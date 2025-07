Lettglemt sommergrøss

Det nye gjensynet med filmserien «I Know What You Did Last Summer» imponerer ikke, tross god innsats fra Madelyn Cline (i midten). Foto: Sony

«I Know What You Did Last Summer» er en såkalt «legacy-oppfølger». En Hollywood-beskrivelse på en forsinket fortsettelse som kombinerer flere skuespillere fra originalen med yngre fjes. En blanding av nyinnspilling og oppfølger som prøver å surfe på nostalgibølgen.

Årets utgave av «I Know What You Did Last Summer» (eller «Fryktens sommer», som den i sin tid het på norske kinoer), prøver å gjenta hva «Scream» (2022) gjorde for Wes Cravens nittitallsironiske slasher-filmer.

Det er lett å se logikken. Begge ble skapt av manusforfatteren Kevin Williamson og tjente en betydelig slant kassakroner på slutten av nittitallet. Den vesentlige forskjellen er at «Scream» (1996) markerte seg som noe nytt, smart og minneverdig i sjangeren, mens «I Know What You Did Last Summer» (1997) bare serverte mer av det samme gamle.