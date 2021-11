Det handler ikke om å senke kravene

Jeg er helt enig med Hilde Østby, som i et innlegg i Dagsavisen, skriver at det ikke er fælt å leve alene. Derfor har jeg heller aldri hevdet eller ment, at vi er avhengige av en partner for å leve gode liv. Mange lever store deler av livet alene, og har det helt OK som singel.

I innlegget skriver hun dessuten at hun er «uenig med Thuen i at kvinne 50+ (eller noen, egentlig) skal senke kravene og forventningene» for å finne seg en partner. Men det er da heller ikke det jeg mener.

La meg presisere: Dersom det er viktig å finne seg en partner, er det ikke så lurt å ha en veldig snever oppfatning om hvordan potensielle partnere skal være. Eller stille absolutte krav. For eksempel at vedkommende må ha høyere utdanning, må være slank, må være over 1.80 høy, etc.

Å løsrive seg fra slike og lignende standarder, handler ikke om å senke kravene eller forventingene, eller å gå på akkord med sine ønsker og behov, og ta til takke med det nest beste. Det handler om å se på hva som kan stå i veien for at man faktisk kan finne en partner som man kan ha det godt sammen med.

Utseende og kroppslige tiltrekning og begjær har selvsagt mye å si. Men hvis en kvinne tror at hun ikke kan bli tiltrukket av menn som er under gjennomsnittlig høy, eller menn overhodet ikke kan tenke seg en kvinne som har noen kilo for mye – ja da har man kanskje for snevert fokus.

På samme måte hvis man tenker at en partner må være noen år yngre, eller eventuelt eldre, enn det man selv er. Det å rette blikket utenfor slike trange kategorier, er ikke det samme som å senke kravene. Mange ender uansett opp med en partner som er ganske annerledes enn det man hadde tenkt seg i utgangspunktet, og trives godt med det.

For det er ikke denne typen ytre egenskaper som avgjør hvordan det går med parforholdet.

Det handler mye mer om felles verdier, interesser og drømmer, og humor, og ikke minst at begge parter er opptatt av å ta vare på forholdet. Og kanskje burde både kvinner og menn – uansett alder, være mer opptatt av slike egenskaper når man leter etter en partner, heller enn å låse seg i et eller annet snevert bilde av den ideelle partner.

