Hva er kredittscore og hvordan sjekke din egen?

Kanskje du har opplevd å motta et gjenpartsbrev med beskjed om at noen har kredittsjekket deg, eller fått avslag på søknad om lån?

Banker og andre økonomiske tilbydere bruker kredittscoren din for å vurdere sannsynligheten for at du vil betale dem tilbake i tide, og scoren din kan avgjøre hvor god rente du får på lån. Her ser vi nærmere på hva kredittscore egentlig er, og hvordan du kan sjekke din egen.

Hva er kredittscore?

Kredittscore er et tall som reflekterer hvor kredittverdig du er som forbruker. Tallet brukes for å vurdere sannsynligheten for at du vil betale virksomheter som tilbyr kreditt tilbake i tide. Kredittscore måles på en skala fra 0 til 100 eller 0 til 1000, og er med på å avgjøre om du får innvilget lån i banken, hvor mye du får låne - og hvilken rente du vil få.

Kredittscore er også avgjørende når det kommer til å kjøpe økonomiske produkter og tjenester som forsikring, strømavtale og mobilabonnement.

Derfor er det viktig med god kredittscore

En høy kredittscore viser banker og andre virksomheter som tilbyr kreditt, at du har god betalingsevne og med høy sannsynlighet vil betale dem tilbake innen avtalt tid.

Dette gjør deg mer attraktiv for utlånere, og øker sjansen for å få godkjent søknader om boliglån, billån, kredittkort, forsikringer og tjenester som mobilabonnement og strømavtale.

Normalt vil ikke en negativ kredittsjekk automatisk gi deg avslag på tjenester som forsikring og strøm, men tilbyderen kan for eksempel kreve forskuddsbetaling fra deg.

Ikke bare øker en god kredittscore sjansene dine for å få tilgang til viktige tjenester - det kan også påvirke hvor gode renter du får på lån. En god kredittscore kan dermed være et godt forhandlingskort i møte med banken, og noe du kan spare mye penger på i lengden.

Slik kan du sjekke din egen kredittscore gratis

Med den norske tjenesten uScore kan du sjekke din egen kredittscore helt gratis. uScore het tidligere Defero og var først ut i landet med å tilby privatpersoner å se sin egen kredittscore på en gratis og forståelig måte. I dag har uScore mer enn 740.000 medlemmer.

Du registrerer deg enkelt med BankID eller Vipps, og når du har logget inn kan du se akkurat den samme informasjonen som kredittselskapene gjør når de søker deg opp. I tillegg til å se din egen kredittscore, får du god forklaring på hvorfor scoren din er som den er, og du kan se om du har aktive betalingsanmerkninger eller ikke.

Du kan også benytte deg av plattformens gratis tilleggstjenester som gjeldsoversikt hvor du kan se gjelden din, og en nyttig funksjon for privatbudsjett.

Slik beregnes kredittscore

De fleste modeller for kredittscore beregnes fra et lavt til høyt tall, for eksempel 0 - 100 eller 0 - 1000. Jo høyere tall du har på skalaen, jo bedre kredittscore har du. Her er et eksempel på hvordan kredittscore blir beregnet:

71-100 Veldig lav risiko - En veldig god kredittscore hvor det anbefales at kunden blir godkjent.



- En veldig god kredittscore hvor det anbefales at kunden blir godkjent. 51-70 Lav risiko - En god kredittscore hvor det anbefales at kunden blir godkjent.



- En god kredittscore hvor det anbefales at kunden blir godkjent. 30-50 Moderat risiko - Det anbefales at kunden blir godkjent, men manuell kontroll bør utføres



- Det anbefales at kunden blir godkjent, men manuell kontroll bør utføres 21-29 Høy risiko - Det anbefales ekstra manuell sjekk av kunden



- Det anbefales ekstra manuell sjekk av kunden 1-20 Veldig høy risiko - Anbefaler avslag



Vær oppmerksom på at hver enkelt långiver eller kreditor kan vurdere deg ut fra sin egen modell, og at scoren din kan være litt forskjellig hos hver av dem. I Norge er det Experian, Bisnode, Tietoevry og Creditsafe som brukes til å beregne kredittscore. uScore benytter Experian sin modell.

Dette påvirker kredittscoren din

Beregningen av kredittscore gjøres av dataprogrammer hos kredittratingbyråer, og dette er noen av faktorene som tas med før algoritmen lager scoren din:

Alderen din



Aktive betalingsanmerkninger



Inntekt siste 3 år



Skatteklasse



Hvor ofte du har flyttet



Stabil inntekt



Næringsinteresser (om du har enkeltpersonforetak etc)



Dette kan du gjøre for å få bedre kredittscore

Som du ser er det noen av faktorene du kan gjøre noe med, og andre du ikke får gjort stort med.

Det viktigste er å betale regningene dine i tide, slik at du unngår betalingsanmerkninger. Betalingsanmerkninger er tegn på at du ikke kan betale for deg, og spiller svært negativt inn på kredittscoren din. Hvis du allerede har en anmerkning, bør du derfor bli kvitt denne så fort som mulig ved å betale den aktuelle regningen.

Videre bør du sørge for å ha stabil og sammenhengende inntekt. At inntekten er høy kan være positivt for scoren, men det viktigste er at den er stabil. Hvis inntekten din varierer mye fra måned til måned - for eksempel om du er selvstendig næringsdrivende eller jobber deltid, vil dette påvirke scoren din negativt.

Hvem kan kredittsjekke deg?

Ifølge Datatilsynet må den som bestiller en kredittvurdering av deg kunne vise til et gyldig rettslig grunnlag, noe som betyr at de har en gyldig grunn til å utføre sjekken.

Alle norske banker er for eksempel lovpålagt å kredittvurdere kundene sine, og det er vanlig at selskaper som tilbyr mobilavtaler, forsikringsavtaler og strømavtaler bestiller kredittsjekk.

Når en virksomhet har bestilt kredittvurdering av deg, mottar du et gjenpartsbrev i posten eller digitalt. Hvis du har mottatt gjenpartsbrev uten å forstå hvorfor, kan det være tegn på ID-tyveri eller snoking og du bør kontakte selskapet som har bestilt kredittsjekken.

Kredittscore oppsummert

Selv om kredittscore ikke er et tall man går rundt og tenker på i hverdagen, er det faktisk et viktig tall som kan ha stor innvirkning på hvilke produkter og tjenester du får tilgang til - og til hvilke betingelser.

Å sjekke din egen kredittscore kan gi interessant innsikt i egen økonomi sett fra et nytt perspektiv, og kanskje få deg til å endre på noen av de økonomiske vanene dine - eller oppdage at du har et godt forhandlingskort i møte med banken?

