På høy tid med bedre barselomsorg

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.



Hele 15 prosent av kvinner og ti prosent av menn opplever fødselsdepresjon. Dette kom fram i en grundig artikkel i Dagsavisen nylig. Det tilsvarer rundt 8.000 kvinner og 5.000 menn i året.

Særlig etter ABC-klinikken ble lagt ned, har det pågått flere debatter om fødselsomsorgen. For eksempel har det kommet en økning i assisterte hjemmefødsler. Antallet er fortsatt lavt, og primært for dem som har råd. Men det kan være en indikasjon på at visse typer behov ikke dekkes godt nok slik barselomsorgen er lagt opp i dag.