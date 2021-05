Koronapandemien har tydeliggjort viktigheten av å sikre rettferdig tilgang på vaksiner og medisinsk materiell. Til tross for at regjeringen også vektlegger viktigheten av dette i revidert nasjonalbudsjett, tilbyr de bare et minimalt plaster på såret til løsning.

11. mai presenterte regjeringen et forslag til et revidert nasjonalbudsjett som visstnok skal forsterke det internasjonale samarbeidet for å stoppe pandemien. Her legger regjeringen vekt på at så lenge viruset er aktivt vil faren for nye virusvarianter og økt spredning være til stede.

For å begrense nye virusvarianter og spredning foreslår regjeringen et tilskudd på 200 millioner kroner til vaksineorganisasjonen CEPI til utvikling av vaksiner, samt å donere 700 nødrespiratorer til verdens helseorganisasjon.

Regjeringen har helt rett i at pandemien må løses gjennom internasjonalt samarbeid, og det er fint at regjeringen vil gi økt tilskudd til CEPI, men det holder dessverre ikke. Arbeidet til CEPI, som sammen med Gavi og verdens helseorganisasjon leder COVAX-samarbeidet, går dessverre alt for tregt. Med mål om å tilby 2 milliarder vaksiner har COVAX så langt bare sendt ut 40 millioner doser.

Når det gjelder nødrespiratorene regjeringen foreslår å donere er det bemerkelsesverdig at Norge ønsker å sender ut respiratorer som tydeligvis ikke var gode nok til å bruke her i Norge.

Da Solberg stolt annonserte kjøpet av nødrespiratorene for over ett år siden ble hun møtt av kritikk fra norske sykepleiere. Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk Sykepleierforbund (NSF), kalte regjeringens tiltak for «kunnskapsløshet forkledd som handlingskraft», og pekte på at dette ikke er en fullverdig respirator som kan behandle covid-19-pasienter. Vi kan ikke sette en lavere standard for andre land og kalle det bistand.

Siden starten av pandemien har mange land vært i en situasjon hvor de ikke får tak i nok medisinsk utstyr og vaksiner.

Et tiltak som virkelig monner, og som er i tråd med regjeringens problembeskrivelse av mutasjoner av pandemien, er endringer i patentreglene. Den beste og mest effektive løsningen for å sikre at hele verdens befolkning har tilgang til medisinsk materiell og vaksiner er et unntak fra patentregelverket i WTO.

Sør-Afrika, India, Kenya og Eswatini har allerede sendt inn et forslag om dette. De ønsker et midlertidig unntak fra patentreglene for covid-19 medisin, vaksiner, diagnostikk og medisinsk teknologi til WTO. Dette forslaget vil føre til at langt flere aktører kan kjøpe, bruke, endre og produsere essensiell medisinsk teknologi knytta til covid-19, uten et patentregelverk som står i veien. Dermed vil verdens befolkning motta vaksiner og annet utstyr raskere.

Dessverre har ikke dette forslaget fått støtte fra land som Norge. Sammen med en liten gruppe med rike land har Norge gjentatte ganger stemt nei til forslaget om et midlertidig unntak. Nå, når til og med USA har varslet at de vil åpne for et patentunntak, er det virkelig på tide at Norge følger etter.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein var i januar 2021 tydelig på at vi må øke produksjonskapasiteten i verden for å sikre en reell likeverdig fordeling av medisiner og vaksiner mot covid-19. Bistandspenger alene løser dessverre ikke dette, og ei heller en global pandemi. Vi må sikre alle mennesker lik tilgang på vaksiner og medisinsk utstyr, og ikke dele befolkningen i første- og annenrangsborgere. Første steg er derfor ikke å sende ut middelmådige respiratorer, men å støtte patentunntaket i WTO.