Er vedfyring problemet?

Vi leser i Dagsavisen 14. februar i en stort oppslått artikkel at «vedfyring er et av de største problemene». Temaet er luftkvaliteten i hovedstaden.

Den ansvarlige byråd har over to hele sider inne i avisen en grundig utredning om dette problemet og hvilke konsekvenser det har for luftkvaliteten i Oslo.

Det er kjent at det sittende byrådet er opptatt av luftkvaliteten. Dette er en sak de har arbeidet med siden de kom i posisjon og som nå er blitt svært bra – jfr. langtidsseriene i NILUs målinger.

Det er flott at de har fått dette til, men de ønsker stadig å få enda bedre resultater. Her oppstår det et dilemma! Det er påfallende at byråden tilsynelatende ikke ser hva som ligger bak «problemet» vedfyring.

Det er et faktum at i Oslo finnes det mange leiligheter av svært dårlig standard. De svakest stilte i byen vår bebor disse leilighetene og i den kalde årstid fryser de! De fryser, og det går på helsa løs. Jeg observerer at det sittende byråd ikke er spesielt opptatt av denne kjensgjerningen og mitt spørsmål til byrådet blir:

Hva har dere tenkt å gjøre med dette?

Operasjon Ved har i over 50 år levert gratis ved til de som trenger det i Oslo by. Vi har stor innsikt i dette temaet og vi er svært etterspurte! Denne høsten og vinteren er vi nærmest helgenerklært av vår kundekrets.

Med de strømpriser som har vært siden høsten 2021 er det å fyre med ved det eneste alternativet disse menneskene har. Vi har per dato en brutto tilvekst på omtrent 100 husstander – totalt har vi i dag 860 husstander i vårt kartotek.

Vårt tiltak som ble startet i 1970 skulle være midlertidig, men intet byråd har siden evnet å avskaffe denne form for sosial nød. Operasjon Ved Oslo har som sin eneste hensikt å levere gratis ved, og den dagen det nevnte problem er permanent avskaffet har vi ikke lenger noen misjon.

Per Søgård er sekretær i den frivillige organisasjonen Operasjon Ved Oslo. (Privat)

Jeg forundres også over den konklusjonen byrådet trekker når det gjelder tematikken rundt rentbrennende ildsteder. Det er et faktum at disse er bygget slik at 90 prosent av vedens brennverdi benyttes. Men det er altså likevel ca 10 prosent utslipp. Ildsteder som ikke er rentbrennede har en langt dårligere teknologi og energiutnyttelse.

Men i byrådets verden hjelper ikke denne teknologien noen ting på luftkvaliteten. Hvis dette stemmer er det norske folk blitt utsatt for et bedrag over mange år. Folk er på forskjellig vis blitt oppfordret til å skifte ut sine ildsteder. Dette er, som de fleste vet, en betydelig investering. At det egentlig er til ingen nytte – ifølge byrådet – nærmer seg jo en skandale!

Jeg tror ikke dette stemmer. Derimot er det sant at selv 10 prosent utslipp kan utgjøre en vesentlig mengde med hensyn til luftkvaliteten dersom det er mange nok som fyrer samtidig. Men da må byrådet være så trygg på sine egne resultater at de ser at de har noe å gå på i de kaldeste ukene på vinteren.

Politikk består som kjent av å prioritere ulike hensyn opp mot hverandre. Dette gjelder ikke minst hensynet til de som bor i leiligheter med lav standard, ja mange ganger kan man si at de bor under uverdige forhold.

Operasjon Ved Oslo har i noen år nå forsøkt å få med seg kommunen på å finansiere utskifting av gamle ildsteder til rentbrennende moderne ildsteder. Hittil har vi ikke lykkes i å fange de politiske myndigheters interesse for saken, men vi har ikke gitt opp dette prosjektet.

Det er mulig at noen har en bedre idé om hva som skal til for å løse problemet?

Vi er lutter øre!





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen