Tjen penger med betalte undersøkelser: De 3 beste i Norge

Å svare på betalte nettundersøkelser er en lettvint måte for å tjene litt ekstra penger ved siden av jobb og studier. (iStock/Getty Images)

Betalte undersøkelser er en av de mest populære mulighetene for deg som vil tjene litt ekstra penger i hverdagen uten stor arbeidsinnsats. Å svare på undersøkelser er faktisk en av de enkleste måtene å tjene penger på nett, men det er viktig å se opp for useriøse aktører når du skal velge deg et sted å starte.

Du har sikkert lest nyhetssaker i nettavisene om meningsmålinger som er utført - enten det gjelder hvilke politiske partier som ligger best an, eller om nordmenns forventninger til fremtiden.

Før var det vanlig at undersøkelses-selskaper ringte rundt og fikk svar på telefon, men i dag foregår det meste på nett. Metoden man bruker i dag for å få deltakere til å svare på meningsmålinger, er ofte å gi belønning i form av penger og gavekort for å delta i undersøkelser på nett - og det er nettopp her betalte undersøkelser kommer inn.

Hva er betalte undersøkelser?

Betalte spørreundersøkelser er en enkel og lettvint måte å tjene litt ekstra på. Du blir invitert til å delta i undersøkelser med jevne mellomrom og får belønning i form av penger eller gavekort for innsatsen din. Undersøkelsene kan handle om alt mulig – fra hva du synes om nye produkter, til synet ditt på kjente merkevarer og aktuelle samfunnstemaer.

Meningene dine gir innsikt som kan være gull verdt for bedrifter og forskere, og det kan gi aviser spennende statistikk å skrive nyhetssaker om. For bedriftene er det en smart måte å holde seg oppdatert på hva som rører seg blant folk, samtidig som det er en fin mulighet for deg til å tjene litt ekstra ved å dele meningene dine.

Så mye kan du tjene

Siden betalte undersøkelser er åpent for de fleste, ikke krever forkunnskaper og er enkelt å komme i gang med, er naturligvis ikke belønningen veldig stor - men du kan tjene en del hundrelapper i uken hvis du går inn for det og registrerer deg hos flere tilbydere.

Du kan regne med å tjene mellom 10 til 50 kroner per undersøkelse hos aktørene vi har omtalt i denne artikkelen. Med andre ord er ikke undersøkelser noe som kan erstatte en vanlig jobb, men svarer du på en del av dem, kan det likevel bli noen kroner.

3 Populære panel for betalte undersøkelser

Betaltesvar.no er en sammenligningstjeneste for betalte undersøkelser, og har til enhver tid oppdatert oversikt over de beste tjenestene for undersøkelser i Norge, basert på egne tester og erfaringer fra deltakere. Nedenfor kan du lese mer om, og registrere deg hos noen av de mest populære. For å se flere tilbydere, anbefaler vi å besøke Betalte Svar.

Vær obs på at behovet til de forskjellige panelene kan variere fra måned til måned ettersom de blir fylt opp av deltakere, og at det derfor ikke alltid er mulig å registrere seg hos alle tilbyderne.

1. iSay (IPSOS)

Ta undersøkelser og tjen poeng med Ipsos. (PRIVAT)

iSay er et av de mest populære panelene for betalte spørreundersøkelser, hvor du belønnes med poeng som kan veksles inn i gavekort, penger via PayPal, eller donasjoner til veldedige formål.

iSay utfører flere hundre undersøkelser i året på oppdrag fra bedrifter, aviser, organisasjoner og det offentlige. Plattformen drives av Ipsos, et fransk selskap grunnlagt i 1975, som er en av verdens ledende aktører innen markeds- og samfunnsforskning og har mer enn 5 millioner deltakere.

Basert på historien til selskapet Ipsos, brukeranmeldelser og vår egen erfaring, er Ipsos iSay en trygg og pålitelig tjeneste for betalte undersøkelser med høy rangering hos Trustpilot på 4,2 av 5 mulige poeng, og et godt omdømme blant deltakerne.

2. Meningstorget

Få opptil 30 kr per undersøkelse. (PRIVAT)

Meningstorget er en av de eldste tjenestene for betalte undersøkelser i Norge, og går i resten av verden under navnet Opinion World. Totalt har tjenesten mer enn 62 millioner deltakere på verdensbasis. Hos Meningstorget tjener du opp poeng som kan veksles i både penger og gavekort.

Meningstorget har god rangering på Trustpilot, med 4 av 5 mulige stjerner og fornøyde deltakere. Opinion World har 4.5 på verdensbasis, noe som indikerer at de fleste har positive erfaringer med tjenesten, noe som også understøttes av tilbakemeldingene fra deltakere og våre egne erfaringer.

3. YouGov

Del din mening, få poeng. (PRIVAT)

Hos YouGov kan du tjene både penger og gavekort, eller donere til veldedige formål. YouGov er en internasjonalt anerkjent bedrift som samler innsikt fra personer i hele verden, og i dag har tjenesten hele 24 millioner deltakere på verdensbasis. Hvis du har lest en meningsmåling i avisen - for eksempel denne, er det stor sannsynlighet for at nettopp YouGov står bak undersøkelsen.

For deg som vurderer å delta i betalte undersøkelser, er YouGov et av de beste valgene du kan ta – men vær oppmerksom på at det ikke alltid er mulig å registrere seg fordi det kan være for mange deltakere. Hos Trustpilot scorer YouGov høyest av alle aktørene for betalte nett undersøkelser vi har testet, med hele 4,6 av 5 mulige poeng.

Huskeliste for betalte undersøkelser

Før du setter i gang med undersøkelser, har vi samlet noen tips for å hjelpe deg å komme i gang på best mulig måte:

Følg reglene for å få belønning

For enkelte kan det friste å ta snarveier for å tjene penger på undersøkelser. Husk at det er viktig å registrere riktig informasjon om deg selv, og å ikke opprette mer enn én konto hos hver tilbyder du registrerer deg hos. Det utføres også sjekker som ser om du gir falske eller repeterende svar på spørsmål, så pass på å svare så ærlig som mulig. I verste fall blir du kastet ut av tjenesten og mister belønningen du ikke har benyttet enda.

Se opp for useriøse aktører

Hvis du skal i gang med betalte nett undersøkelser er utvalget av aktører stort - og ikke alle har like godt omdømme. Vær spesielt obs hvis en tjeneste krever betaling - da er det med stor sannsynlighet svindel.

Ikke vent for lenge med å ta ut belønningen

De fleste tjenester for betalte undersøkelser har en utløpsdato på opptjente poeng. Normalt er utløpsdatoen på mellom 12 og 18 måneder, og du må derfor huske å bruke poengene dine før det har gått for lang tid. Vårt tips er dermed å ta ut belønninger fortløpende.

Vurder å opprette en egen e-postadresse for betalte undersøkelser

Hvis du skal registrere deg hos flere tilbydere for å få tilgang til så mange undersøkelser som mulig, kan det være en god idé å opprette en egen e-postadresse til formålet, da du vil få mange invitasjoner tilsendt på e-post. Alternativt, hvis du bruker en god e-posttjeneste, kan du lage et godt system hvor disse e-postene går direkte til spesifikke mapper.

Noen siste ord om betalte undersøkelser

Å svare på betalte nett undersøkelser er en lettvint måte for å tjene litt ekstra penger ved siden av jobb og studier og for å få gavekort hos kjente nettbutikker. Naturligvis er ikke dette noe du kan tjene veldig mye på, men det er en mulighet med lav terskel som kan utføres av de fleste som ønsker.

I tillegg til å tjene penger, får du gleden av å dele meningene dine om små og store ting i verden, og kanskje får du lese resultatene av undersøkelsene du har vært med i hos de største nettavisene.

Pass på å velge en seriøs aktør, ikke meld deg opp hos tjenester som koster penger - og bruk gjerne sammenligningstjeneste som betaltesvar.no for å finne de beste tilbyderne.

Redaksjonelt ansatte i Dagsavisen har ingen rolle i utforming av annonsørinnhold.

