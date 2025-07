Reddet to familier 20 meter over bakken

Fousseynou Cissé balanserer på en smal gesims mellom to leiligheter, 20 meter over bakken. Fra den ene leiligheten siver store skyer av grå røyk opp mot himmelen.

Han tar imot en baby fra et vindu og løfter den lille kroppen ut over tomrommet, før et par hender griper den fra vinduet ved siden av.

Slik reddet den 39 år gamle resepsjonisten to babyer på 5 og 15 måneder, to barn på 9 og 11 år, og to mødre fra en brann som brøt ut i Paris på ettermiddagen 4. juli.

Instinktivt

Cissé, som er fra Senegal, kom hjem rundt klokken 17 denne fredagen.

Han kjente straks lukten av røyk i det 18. arrondissementet, forteller han til France Info.

Først evakuerte han kona og sitt eget barn. Men da han selv skulle forlate bygningen, fikk han høre fra naboen at det fortsatt var folk fanget i sjette etasje.

To familier hadde søkt tilflukt øverst i bygget, men røyken hadde begynt å stige helt til topps. Det var ikke noen klar rømningsvei da trappeoppgangen fyltes med tykk røyk.

Cissé forteller til den franske avisa at han gikk inn i naboleiligheten, klatret ut vinduet og stilte seg på den smale kanten, som forbandt de to leilighetene.

– Det var ikke planlagt. Det er hjertet som sier til deg: «Du må gå.» Så sprang jeg for å hjelpe, sa han etterpå.

Først løftet han ut de fire barna, noe som ble fanget på en video som har gått viralt på sosiale medier. Til slutt fikk han også mødrene trygt over.

Myndighetene har iverksatt en etterforskning av årsaken til brannen.

Telefon fra presidenten

Siden 4. juli har Cissé blitt hyllet som både en lokal og nasjonal helt.

Heltemotet hans førte blant annet til en telefon fra Frankrikes president, Emmanuel Macron.

Presidenten takket ham for innsatsen, og 39-åringen mottok en invitation spéciale til militærparaden mandag 14. juli.

Kjøretøy fra Paris brannvesen BSPP deltar i den årlige militærparaden på Bastilledagen på Champs-Élysées i Paris 14. juli 2025. FOTO: Ludovic Marin / NTB

Det er Frankrikes nasjonaldag, Bastilledagen, som markerer stormen på Bastillen i 1789.

Cissé takket ja til invitasjonen, og gikk i paraden sammen med 122 brannkonstabler fra Paris brannvesen.

Heder og medaljer

Søndag ble Cissé tildelt tapperhetsmedalje av politisjefen i Paris, Laurent Nuñez, en utmerkelse han beskrev som «en ny epoke,» ifølge Le Parisien.

10. juli mottok han også Grand Vermeil-medaljen fra Paris’ ordfører, Anne Hidalgo.

– Hans utrolige heltedåd, hans ekstraordinære mot og fatning har rørt oss dypt, skrev ordføreren på sin Instagram-konto.

Cissé har midlertidig oppholdstillatelse, men ordføreren har nå lovet å støtte hans søknad om fransk statsborgerskap.

Fousseynou Cisse mottar medaljen av politimesteren i Paris, Laurent Nunez «for mot og dedikasjon», etter å ha reddet seks personer som ble fanget i en brann i leiligheten deres tidligere denne måneden. FOTO: Alain Jocard/NTB

Han jobber i dag på tidsbegrenset kontrakt som resepsjonist i Paris kommune, ettersom fast ansettelse krever fransk pass.

Samme dag som han mottok medaljen, kunngjorde Hidalgo at Cissé ville bli fast ansatt i løpet av de nærmeste dagene. France Info skriver at dette var nøyaktig hva Cissé selv ønsket seg som belønning.

«Spiderman»

Det finnes flere lokale helter verden rundt.

I 2023 reddet naboer fire barn fra en brann i Moss. Brannvesenet ba naboene bistå inntil brannvesenet kom fram, så naboene fant en stige og fikk ut barna.

I starten av juni i år reddet en 12-årig gutt fra Virginia, USA, hele sin familie fra en brann i huset. Familien, som besto av 12-åringen, to yngre søsken og en bestemor, lå og sov da gutten oppdaget brannen. Han fikk ut samtlige familiemedlemmer før brannvesenet ankom.

Men i Frankrike gjør de det tilsynelatende litt annerledes.

Frankrikes president Emmanuel Macron (v) snakker med 22-årige Mamoudou Gassama fra Mali i presidentpalasset Élysée i Paris, 28. mai 2018. FOTO: Thibault Camus/NTB

I 2018 tilbød Emmanuel Macron statsborgerskap til den da 22 år gamle Mamoudou Gassama fra Mali. Gassama hadde klatret opp fem etasjer på utsiden av en bygning for å redde et barn som hang fra en balkong.

For det ble han også tildelt gullmedalje av den franske staten og en jobb i brannvesenet. Videoen av redningsaksjonen spredte seg, i likhet med videoen av Cissé, raskt på nettet.

Internett døpte ham «Spiderman» fordi han klatret fra balkong til balkong for å nå fram til barnet.