15 idéer til passiv inntekt du kan starte med i dag

Hva er passiv inntekt?

Passiv inntekt er inntekter som kommer uten at det kreves aktiv innsats for å opprettholde dem. I motsetning til aktiv inntekt fra vanlig jobb der betalingen er direkte knyttet til arbeidstimer eller innsats, genereres passiv inntekt med systemer som fortsetter å produsere inntekter over tid, etter at de først er etablert.

Se for eksempel for deg at du gir ut en bok. I begynnelsen bruker du mye tid på å skrive boka uten å tjene en eneste krone. Når boka først er utgitt derimot, kan inntektene komme år etter år, uten at du trenger å gjøre en eneste ting.

Det samme gjelder når du investerer. Til å begynne med gjør du undersøkelser og finner ut hva du vil investere i, men når pengene først er investert, kan du la dem jobbe for deg og gi avkastning uten at du trenger å jobbe for dem.

Kjernen i passiv inntekt ligger i ideen om å tjene penger ved å bruke ressurser du allerede har - det være seg sparepenger eller ferdigheter, på en måte som krever lite til ingen daglig innsats å følge opp etter den første oppstartsfasen.

Når vi snakker om passiv inntekt kan man fort tenke at pengene bare kommer av seg selv og at man kan ligge på stranden dagen lang. Det er dessverre ikke tilfellet, og det er viktig å merke seg at selv om passiv inntekt kan minimere behovet for daglig arbeid, vil det ofte kreve en betydelig mengde arbeid og/eller penger for å komme i gang.

15 forslag til passiv inntekt

Her skal vi se nærmere på 15 metoder du kan bruke for å skape passive inntekter til deg selv, med mål om å gi deg inspirasjonen du trenger for å bygge opp nye inntektsstrømmer. Listen er sortert, og vi tar først for oss investering før vi ser på idéer for å jobbe og skaffe passiv inntekt helt fra bunnen av selv.

Passiv inntekt fra investering

1. Aksjefond

Aksjefond er en samling av opptil hundrevis forskjellige aksjer - altså eierandeler i store bedrifter. Du kan se på aksjefond som en kurv full av aksjer, plukket ut enten av eksperter eller fra en bestemt del av aksjemarkedet.

Fordi aksjefond består av mange forskjellige aksjer, er risikoen mye lavere enn om du plukker noen få aksjer på egen hånd. Det er nettopp denne balansen mellom risiko og avkastning som har gjort aksjefond til en av de mest populære spareformene både i Norge og resten av verden.

Det er enkelt å komme i gang med sparing i aksjefond, og du kan være i gang på noen få minutter i din egen nettbank eller hos en spesialisert tjeneste som Kron.

Det er mange forskjellige fond å velge mellom, og du kan velge basert på hvilken bransje du vil investere i. Viktig er det også å være klar over at indeksfond (passivt forvaltede fond) er mye rimeligere å spare i enn aktivt forvaltede fond. Nevnte Kron har Norges billigste indeksfond.

2. Utbytteaksjer

Utbytteaksjer er aksjer i selskaper som jevnlig betaler en del av overskuddet sitt tilbake til deg som eier aksjer. Dette utbyttet blir sett på som en stabil inntektskilde, spesielt hvis det gjelder veletablerte selskaper med lang historie for jevn utbytteutbetaling.

For deg som investerer, får du her en dobbel inntjeningsmulighet: både regelmessige utbyttebetalinger og samtidig potensial for kapitalvekst hvis verdien til aksjene stiger.

Vær oppmerksom på at det kan være høy risiko ved å plukke aksjer på egen hånd, og spesielt hvis du kun plukker noen få. Les deg alltid godt opp på selskapene du vurderer å kjøpe aksjer i.

3. Crowdlending

Med crowdlending investerer du i folkefinansierte lån og får passiv inntekt fra rentene som betales for lånet. I Norge er det mest populært å investere i lån til eiendoms-bedrifter, og dette er mulig å gjøre via en plattform som Kameo (annonse), hvor du kan registrere deg gratis og investere i lån som gir månedlige utbetalinger.

Crowdlending gir høyere avkastning enn tradisjonelle rentefond (8-20%) og du kan starte med så lite som 500 kroner for å komme i gang. Alt i alt en spennende form for investering i eiendomsmarkedet med månedlige utbetalinger, men vær samtidig oppmerksom på at det også her er involvert risiko.

4. Rentefond

I likhet med aksjefond, er rentefond en samling av ulike verdipapirer. Forskjellen er at rentefond utelukkende investerer i rentepapirer, altså lånepapirer. Eksempler på rentefond er pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Til felles har de at de låner ut penger til kommuner, stat, offentlig sektor og store bedrifter, og får betalt i form av rentene disse betaler på lånet.

Rentefond er et tryggere alternativ til aksjefond, men du må også forvente lavere avkastning fra rentepapirer enn aksjefond.

5. Nedbetaling av dyr gjeld

Et kjedelig punkt tenker du kanskje, men å betale ned gjeld som du betaler renter på hver måned er det raskeste grepet du kan ta for å få passiv inntekt. Dette gjelder spesielt dersom du har dyr gjeld som forbrukslån og kredittkort. Si du har et lån med årlig rente på 14 %. Da må du investere like mye penger som du har i gjeld i noe som garantert gir deg høyere avkastning enn 14 % i året for å kunne gå i pluss.

Her er det viktig å påpeke at nedbetaling av gjeld gir deg garantert avkastning, i motsetning til om du eksempelvis skulle satt pengene dine i fond uten å vite hva avkastningen vil bli på forhånd. Har du dyr gjeld, bør du derfor forsøke å betale ned denne før du investerer penger i andre ting.

6. Kryptovaluta og staking

Kryptovaluta som Bitcoin og Ethereum har vokst i popularitet og skiller seg ut som en heldigital investering. Krypto-markedet er kjent for høy volatilitet, men også for potensialet for betydelig avkastning. Investering i kryptovaluta krever god forståelse av markedet og en høy toleranse for risiko, for her kan markedet snu flere titalls prosent på kort tid.

For deg som er villig til å ta risiko og å sette deg inn i hvordan krypto-markedet fungerer, finnes det likevel gode muligheter for passiv inntekt i krypto-verdenen, enten gjennom strategier som staking eller ved å holde i lengre perioder. Husk å aldri investere mer enn du har råd til å tape i kryptovaluta.

7. Høyrente sparekonto

Den enkleste og minst risikable måten å skaffe litt passiv inntekt på, er å plassere penger på en høyrente sparekonto. Selv om avkastningen er et godt stykke unna investeringer, er det til gjengjeld en stabil og sikker måte å for å vokse pengene dine, uten at du tar noen som helst risiko.

Problemet med høyrentekonto, er at pengene dine så vidt holder tritt med prisstigningen ellers i samfunnet. Vil du ha mer avkastning enn kun å holde følge med prisstigningen, bør du derfor se til andre alternativer. Når det er sagt, er det alltid kjekt å ha deler av pengene dine lett tilgjengelig på sparekonto.

8. Eiendomsinvesteringer

Investering i eiendom for utleie kan være kilde til virkelig høy passiv inntekt. Rent praktisk innebærer det å kjøpe en eller flere eiendommer som du leier ut med mål om å generere en jevn leieinntekt hver måned. Mange av de rikeste i landet har tjent enorme summer på eiendom, så potensialet er absolutt til stede.

Selv om investering i eiendom for utleie høres enkelt og greit ut på papiret, er det viktig å være oppmerksom på at det kan være vanskelig å få regnestykket til å gå opp når du tar med faktorer som avdrag på lån, renter og skatt. Her er det viktig å gjøre grundige undersøkelser før du setter i gang.

For deg som ikke ønsker eller har mulighet til å eie egne eiendommer, kan investering i eiendomsfond være et godt alternativ for å eksponere seg i eiendomsmarkedet.

Passiv inntekt fra arbeid

Her er idéer til ting du kan bygge opp selv for å skape passive inntekter.

8. Digitale produkter og tjenester

Å lage og selge digitale produkter som e-bøker, online kurs, eller programvare og apper, kan gi store passive inntekter. Når produktet er utviklet og lagt ut for salg, krever det nemlig svært lite vedlikehold. Hvor godt du lykkes med markedsføringen spiller stor rolle for digitale produkter, og effektiv bruk av digitale salgskanaler og markedsføring vil være viktig for å lykkes stort.

9. YouTube-kanal, Nettside eller Podkast

Å bygge opp et stort publikum på plattformer som YouTube, din egen nettside eller med podcast, kan generere passiv inntekt gjennom annonseinntekter, sponsede innlegg, og affiliate markedsføring.

Det kreves stor innsats i begynnelsen for å bygge et stort publikum og produsere kvalitetsinnhold, men etter hvert som publikumet vokser, kan disse kanalene bli selvopprettholdende inntektskilder flere år frem i tid.

10. Dropshipping og netthandel

Dropshipping er en modell for netthandel hvor du selger produkter, men hvor varene dine sendes direkte fra leverandør eller produsent til kunden din. Det betyr at du slipper jobben med lager og utsending av varer, noe som i stor grad gjør driften av nettbutikken passiv. Mange har fått dropshipping til å fungere godt, men forretningsmodellen har også mottatt kritikk fra forbrukere.

Netthandel generelt kan også være en passiv inntektskilde hvis du automatiserer de fleste av forretningsprosessene. For eksempel kan du outsource lagerhåndtering og utsendelser til et selskap som spesialiserer seg på nettopp det. Suksessen avhenger av å finne en god nisje og produkter, effektiv markedsføring, og å skape et godt forhold til leverandørene dine.

11. Utleie av bil, bolig, utstyr og lagerplass

Utleie av personlige eiendeler som bil, bolig, utstyr, eller lagerplass kan være en genial kilde til passiv inntekt. Plattformer som Airbnb og Finn egner seg for boligutleie, Getaround er plassen for bilutleie, og ting og utstyr kan du leie ut med Hygglo.

Som med andre ting på denne listen, krever det litt arbeid i starten med å lage annonser og bestemme seg for pris, men dette er ting som kan gi både gode og stabile inntekter over tid!

12. Kunst og Fotografi

For deg som lager kunst - enten det er digitalt eller fysisk, kan salg av kunstverk og fotografier være en passiv inntektskilde. For eksempel kan du selge via nettgallerier, nettbutikker som selger plakater, stock-foto nettsider, eller ved å selge prints og lisenser. Selvfølgelig kan du også selge via din egen nettbutikk og stå for markedsføringen selv.

Nøkkelen med å skape passiv inntekt fra kunst ligger i å skape en sterk portefølje og bruke nettbaserte plattformer hvor du kan nå et stort publikum og hvor salg innebærer minst mulig arbeid for deg. Etter at kunsten er lagt ut for salg, kan de fortsette å generere passiv inntekt uten særlig arbeid i etterkant.

13. Royalties fra opphavsrettigheter

Hvis du lager originalt innhold som musikk, litteratur eller programvare, kan royalties bli en stor kilde til passiv inntekt. Når verket er skapt og opphavsrettigheter etablert, kan du tjene penger hver gang det du har laget, brukes eller selges, gjerne mange år inn i fremtiden. For eksempel kan det etterhvert bli gode penger å tjene fra strømmetjenester hvis du produserer mye musikk som blir populær.

14. Utleie av Reklameplass

Utleie av reklameplasser kan være en effektiv måte å generere passiv inntekt på. Dette kan være alt fra bannerannonser på en nettside til å leie ut fysiske plasser for reklameplakater i høyt trafikkerte områder.

15. Start din egen, ordentlige bedrift

Hvis du vil tjene virkelig store summer passivt, bør du vurdere å bygge opp din egen bedrift. Det trenger ikke nødvendigvis være noe digitalt som dropshipping eller nettside - det kan være hva som helst!

Klarer du å bygge opp en vellykket bedrift og ansette personer som gjør at selskapet “går av seg selv”, har du også oppnådd passiv inntekt - uavhengig av hvilken bransje det er snakk om.

Passive inntekter oppsummert

Du har sikkert hørt om det å tjene penger når du sover, og som du ser her er det mange måter å skape passive inntekter på, enten det er så enkelt som å investere penger, eller å gå skikkelig til verks for å bygge opp din egen, lille bedrift.

Det er noe spesielt med å se inntekter komme inn når du gjør noe helt annet enn å jobbe, og når du først har fått smaken av det, vil du sannsynligvis få lyst på mer. Her kommer således også det paradoksale inn; du vil da være nødt til å jobbe mer, enten for å øke den passive inntekten med arbeid, eller for å kunne spare og investere mer penger..

Klarer du etterhvert å se deg fornøyd, kan du derimot slenge deg på stranden og nyte de nye inntektsstrømmene du har bygget opp. Vi ønsker deg lykke til og håper artikkelen kommer til nytte!

Artikkelen er skrevet av Arne Golberg som deler tips om personlig økonomi, investering og ekstrainntekter hos boligogfritid.no

