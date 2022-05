Ikke velg bort helsen vår

WHO advarer mot økende forekomst av fedme. Norge må øke innsatsen for å demme opp for et problem som truer folkehelsen.

Samme dag som Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer mot helsefarene med økende forekomst av fedme, velger Dagsavisens kommentator Kjell Werner å argumentere mot en ny sukkeravgift. Argumentet er hensynet til grensehandelen. Men vi må klare å lage løsninger som ikke gjør at vi ofrer hensynet til helsen vår.

Sukker øker risiko for overvekt og fedme, som igjen øker risiko for dårlig helse og sykdom. Nesten en firedel av alle voksne i Europa er nå overvektige på et nivå som tilsvarer fedme. Kun Amerika har en høyere andel.

Nivået på overvekt og fedme har nådd epidemiske proporsjoner i regionen og vokser, sier WHO. I Norge har sju av ti voksne overvekt eller fedme. Det gir høyere risiko for sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer og kreft.

Dette har høy samfunnskostnad, men også en høy menneskelig kostnad. Som fellesskap bør vi legge til rette for at mennesker kan ta vare på helsen sin og unngå sykdom.

Werner mener regjeringen bør bøte på det folkehelseproblemet som sukkerinntaket er med «effektive opplysningskampanjer om sunt kosthold». I sin kommentar etterspør han nettopp det.

Mina Gerhardsen er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. (Ilja C. Hendel)

Det er å etterspørre noe som ikke finnes. WHO har gått gjennom hva som skal til for å forebygge at så mange får de store folkesykdommene som diabetes, kreft og hjerte- og karsykdommer. De peker nettopp på at avgifter er noe av det mest effektive for å forebygge folks valg og ber alle land om å innføre dette.

Det er her vi vil finne løsningene: Ved å lage smarte avgifter som gir gode dult for bedre helsevalg, ikke i en ny informasjonskampanje om «fem om dagen».

Omfanget på grensehandelen overvurderes. Kjell Werner skriver at mange nordmenn bor i rimelig nærhet til grensa og at de som «bor lenger unna kan importere godterier og brus ved å bestille via nettet».

Sannheten er at Norge skiller seg fra andre land ved at folk her handler mye oftere enn andre. Vi handler mange ganger i uken. De fleste av disse handleturene går til nærbutikken og ikke til Sverige.

Med billigere sukker, brus og godteri blir det flere av de usunne handleturene til hverdags. Muligheten til billig netthandel er heller ingen mulighet lenger etter at 350-kronersgrensa for å måtte betale toll og merverdiavgift ble opphevet i januar 2020.

Som det påpekes i Dagsavisen er det alkoholholdig drikke, tobakk og snus som er «de viktigste lokkevarene» for å legge handleturen til Sverige. Om regjeringen vil begrense grensehandel, bør det gjøres uten at det går ut over helsen vår. Da kan de for eksempel kutte i alkoholkvota, som vil gjøre det mindre attraktivt å ta den bilturen til Sverige.

Werner ser ut til å tro at vi kun tar til orde for avgifter på det usunne. Vårt poeng er at vi vil at det sunne skal bli billigere og det usunne skal bli dyrere. Folk støtter avgifter som gjør det sunne billigere og det usunne dyrere.

Hele 80 prosent av befolkningen støtter slike avgiftsendringer, viser en meningsmåling utført av Opinion for Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Dette kravet kommer fra et samlet Helse-Norge. Da Solberg-regjeringen fjernet sukkeravgiften skrev over 100 fagpersoner og organisasjoner under på et opprop for å ta den tilbake.

Kravet om dette kommer også fra en rekke organisasjoner som innspill til ny folkehelsemelding.

Vi er ikke alene om å be om sunn skatteveksling. I sitt innspill til regjeringens folkehelsemelding anbefaler Helsedirektoratet «å innføre en gradert avgift på tilsatt sukker og samtidig prisreduksjon på frukt, bær og grønnsaker».

Vi håper regjeringen tar Helsedirektoratets og WHOs råd for å forebygge ikke-smittsomme sykdommer like alvorlig som rådene for å håndtere pandemien.





