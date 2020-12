1. I hvilket fylke ligger Tvedestrand?

2. Hva heter fyrstefamilien i Monaco?



3. Hvilken norsk tegner tegnet serien Dølle Døck, om alle kroppens utsondringer og deformiteter, som gikk i bladet Pyton i sin tid?



4. Hvilken programleder fikk Fritt Ords honnør-pris i 2017 for serien «Flukt» hvor han brukte sin egen bakgrunn som flyktning for å fortelle de personlige og dramatiske historiene til flyktninger i Europa og Norge?



5. Hva heter kirken som blir regnet for å være den eldste bevarte stavkirken i Norge?



6. Hvilken undersjøisk tunnel går under Bussesundet?



7. Hva heter Tysklands største øy i Østersjøen?



8. Hvilken dansk øy har fire rundkirker, bl.a. Østerlars kirke, som er den største?



9. Hva heter broren til den avdøde rockemusikeren Joachim «Jokke» Nielsen, som også er ganske kjent for det han driver med?



10. I hvilken idrettsgren har Ulf Thoresen vunnet flere verdensmesterskap?

Svar på Dagsavisen-quiz 19. desember