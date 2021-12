Virkeligheten for mange

I jula blir det ekstra tydelig for oss hvor hardt livet er for dem som oppholder seg i det åpne rusmiljøet på gata i Oslo. Kommunale og ideelle tiltak legger til rette for at mange får en form for julefeiring.

Livet på gata er likevel en grell kontrast til det de fleste forbinder med jul. At innbyggere som har et alvorlig rusproblem setter sprøyter på gata i full offentlighet, er vanskelig å ta inn over seg.

Rina Mariann Hansen (Ap), Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo. (Vidar Ruud/NTB)

Som byråd med ansvar for rusfeltet er jeg opptatt av at vi må ha mer åpenhet og respekt for folk som trøbler med rus og mindre stigma. Vi må bli mer bevisste på hvilke ord vi bruker når vi snakker om folk i det åpne rusmiljøet.

Hvordan vi snakker om folk påvirker hvordan vi møter dem som medmennesker. Hvilke ord som brukes i mediene om folk som trøbler med rus kan fort virke stigmatiserende.

Vi må se dem som hele mennesker, ikke bare det rusproblemet de har.

Vi skal ha en ruspolitikk i Oslo som sikrer at folk som har utfordringer med rus får den hjelpen de trenger. Og vi har fått en Oslostandard for rusfaglig arbeid, som skal bidra til det.

Kommunen har en verdibasert russtrategi som tar utgangspunkt i et menneskesyn der endring og mestring er mulig og at folk som trøbler med rus først og fremst er våre medmennesker.

Brukerne og interesseorganisasjoner var tett på i prosessen da vi lagde ny russtrategi. Deres innspill var entydige og ble tungt vektlagt; egen bolig og hjelp til å komme i jobb og aktivitet var det de ønsket seg. Det gir oss en tydelig retning for det arbeidet vi skal gjøre framover med å gi folk et aktivt og meningsfylt liv.

Vi skal jobbe for å redusere risiko for helseskader og dødsfall blant dem som trøbler med rus. Helsemyndighetene både nasjonalt og lokalt prøver å bidra til å endre inntaksmåten av flere typer narkotika fra injeksjon til inhalasjon.

Svært mange som ruser seg med illegale rusmidler i Norge bruker fortsatt sprøyter.

Bystyret har bedt byrådet om å utrede åpning av et brukerrom til i Oslo. Jeg har satt i gang arbeidet med utredningen og vil komme tilbake til bystyret med innstilling i saken så raskt det lar seg gjøre.

Folk som injiserer narkotiske stoffer er potensielt i livsfare hver gang de setter en sprøyte. Vi bør vokte oss for å tro at de stiller seg likegyldig til om de lever eller dør. De trenger hjelp og hjelpen finnes. I prinsippet kan man komme i gang med substitusjonsbehandling samme dag på LASSO, slik at man slipper å bruke sprøyter og kan få annen helsehjelp, for eksempel fra feltpleien.

Jeg ser fram til at det statlige forsøket med heroinassistert behandling starter opp ved Oslo Universitetssykehus i januar 2022. Oslo kommune har vært en pådriver for å få i gang et slikt forsøk. Inntil 100 personer som trøbler med rus skal delta.

Flere behandlingsmuligheter for dem som er avhengige av opioider er etterlengtet. Jeg ser også fram til at det skal bli større plass for brukermedvirkning og individuell tilpasning i den ordinære legemiddelassisterte rehabiliteringen. Dette er noe vi håper kommer som følge av endringer i de nasjonale retningslinjene for LAR.

Vi må sikre oss at de det gjelder selv får være med å bestemme over egne liv.

Det er fortvilende at noen mennesker lever sånn i byen vår, men vi må ta innover oss at dette er virkeligheten for mange med alvorlig rusavhengighet. Det må vi aldri stille oss likegyldige til.

Det angår oss alle både som medmennesker og samfunn. Som byråd skal jeg jobbe for at byen vår skal ha et godt akuttilbud og en kunnskapsbasert ruspolitikk som skal sikre at folk får den hjelpen de trenger ut ifra sine behov.

Vi skal legge til rette for at alle får like muligheter til å leve gode og frie liv.

