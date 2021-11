Syk av hjemmekontor

Ut fra erfaringene under pandemien er det nå et ønske om hjemmekontor blant ansatte og arbeidsgivere. For noen virksomheter er dette en mulighet til å kutte husleiekostnadene, mens andre er opptatt av å redusere prosjektinvesteringer. NHO synes å være opptatt av kostnadene i et kortsiktig perspektiv.

I utgangspunktet er muligheten for hjemmekontor positivt.

Men spørsmålet som bør stilles, er i hvilken grad forutsetningene for hjemmekontor for den ansatte er tilstede. Er arbeidsplassen på hjemmekontoret forsvarlig utformet? For å sitere en fastlege jeg snakket med: «Sitter man lenge på en liten krakk, ved et lite kjøkkenbord, med en liten PC, er det klart det blir problemer».

Fastleger opplever en økning av pasienter med muskel- og skjelettsykdommer. NAV sine kvartalstall for antall legemeldte sykefraværstilfeller (2. kvartal 2021) viser en økning på 13,2 prosent (19.229 tilfeller), for muskel- og skjelettsykdommer, som underbygger fastlegenes observasjoner (Tapte dagsverk har økt de to siste årene).

Dette er helseproblemer ofte knyttet til en dårlig tilpasset arbeidsplass som rammer kvinner oftere enn menn. Vi vet også at mange blir uføre av disse lidelsene. I 2016 utgjorde gruppen 27 prosent av de uføretrygde i Norge. I andre kvartal 2021 utgjorde gruppen 36,4 prosent av alle legemeldte sykefraværsdagsverk. Det største tapet er antallet som går ut av produktivt arbeid. Fellesskapet sine årlige utbetalinger til denne pasientgruppen ligger i dag på ca. 40 milliarder, som følge av sykepenger og uføretrygd)

Vi må unngå å komme i en situasjon hvor vi om fire-fem år får en epidemi av muskel og skjelett-lidelser.

Et annet viktig perspektiv, er om «krav» til hjemmekontor vil kunne forsterke sosiale skjevheter.

I dagens boligmarked vil en bolig på 80 kvadratmeter koste mellom syv og åtte millioner i pressområder. En OBOS-leilighet på Hamar har en kvadratmeterpris på 100.000 kroner. Svært få har økonomi til å kjøpe en bolig hvor det også er et godt hjemmekontor.

De som nå uttaler seg varmt om hjemmekontor synes å glemme dette.

Flere bedrifter ser for seg at hovedregelen i fremtiden vil være hjemmekontor. Virkeligheten for de fleste i etableringsfasen i pressområder er grader av «trangboddhet». Om arbeidsgiver «krever» hjemmekontor, vil dette ramme denne gruppen.

Arealnormen sier ikke noe om hjemmekontor, men på mange måter bidrar den til at det «å bo tett» blir satt i system for offentlige arbeidsplasser. Arealkravene forutsetter at de fleste sitter i kontorlandskap, med arbeidsplasser for 75 prosent av de ansatte. Derfor vil de ansatte alltid sitte tett sammen. Mye tyder dermed på at normen vil bidrar til økt bruk av hjemmekontor.

Viktigheten av gode arbeidsplasser for å unngå helseproblemer og sykefravær knyttet til muskel- og skjelettsykdommer, er godt kjent. Her behøves det lite «ny» forsking. Her har bedriftshelsetjenesten gjennom årene gjort en viktig jobb med å tilrettelegge og tilpasse arbeidsplasser for de ansatte.

Både i bedriftshelsetjenesten og i organisasjoner som Arbeidstilsynet og Stami, finnes det mye kunnskap og erfaring på dette området. Dette er et helseproblem som utvikler seg over tid, og for de som blir rammet kan det ta lang tid å bli kvitt plagene.

Kostnadene knyttet til lengre sykefravær og uførhet, betales i dag av fellesskapet. Derfor vil det også være rimelig at fellesskapet stiller krav til ansatte og bedrifter. Vi kan ikke ha hjemmekontor som hovedregel hvis man ikke ivaretar ansattes helse.

