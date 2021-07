Skolesituasjonen på Ellingsrud må tas på alvor

Ellingsrud ligger an til å kunne bli en suksesshistorie i Groruddalen med attraktiv beliggenhet, variert bebyggelse og gode tilbud til barn og unge. Avgjørende for suksessen er skolene våre. Rehabilitering og utvidelse har vært lovet lenge. Nå foreslås dette utsatt i flere år. Vi er bekymret for konsekvensene.

Ellingsrud ungdomsskole har lærere med høy fagkompetanse og omsorg for elevene sine. En solid, stabil ledelse legger til rette for elevenes faglige og sosiale utvikling. Elevtrivselen er høy, og mange forteller at de føler seg sett og verdsatt. Resultatet av skolens målrettede innsats og sterke engasjement er lett å se. Gjennomsnittlig oppnådd grunnskolepoengsum har økt med over fem poeng siden 2016, og foreldre ser ungdommene sine blomstre på skolen.

Utdanningsetaten har på oppdrag fra byrådet utarbeidet forslag til ny skolebehovsplan, med politisk mål om å spare penger på investeringer i skolebygg. Utvidelse og rehabilitering av Ellingsrud skole har vært planlagt i flere år, grunnet større inntaksområde og svært mangelfull ventilasjon.

Skolen vil stå helt uten grupperom og vil måtte kutte i språk- og valgfag.

Nå foreslås det utsatt til 2029. Skolen må om kort tid huse større ungdomskull, og eneste alternativ blir da å plassere en ekstra klasserekke i det som nå er grupperom. Skolen vil stå helt uten grupperom og vil måtte kutte i språk- og valgfag. Den suksessrike pedagogiske modellen med differensiert undervisning vil være umulig å videreføre, og lovens krav om individuelt tilpasset opplæring blir i praksis en uoppnåelig drøm.

Skolen har gjennom mange år slitt med svært dårlig inneklima. Ventilasjonssystemet fungerer ikke, så vinduene må åpnes for å tilføre frisk luft. Om vinteren må den enkelte lærer velge mellom å la elevene fryse eller arbeide i luft som gir hodepine og konsentrasjonsproblemer. Skolen har kjøpt inn pledd til alle klasser, men det løser jo ikke problemet. Om sommeren må elever med kraftig pollenallergi holde seg hjemme.

Samtidig finnes det nye, flotte erstatningslokaler – innredet nettopp for at ungdomsskolen skal kunne bruke dem – fem minutters gange unna. Her er det topp moderne ventilasjon, nok plass, mange grupperom og svært velegnede spesialrom til blant annet naturfag, sløyd og mat og helse. Lokalene blir ledige når Bakås barneskole flytter ut i 2022, og planen var at ungdomsskolen skulle overta dem deretter. Nå ligger det an til at erstatningslokalene i stedet blir revet. Det hadde vært mye billigere for skattebetalerne og mer miljøvennlig om disse kunne gjenbrukes av neste skole!

Skolene er hjørnesteinen i ethvert lokalmiljø. For de fleste foreldre er skoletilbudet avgjørende for valg av bosted. Hvis kapasiteten sprenges, skolene forvitrer og undervisningstilbudet forringes vil folk flytte. Dette er en uønsket utvikling. Vi ønsker at mange blir boende over lang tid for å skape et sterkt lokalmiljø og et trygt og stabilt oppvekstmiljø for barn og unge.

Ellingsrud er ikke omfattet av Groruddalssatsingen, men statistikken viser at det er levekårsutsatte grupper også her.

Skolen er også samfunnets viktigste verktøy for utjevning av sosiale forskjeller – nettopp det Byrådet har som en av sine tre viktigste politiske visjoner. Ellingsrud er ikke omfattet av Groruddalssatsingen, men statistikken viser at det er levekårsutsatte grupper også her. Alle nyter godt av gode skoler og et ressurssterkt lokalmiljø, men spesielt viktig er det for sårbare barn og unge.

Kommunens begrunnelse for ikke å prioritere Ellingsrud skole, er at økonomien er svekket av pandemien. Svekket er imidlertid også barn og unges skolegang, spesielt for dem som ikke har fått solid oppfølging hjemmefra i periodene med hjemmeskole. Hvis Ellingsrud ungdomsskole ikke utvides og rehabiliteres nå, vil våre unge rammes dobbelt.

Den positive utviklingen på Ellingsrud står i fare for å reverseres. Vi vil at alle barn og unge på Ellingsrud skal oppleve glede og mestring, føle seg inkludert og ivaretatt og få et godt grunnlag for sitt videre liv. Det tror vi byrådet innerst inne også ønsker. Da må skolesituasjonen på Ellingsrud tas på alvor.