Abrahamsen med historisk etappeseier i Tour de France: – Helt rørt

Onsdagens etappe var en flat etappe på 157 kilometer som startet og sluttet i Toulouse.

Uno-X-rytter Jonas Abrahamsen rykket fra et femmannsbrudd sammen med Mauro Schmid med under 15 kilometer igjen. Nordmannen kjempet om etappeseieren hele veien inn og vant spurten.

– For et råskinn, utbrøt TV 2s kommentator Christian Paasche.

Abrahamsen beskriver følelsene etter etappeseieren.

– Det er kjempemasse følelser. Jeg tenkte på det da jeg spurtet de siste 200 meterne at jeg må få denne seieren. Jeg spurtet alt jeg kunne og det var så deilig å krysse mål, sier han til TV 2.

– Helt rørt

Uno-X er med i Tour de France for tredje året på rad. Abrahamsens triumf er den 20. norske etappeseieren i Tour de France og den første til Uno-X.

– Jeg er helt rørt. Denne har vi jaktet og kjempet for, sa daglig leder i Uno-X Thor Hushovd til TV 2.

Abrahamsen veltet stygt på 1. etappe i et proffritt i Belgia 18. juni. I etterkant fikk han påvist brudd i kragebeinet.

Dagen etter opplyste pressesjef Henning Askjer Lefsaker i Uno-X at sjansen for Tour de France er «veldig liten». Trener Lars Holm mente at sannsynligheten var lik null.

Likevel rakk 29-åringen Tour de France. Onsdagens triumf kommer 28 dager etter velten.

– Det er fantastisk etter en veldig vanskelig sesong. De to siste årene har vært en opptur hele veien, men ingenting vokser i himmelen. Dette året har vært mange nedturer med sykdom og to harde skader. Jeg har alltid trodd og jobbet hardt for å komme tilbake, sier etappevinneren videre.

Brudd hele dagen

Abrahamsen gikk rett i brudd fra start i en gruppe på tre ryttere, sammen med Mauro Schmid og Davide Ballerini. De hadde på det meste over to minutter til hovedfeltet.

Fred Wright og Mathieu Burgaudeau tok igjen de tre bruddrytterne etter 70 kilometer etter å ha rykket ifra hovedfeltet og stiftet en femmannsgruppe i front.

De holdt unna hovedfeltet og Abrahamsen var sterkest i slutten av etappen.

Abrahamsen vant også den innlagte spurten 59 kilometer før mål.

Jonas Abrahamsen spurter om seieren. Thibault Camus / AP / NTB