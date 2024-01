15 måter å tjene penger på nett du kan gjøre hjemmefra

Smiling adult man, writing down his earnings for the month. Enten du er på jakt etter en enkel sideinntekt eller en helt ny karrierevei, vil metodene gi deg innsikt i hvordan du kan utnytte internett til din økonomiske fordel. (Moon Safari/Getty Images/iStockphoto)

Mange av oss drømmer om friheten til å jobbe hjemmefra, ha fleksibiliteten til å tjene penger mens vi reiser, eller rett og slett ha muligheten til å styre vår egen arbeidstid og være vår egen sjef. Nå som internett er en stor del av livene våre, er drømmen mer oppnåelig enn noen gang, og det er mange eksempler på nordmenn som lever nettopp som dette.

I denne artikkelen ser vi nærmere på 15 populære måter å tjene penger på nett, noe som åpner muligheter for å jobbe hvor som helst og når som helst. Enten du er på jakt etter en enkel sideinntekt eller en helt ny karrierevei, vil metodene gi deg innsikt i hvordan du kan utnytte internett til din økonomiske fordel. Her er det noe som vil passe de fleste:

1. Betalte undersøkelser

Å delta i betalte spørreundersøkelser er en av de enkleste måtene å tjene litt ekstra penger på, uten behov for spesifikke forkunnskaper. Selv om undersøkelser ikke gjør deg rik, er det en fleksibel mulighet til å tjene penger på nett og det er enkelt å komme i gang.

Betalingen fra betalte undersøkelser varierer, og kommer gjerne i form av enten penger eller gavekort fra velkjente nettbutikker. Inntjeningspotensialet avhenger av antall og type undersøkelser du deltar i. For å maksimere inntektene, kan det være smart å registrere seg hos flere tilbydere, ettersom tilgangen til undersøkelser kan være begrenset hos hver enkelt.

2. Tjen penger på sosiale medier

Å etablere seg som en influencer på sosiale medier - det være seg Instagram, TikTok eller Snapchat - kan åpne dørene til betydelige inntektsmuligheter. Dette kan oppnås ved å bygge en personlig profil eller ved å skape ansiktsløse kontoer fokusert på spesifikke interesser som idrett, humor, økonomi, mote - eller hva enn som er dine største interesser.

Inntekter fra sosiale medier kan genereres på flere måter, og de kommer gjerne fra sponsede innlegg, betalte samarbeid og det aktuelle mediet sin annonseplattform. Store følgerskarer i sosiale medier gjør det også mulig å tjene penger på salg av egne produkter og merkevarer - både fysiske og digitale.

3. Start din egen youtube kanal

Det er mange som tjener penger på Youtube, og de fleste har startet uten store budsjetter hjemmefra. Et av de beste eksemplene i Norge er 24-åringen Olaf som tjener over 5 millioner kroner i året på sin ansiktsløse gaming-kanal. Du trenger nemlig ikke å vise ditt eget ansikt for å lykkes på YouTube, så her er det kun fantasien som setter grenser.

4. Kom i gang med Investering

Å investere pengene dine er blant de viktigste verktøyene du kan ta i bruk for å få dem til å vokse i verdi over tid. Ikke bare er investering en metode for å holde tritt med prisveksten i samfunnet, men det kan også være en vei mot økonomisk frihet og store sparemål.

Det er mange forskjellige investeringsmuligheter der ute, og hva som passer for akkurat deg, avhenger av sparehorisont og hvor mye risiko du er komfortabel med å ta med pengene dine.

Mer enn 2 millioner nordmenn investerer i dag i aksjefond, og nettopp fond er anbefalt av de fleste økonomieksperter for deg som er nybegynner. Etter hvert som du får erfaring, kan du gå videre til mer risikable investeringer som enkeltaksjer og andre investeringsmuligheter.

Husk at alle investeringer innebærer risiko. Aldri invester mer enn du har råd til å tape.

5. User Generated Content

Som UGC skaper lager du videoinnhold til sosiale medier som bedrifter bruker i sine egne kanaler på sosiale medier. Du kan se på det som at du gjør samme jobb som en influencer ville gjort, bare at du ikke trenger en eneste følger - nettopp fordi bedriftene bruker det i sine egne kanaler og til annonsering.

Så lenge du er komfortabel foran mobilkamera kan du tjene godt med penger med UGC. Dine penger har tidligere omtalt Trine (23) og Silje (25), som begge tjener nok på UGC til å leve av det på fulltid. Begge startet på bar bakke, fant veien til suksess på TikTok og tok selv initiativ til å kontakte bedrifter direkte.

6. Prøv deg som frilanser

Om du vil tjene penger digitalt og ha mulighet til å jobbe når og hvor du vil, er det mye som taler for å prøve seg som frilanser. Som frilanser selger du tjenestene dine direkte til bedrifter - gjerne via plattformer som Upwork, Fiverr eller LinkedIn, og jobber prosjektbasert eller på timebasis.

Eksempler på frilansarbeid spenner fra kreative yrker som grafisk design, tekst og video redigering, til mer tekniske oppgaver som IT-utvikling og SEO. Som inspirasjon kan du lese om Christine som tjener 15.000 kroner i måneden som frilans tekstforfatter ved siden av fulltidsjobben sin.

7. Nettbutikk og dropshipping

Netthandel er i stor vekst, og flere av nettbutikkene som er store i dag ble startet som hobbyprosjekt hjemmefra av noen som ville tjene penger på nett. Å lykkes med egen nettbutikk er langt fra enkelt, men det er mulig å få til så lenge du finner produkter som faktisk selger og klarer å få nok trafikk til nettbutikken din til at det blir salg.

Plattformer som Shopify og Wix har gjort det enkelt å lage selve nettbutikken, så den store utfordringen nå er nettopp det å finne sin plass i markedet, oppdage produkter som selger og å lykkes med markedsføring.

«Dropshipping» kan være aktuelt å vurdere om du vil starte din egen nettbutikk. Med dropshipping som forretningsmodell, blir nemlig varene du selger sendt direkte fra produsent eller leverandør til kunden din, noe som gjør alt mye enklere for deg.

Vær likevel oppmerksom på at dropshipping gjør det vanskelig å ha kontroll på kvaliteten av produktene du selger, og at det kan føre til lange leveringstider for kundene dine. Blant annet har norske nettaviser advart kunder mot å handle hos dropshipping-butikker de siste årene.

Med riktig strategi og gode leverandører kan både en tradisjonell nettbutikk og en dropshipping-modell være effektivt for å tjene mye penger hjemmefra.

8. Print on demand

Print on demand (POD) egner seg for deg som er kreativ, og handler om å selge unike produkter som klær, plakater og mobildeksler med trykk, uten at du trenger å håndtere trykking, produksjon av produkter og lager selv. Din oppgave er å designe trykket og markedsføre produktene. Når salgene skjer, tar partnere som Gelato, Printify eller Printful av seg produksjon og utsending til kundene dine.

Selv om Print on demand er en populær strategi for å tjene penger hjemmefra med dertil høy konkurranse, kan det være mulig å lykkes - spesielt om du er kreativ nok til å lage kulere trykk enn konkurrentene dine.

9. Affiliate Markedsføring

Med affiliate markedsføring promoterer du andre sine produkter og tjenester, og får provisjon for hvert salg du skaper. Prosessen starter med å registrere seg hos et affiliate nettverk, som kobler deg til bedrifter du kan promotere. Der mottar du en unik sporingslink fra annonsøren du ønsker å promotere, og når noen kjøper via denne linken, tjener du penger. Provisjonen er typisk en fast sum eller en prosentandel av salget.

For å lykkes med affiliate markedsføring er du avhengig av at mange personer finner frem til den unike sporings-lenken din, og det kan du gjøre ved å bygge opp et publikum enten gjennom sosiale medier, på YouTube, eller ved å starte din egen nettside eller blogg.

10. Tjen penger med Kunstig intelligens

Kunstig intelligens som ChatGPT og Midjourney åpner for nye måter å tjene penger på. For eksempel kan du bruke AI til å skape unik kunst, som deretter kan brukes til å bygge opp profiler i sosiale medier, selges som stock-bilder, eller brukes i print on demand-produkter.

AI kan også hjelpe deg med å skrive og selge e-bøker om de temaene du vil, eller det kan hjelpe deg å utvikle apper og annen software. Hvis du etterhvert får god kunnskap om AI, er det muligheter for å tilby konsulenttjenester eller lage nettkurs om temaet. Som du sikkert forstår, kan AI være et nyttig verktøy å ta i bruk for å utføre flere av strategiene på denne listen.

11. Tjen ekstra penger med utleie av bolig via AirBnB

Hvis du eier en bolig eller hytte med ledig plass, kan utleie via nettbaserte plattformer som AirBnb være en lukrativ mulighet for ekstra inntekter. Familien Jenssen har eksempelvis leid ut familiehytta i Sauda på AirBnB, noe som har finansiert både hele lånet de måtte ta opp for å kjøpe hytta samt oppussing av bad og vedlikehold.

12. Kjøp og videresalg av brukte ting

Å kjøpe brukte ting, fikse dem opp og selge videre har blitt en populær inntektsmulighet som ofte kalles for flipping. Dette kan gjøres med en rekke varer, og alt fra møbler og interiørartikler til sportsutstyr, elektronikk, og moteartikler kan være aktuelt for videresalg.

For å lykkes med flipping, er det en fordel å fokusere på en spesifikk nisje hvor du kan utvikle ekspertise rundt hva produkter er verdt og hvilke produkter som har potensial for god fortjeneste. Med internett har du tilgang til både et stort vareutvalg og et stort publikum som kan være potensielle kjøpere, så her er det muligheter for å gjøre god profitt.

13. Finn lukrative Småjobber på nett

På nettsider som MinSmåjobb.no og Luado.no kan du finne småjobber å gjøre for andre privatpersoner i nærområdet ditt. Å ta småjobber for andre kan være en kjempefin måte å spe på inntekten, og jobbmulighetene varierer i alt fra hagearbeid og snømåking til enkel oppussing, dyrepass og transportoppdrag. Perfekt for deg som er praktisk anlagt og har litt ekstra tid!

14. Tjen penger på Streaming

Streaming innebærer å filme skjermen din (og gjerne deg selv) samt å strømme dette i sanntid på plattformer som Twitch eller Youtube samtidig som du spiller spill. Emilie «Emzia» er et av eksemplene på nordmenn som lever av streaming på heltid, så dette er noe som er mulig å få til om man legger inn innsatsen som trengs. Med streaming kan du blant annet få inntekter fra abonnenter, annonsering og sponsorer.

15. Lag ditt eget nettkurs

Hvis det er noe du er god på, i det minste litt bedre enn de fleste andre, kan det være muligheter for å tjene penger med ditt eget nettkurs. Enten det er kunnskap du har i jobbsammenheng eller hobby, kan det være personer både i Norge og det store utland som vil være villige til å betale for kunnskapen din. I dag finnes mange gode tekniske plattformer til overkommelig pris, og utfordringen ligger gjerne i å markedsføre kurset godt nok slik at det blir mange salg. Her er det imidlertid noen snarveier du kan ta, og det er for eksempel mulig å publisere kurset ditt på Udemy, en form for “Netflix for kurs” hvor publikum allerede er til stede.

Oppsummering om det å tjene penger på nett

Som du ser er det mange interessante muligheter for deg som vil starte noe hjemmefra og tjene penger på nett. Noen strategier er enkle å komme i gang med, mens andre vil kreve mer tid og arbeid før det gir resultater. Èn ting er sikkert, og det er at det aldri har vært flere muligheter til å tjene penger hjemmefra enn hva det er i dag. Forhåpentligvis har du nå fått noen gode tips du kan ta med deg videre!