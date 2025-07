Trump med kraftsalve mot egne tilhengere etter Epstein-kritikk

President Donald Trump under et møte med Bahrains kronprins Salman bin Hamad Al Khalifa i Det hvite hus onsdag. Alex Brandon / AP / NTB

I et innlegg på Truth Social onsdag beskylder han kritikerne for å viderebringe falske påstander etter å ha blitt lurt av «det venstreradikale galehuset». Han anklager dem også for å gå Demokratenes ærend og sier han ikke vil ha støtten deres lenger.

– Deres nye SVINDEL er det vi for alltid vil kalle Jeffrey Epstein-bløffen, og mine TIDLIGERE støttespillere har gått på denne 'drittpraten', med hud og hår. De har ikke lært leksen sin og vil sannsynligvis aldri gjøre det, selv etter å ha blitt lurt av det venstreradikale galehuset i åtte lange år, skriver Trump.

– La disse sveklingene fortsette framover og gjøre Demokratenes arbeid, ikke engang tenk på å snakke om vår utrolige og enestående suksess, for jeg vil ikke ha deres støtte lenger! Takk for oppmerksomheten rundt denne saken, skriver han videre.

Under valgkampen lovet Trump å få publisert en mye omtalt «kundeliste» fra den nå avdøde Jeffrey Epstein. Den sies å inneholde navnene på en rekke mektige personer som har kjøpt sex med mindreårige via Epstein.

Mange av Trumps tilhengere mener at den angivelige listen er blitt holdt unna offentligheten for å beskytte USAs elite. De tror også at Epstein ble drept i fengselet, selv om myndighetene har fastslått at han tok sitt eget liv.

Tidligere i juni konkluderte Trump-administrasjonen med at det ikke finnes noen slik liste. Den fastslo også at Epstein tok sitt eget liv og varslet at det ikke vil bli publisert noen flere dokumenter fra saken.

Nå mener deler av Trumps MAGA-bevegelse at Trump ikke er bedre enn sine forgjengere.

Trump og andre i hans administrasjon, deriblant FBI-sjef Kash Patel og nestsjef Dan Bongino, har i årevis nørt oppunder mørke konspirasjonsteorier som har skapt en forestilling om at Trump er mannen som skal redde USA fra «den dype staten».

