe på ei hylle på kontoret. Der får de ligge i fred.

Og uføretrygden kommer inn på konto hver måned.

– Jeg har fått en helt annen ro i kroppen, jeg slipper stresset med Nav. Nå kan jeg endelig konsentrere meg om helsa, og å legge opp dagene så jeg fungerer best mulig.

Sånn er helsa nå

Sykdommen er der fremdeles, og vil være der livet ut. Pedersen er plaget av et trykk i hodet, tåler dårlig lyder, blir svimmel og uvel i magen.

På smerteklinikken på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har han lært seg teknikker for å slappe av når kroppen herjer som verst. Han er også blitt flinkere til å legge inn noe aktivitet i hverdagen, men ikke for mye.

Skal han klippe gresset i hagen, er det ikke gjort i én arbeidsoperasjon.

– Jeg har lært meg å kjenne på hva kroppen tåler. Skal jeg klippe plenen, må jeg ta mange pauser – sette meg på trappa og ta en kopp kaffe. Ting tar den tida det tar, om jeg så må bruke en hel dag.

– Nav er blitt bedre

54-åringen har fått mange tilbakemeldinger fra både kjente og ukjente etter at han fortalte sin historie i media.

– Jeg kjenner mange som er i kontakt med Nav her hjemme som nå sier at alt er blitt annerledes. De føler at rutinene er blitt bedre og at de blir tatt på alvor av Nav.

Han har ikke angret en dag på at han sto fram.

– Jeg er så glad jeg fortalte min historie, sier Geir Pedersen.

