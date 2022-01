Salat eller skolebolle?

Det bør lønne seg ikke bare for helsen, men også for lommeboken, å velge en salat fremfor skoleboller til lunsj. I alle fall ikke omvendt, som i dag. Skal vi styrke helsen og forlenge levealderen i Norge, trenger vi smarte avgifter som gjør det sunne billigere og det usunne dyrere.

Det har du ikke råd til å si nei til, kjære finansminister.

Å få folk til å velge sunt og å gjøre gode helsevalg, er en utfordring. Fortsatt er det en stor del av befolkningen som ikke følger anbefalingene. Mange velger bort frukt og grønt, fisk og grove kornprodukter, og spiser for mye kjøtt, salt, sukker og fett. Å være overvektig eller å ha fedme er den nye normalen.

Over halvparten av den voksne befolkningen har en kroppsvekt over det anbefalte, med den økte risikoen det gir for dårlig helse og sykdom. Nær 90 prosent av sykdomsbyrden i Norge er knyttet til ikke-smittsomme sykdommer som kreft, diabetes og hjerte- og karsykdom.

Usunt kosthold er en av de viktigste risikofaktorene for disse sykdommene.

Denne situasjonen gjør at nordmenn har dårligere helse enn de trenger å ha, og dør før de bør. Dette rammer naturlig nok aller mest de som blir syke og deres nærmeste, men følgene for samfunnet er at helseutgiftene også blir unødvendig høye.

Forskning viser at noe av det mest effektive for å styre forbruk i sunnere retning, er å bruke såkalte prismekanismer. Om vi ønsker at befolkningen skal spise og drikke mer av det sunne og mindre av det usunne, må det enkelt forklart bli billigere å velge sunt fremfor det usunne når vi handler i butikken eller i skolekantinen.

En blandet salat, frukt og fisk i form bør for eksempel ikke koste mye mer enn en frossen pizza, kjeks og potetgull når en skal handle mat til familien før fotballtreningen en hektisk ettermiddag. Dette handler om folks mulighet til å gjøre gode helsevalg for seg og familien sin.

I dag koster den sunne maten ofte langt mer enn den usunne. Det gjør at de gode valgene ikke er tilgjengelig for alle. Ved å subsidiere det sunne alternativet og avgiftsbelegge det usunne, er det lettere å velge det som er bra for helsen vår når det valget ikke svir slik i lommeboken.

FAO, FNs matvareprogram, har oppsummert hva som skal til for et bærekraftig kosthold:

«Et bærekraftig kosthold skal gi oss nok, sunn og trygg mat, samtidig som det vi velger å spise ikke ødelegger for kloden verken i dag eller i framtiden. Men bærekraftig mat skal også passe inn i ulike kulturer og være såpass rimelig at alle har råd til den.»

Vår nasjonale strategi har få, om noen, insentiver for å bidra til at den sunne maten blir billigere, den usunne dyrere, eller at sunn og trygg mat skal være så rimelig at alle har råd til den. For å snu negative helsetrender, må vi derfor snu dette.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har vurdert tiltak for å redusere sykdomsbyrden og bedre folkehelsen. I følge WHO er det sunn skatteveksling, altså en kombinasjon av avgift på usunn mat og subsidier på sunn mat, som har størst effekt på folkehelsen.

Derfor bør vi i Norge lage en plan for sunn skatteveksling som både tar hensyn til folkehelse, fordeling og bærekraft, og der det ses spesielt på bruken av moms som ett av virkemidlene.

Handelslekkasje til Sverige er et mye brukt argument for å redusere avgifter på helseskadelige varer. Reduksjon eller fjerning av innførselskvoten på alkohol er et tiltak som potensielt kan redusere grensehandelen, uten å ha de negative helsekonsekvensene som avgiftskutt kan gi. Dessuten er det slik at de fleste handleturene ikke går til Sverige, men til nærbutikken. Lav pris på usunne varer vil gjøre disse mange hverdagsturene mer usunne og påvirke folkehelsa negativt.

Vår nye finansminister Trygve Slagsvold Vedum er lite glad i avgifter. Det er det for så vidt få som er.

Men folk skjønner at de av og til må til for å bidra til bedre valg og løsninger. I en undersøkelse gjort av Opinion på oppdrag fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, støtter hele 80 prosent bruk av avgifter for å bidra til at det sunne blir billigere og det usunne blir dyrere.

For å si det på en måte Finansdepartementet skjønner: Dersom avgiften på usunn mat tilsvarer subsidiene som gis til produsent eller konsument, vil ordningen bli provenynøytral. Har vi derfor råd til å la være å ta grep her?

Så kjære finansminister, en kombinasjon av avgift på usunn mat og subsidier på sunn mat vil ha stor effekt på folkehelsen. Rimeligere sunn mat gir en sunnere fremtid både for den enkelte og samfunnet som helhet. Er du med?

