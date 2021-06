Jagland og fredsprisen

Tidligere leder av Europarådet, Thorbjørn Jagland, skriver i Dagsavisen under tittelen «Kapitulasjon for diktaturet». Saken dreier seg om spørsmålet om økonomisk støtte til Nobelinstituttet fra Stortinget.

Jagland angriper meg for å ha kritisert pristildeling til Liu Xiaobo (2010) og bruke den som bakgrunn for at Stortinget ikke skal gi støtte til Nobelinstituttet.

Det er en feil oppfatning.

Både Høyres parlamentariske leder Trond Helleland og undertegnede viste til denne prisen i en artikkel i Dagens Næringsliv (25/5), nettopp for å understreke viktigheten av Nobelkomiteens uavhengighet til Stortinget – utover at sistnevnte utnevner medlemmene til komiteen i tråd med Alfred Nobels testament.

Vi pekte også begge på muligheten for alternative finansieringskilder.

Min tilnærming har vært prinsipiell, nemlig ønsket om fortsatt uavhengighet. Det er også et faktum at det ikke ligger noen sak til behandling i Stortinget som dreier seg om økt støtte til Nobelinstituttet, selv om det derfra er kommet ønsker om finansielle bidrag fra landets nasjonalforsamling. Om en slik sak fremmes i Stortinget, må partiene ta stilling til spørsmålet.

I et demokrati som vårt er det flertallet som bestemmer. Det respekterer vi alle. Også de som Jagland, i en sjelden språkdrakt til ham å være, mener er både «forvirret» og «underdanig».