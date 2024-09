25 måter å tjene penger fort - Få ekstra inntekt i dag

Enten du trenger å tjene penger fort eller ønsker å bygge opp noe som kan gi deg ekstra inntekt over tid, er dette artikkelen for deg.

Her ser vi nærmere på strategier og fremgangsmåter du kan bruke for å komme i gang med å tjene penger fort, men som også kan bli til stabile ekstra inntekter over tid. Vi har også inkludert noen raske sparegrep som kan gi ekstra penger allerede denne måneden.

Flere av forslagene er enkle å komme i gang med, mens andre vil kreve en del god, gammeldags arbeidsinnsats for å lykkes med.

Vi håper du finner inspirasjon og noe som kan passe for nettopp deg!

Tjen penger på småjobber

Å hjelpe andre privatpersoner med småjobber er en effektiv måte å tjene penger fort. Oppdrag kan være alt fra hagearbeid til snømåking og vedlikehold, dyrepass, transport eller enkel oppussing. Perfekt for deg som er praktisk anlagt og har ekstra tid!

I tillegg til å være en hyggelig måte å hjelpe andre på, kan småjobber også være økonomisk – du kan nemlig tjene opptil 6000 kroner skattefritt fra hver oppdragsgiver i året. Dette betyr at inntektspotensialet kan være stort så lenge du har nok forskjellige oppdragsgivere.

Oppdrag finner du på nettsider som MinSmåjobb.no og Luado.no.

2. Betalte undersøkelser

Betalte undersøkelser er en enkel måte å få litt ekstra inntekt ved siden av studier og jobb. Selv om du ikke tjener veldig mye per undersøkelse, krever det ingen forkunnskaper å starte, og du kan være i gang med å tjene penger allerede i dag. Regn med å tjene 30-50 kroner per undersøkelse. Svarer du på mange nok undersøkelser, kan det fort bli flere hundrelapper i uken.

For å tjene mest mulig raskt, kan det være smart å registrere seg hos flere av tjenestene. Da øker du sannsynligheten for å bli tilsendt mange undersøkelser.

3. Utleie av tingene dine

Utleie av ting og utstyr du allerede har i boden, er en smart og enkel måte å tjene ekstra penger på, samtidig som det tar opp lite tid i hverdagen. De fleste av oss har diverse utstyr som verktøy og sportsutstyr vi ikke alltid bruker, og hva er vel bedre enn å kunne tjene penger på dem? Det er bra både for lommeboken og miljøet!

Ting og tang som elektrisk verktøy, slalomski, tilhengere, kamerautstyr og festhøytallere kan leies ut på nettsiden Hygglo.

4. Tjen penger på aksjer og fond

Å investere i aksjemarkedet kan være en god måte å tjene penger på, både fort og over lengre tid. De fleste eksperter anbefaler å se på investering i aksjer og fond som en langsiktig strategi, men det er også mulig å tjene penger på kortsiktige handler.

Det enkleste er å kjøpe andeler i aksjefond, som er en ferdig samling med mange forskjellige aksjer. Alternativt kan du plukke aksjer aktivt selv. Aksjefond er det klart tryggeste valget og er anbefalt for de fleste, men det kan være spennende å plukke ut noen selskaper selv i tillegg.

Det er enkelt å investere i både aksjer og fond med Nordnet, som er Nordens største nettmegler.

For deg som kun skal investere i fond, er Kron et godt alternativ. Kron har Norges rimeligste globale indeksfond, og du kan få 200 kroner i velkomstgave hvis du bruker lenken over for å registrere deg.

Annonse. Husk at alle investeringer innebærer risiko. Aldri investere mer enn du har råd til å tape.

5. Flipping av ting - Fiks og selg med fortjeneste!

Flipping handler om å kjøpe gjenstander til lav pris og selge dem videre for høyere pris, gjerne etter å ha gitt dem en liten oppgradering. Flipping er en smart strategi for deg som er litt hendig og har øye for gode kjøp. Du kan for eksempel kjøpe utslitte møbler på loppemarkeder eller finn.no og Facebook Marketplace, for så å pusse dem opp og selge videre med fortjeneste.

Noe som skiller flipping positivt ut, er at det ikke krever et stort startbudsjett – mange ting kan du finne til en lav pris, eller til og med få gratis. Selv uten oppussing kan enkelte objekter gi rask profitt hvis du er flink til å finne underprisede varer og vite hvor du bør selge dem videre.

6. Dra nytte av velkomsttilbud

Flere apper og andre tjenester gir deg velkomstbonus når du registrerer deg. Noen av dem har vi allerede nevnt her - som Kron og Firi. I tillegg til å få belønning for å registrere seg i form av penger, kan man også bli med i for eksempel bokklubber og få gratis velkomstgaver, som du kan velge selv om du beholder eller selger videre for rask profitt.

7. Selg ting du allerede har

En av de raskeste måtene å skaffe penger fort, er å selge ting du allerede eier, men ikke har bruk for lenger. Hvis det haster skikkelig, kan vurdere å selge ting du egentlig trenger også, men som du kan klare deg uten i en periode.

Alt fra klær, møbler, og elektronikk til sportsutstyr og verktøy kan selges på Finn, Tise og Facebook-grupper for å få inn penger fort. Det blir stadig mer vanlig med bruktbutikker rundt om i byer som tilbyr seg å selge klærne dine for deg mot en liten avgift. Eller hva med å arrangere et garasjesalg?

Husk at også små og billige ting kan bli til store summer over tid - og du trenger ikke nødvendigvis å selge unna det dyreste du har! For å sikre at du får best mulig pris, er det smart å gjøre grundig research før du legger ut noe for salg – kanskje har du en verdifull gjenstand som er mer verdt enn du trodde?

8. Selg gull, sølv og smykker for kontanter

Hvis du har gullsmykker eller sølvtøy i skuffer og skap, kan du enkelt selge dem til en gullsmed, eller til andre profesjonelle oppkjøpere av edle metaller. Gullprisen er på rekordhøye nivåer, så her ligger alt til rette for å få inn mye penger raskt!

9. Ta oppdrag som frilanser

Hvis du vil tjene ekstra penger kan det å prøve deg som frilanser være et godt sted å starte. Som frilanser selger du tjenester direkte til bedrifter, enten på prosjektbasis eller timebasis, gjennom plattformer som Upwork, Fiverr eller LinkedIn.

Arbeidet kan være alt fra kreative oppgaver som tekstforfatting, grafisk design og videoredigering, til mer tekniske roller som IT-utvikling, SEO, og webutvikling. Du kan også tilby tjenester som musikkproduksjon, voiceover, markedsføring, regnskap, og oversetting.

Frilansarbeid gir deg friheten til å tjene en god ekstra inntekt raskt, enten du jobber digitalt eller tar oppdrag i den fysiske verden.

10. Lag ting selv og selg dem!

Hvis du er kreativ og har en hobby som involverer håndverk, kunst eller design – enten det er strikking, hekling, keramikk, smykkedesign, akvarellmaling, eller digitale produkter – kan du tjene penger på å selge det du lager.

For å selge tingene dine kan du bruke etablerte plattformer som Finn.no, Tise, Epla.no og Etsy for å nå et bredt publikum. Hvis du ser at produktene dine slår an, kan du kanskje starte din egen nettbutikk?

11. Tjen penger fort som UGC-skaper

Som UGC-skaper (User Generated Content) lager du innhold for bedrifter som bedriftene bruker i sine egne sosiale mediekanaler. Dette innebærer at du produserer videoer, akkurat som en influencer, hvor du snakker om produkter eller tjenester foran mobilkameraet ditt.

Det unike med UGC er at du ikke trenger å ha egne følgere for å tjene penger – bedriftene bruker nemlig innholdet du lager i sine egne kanaler, noe som gjør det mulig å tjene penger fort. Det er vanlig å ta betalt flere tusen kroner per oppdrag, og dette er noe som egner seg for både kvinner og menn i alle aldre. UGC er en relativt ny forretningsmodell, men den vokser raskt og flere nordmenn har allerede oppnådd nok suksess med UGC til å kunne leve av det på heltid. For å komme i gang med UGC ligger det masse nyttig inspirasjon og fremgangsmåter på sosiale medier som TikTok, Instagram og Youtube.

12. Investering i kryptovaluta

Hvis du er komfortabel med høy risiko og har interesse for ny teknologi, kan investering i kryptovaluta være en spennende måte å tjene ekstra penger på. Med krypto er det imidlertid viktig å være klar over at markedet er svært volatilt, så her bør du aldri investere mer enn du har råd til å tape. Med krypto kan ting virkelig snu over natten, både oppover og nedover!

Når det er sagt, så er det nettopp denne volatiliteten som gjør kryptomarkedet attraktivt, fordi det gir muligheten til å tjene store summer hvis du klarer å utnytte markedets oppturer og selger før nedturene. Husk at investering i kryptovaluta innebærer høy risiko. Aldri investere mer enn du har råd til å tape.

13. Finn deg en deltidsjobb

Å skaffe seg en deltidsjobb kan være en svært effektiv måte å tjene ekstra penger på i løpet av relativt kort tid. Selv med bare 15 timers arbeid i uken til en timelønn på 170 kroner, kan du tjene opp til 10.000 kroner ekstra per måned før skatt.

En ekstrajobb er et naturlig valg for ungdommer og studenter, men kan også være et godt alternativ for deg som allerede har en full jobb og ønsker å spare opp ekstra penger i en viss periode. Vårt tips er å se etter arbeidsplasser med lange åpningstider, slik at det blir en del timer jobb når du først er i gang.

14. Tjen penger raskt som sykkelbud

Hvis du vil tjene penger raskt og samtidig få frisk luft og mosjon, kan det å jobbe som sykkelbud for leveringstjenester som Foodora og Wolt være en perfekt løsning. Disse selskapene tilbyr enkle og raske jobbmuligheter, der du kan begynne å jobbe nesten umiddelbart etter at du har søkt på nettet, signert kontrakten, og hentet ut leverings-utstyr.

Som sykkelbud har du frihet til å velge når og hvor mye du vil jobbe, og det eneste kravet er at du er over 18 år og har ditt eget fremkomstmiddel - enten det er en sykkel eller bil.

15. Bli ekspert og ta konsulentoppdrag

Hvis du allerede har, eller er åpen for å lære deg spesialkompetanse innen områder som IT, markedsføring, regnskap eller andre verdifulle fagfelt, kan konsulentarbeid være en lønnsom måte å tjene penger på raskt uten å binde deg til en fast ansettelse.

Som konsulent leier du ut ekspertisen din til bedrifter som trenger kunnskapen din, ofte på prosjektbasis eller for en avtalt periode. Rollen gir mulighet til å jobbe for flere bedrifter samtidig, og det er vanlig at lønnen er høy, noe som kombinert gjør det å være konsulent til en effektiv måte å tjene godt med penger relativt raskt.

16. Bli mystery shopper!

Som Mystery Shopper får du mulighet til å jobbe som “undercover” kunde i butikker, der oppgaven din er å vurdere og dokumentere kundeopplevelsen. Oppdragene kan være alt fra å besøke klesbutikker og restauranter til bilbutikker, og du evaluerer alt fra service til selve kjøpsopplevelsen.

Inntekten som Mystery Shopper varierer, men hvis du tar på deg flere oppdrag i løpet av en uke kan du tjene opptil 2500 kroner per dag. For å komme i gang, kan du søke hos selskaper som SeeYou og Ukjent Kunde. En interessant måte å tjene ekstra penger på, samtidig som du hjelper bedrifter med å forbedre tjenestene sine.

17. Sjekk skattemeldingen din

Hvis det er en stund siden sist du sjekket skattekortet, bør du ta en titt og se om alle tall stemmer. Det kan nemlig hende du betaler mer skatt enn nødvendig, men det er enkelt å justere dette på skatteetatens nettsider. Ved å oppdatere skattekortet ditt og sikre at alle fradrag du har krav på er inkludert, kan du potensielt sitte igjen med en god del mer på resten av lønningene for året.

Husk å legge inn fradrag for renter på lån, foreldreutgifter, reisekostnader i forbindelse med jobb, og eventuelle kostnader knyttet til refinansiering av lån. Å sørge for at skattemeldingen din er oppdatert med riktige tall kan gjøre en stor forskjell for økonomien din gjennom året og gi deg pusterommet du trenger - men pass på at tallene stemmer.

18. Ta en grundig gjennomgang av utgiftene dine

Penger spart er penger tjent, og økonomien til de fleste av oss har godt av en skikkelig gjennomgang fra tid til annen. Over tid samler vi ofte opp mange faste kostnader som vi knapt legger merke til, men som trekker penger fra kontoen hver måned.

Ved å ta en “raid” av de månedlige utgiftene dine, kan du spare mye penger og ha mer å rutte med allerede denne måneden! Størst sparepotensiale er på utgifter som bolig, transport og forsikring, men det kan være mye å spare på å gå gjennom strømmetjenester, mobilabonnement og treningsabonnementer.

Kanskje du oppdager at du betaler for noe du ikke bruker, eller at det finnes en konkurrent tilbyr tilsvarende tjeneste til lavere pris?

19. Privatlærer

Hvis du er over snittet dreven i ting som matte, språk eller musikk, kan du prøve deg som privatlærer! Med Superprof.no kan du registrere deg som lærer, og tjene penger på å hjelpe elever med skolearbeid både fysisk og på nett. Perfekt for studenter på jakt etter ekstra inntekt!

20. Lønnssamtale

En lønnssamtale på jobb kan raskt gi deg høyere inntekt, uten at du trenger å jobbe mer enn du allerede gjør. Har du vært på samme jobb i over et år og kan vise til solide resultater, kan det være riktig tidspunkt for å diskutere lønnen din. Blir forhandlingen vellykket, kan du tjene mye penger både fort og over lang tid fremover!

21. Pusse opp og selge eiendom

Å kjøpe en sliten bolig, pusse den opp og selge med gevinst kalles for boligflipping, og kan være kjempelønnsomt innen relativt kort tid.

Utfordringen med å komme i gang med flipping av boliger, er at det kreves høy egenkapital. Til gjengjeld kan det være mulig å tjene flere hundre tusen, eller til og med millioner på rundt et års tid hvis du lykkes. Derfor er vi nødt til å ha det med på denne listen!

22. Selg studienotater og skoleoppgaver

Hvis du er - eller nylig har vært student, kan du tjene penger på å selge gamle studienotater og skoleoppgaver på nettsider som Filefora og Studocu. Der kan du laste opp skoleoppgavene dine og få betalt hver gang noen kjøper det. En enkel måte å få ekstra inntekt på ved å dele arbeid du allerede har gjort!

23. Kjøp og selg domenenavn

Kjøp og salg av domenenavn kan være en lukrativ måte å tjene penger på, spesielt hvis du klarer å sikre deg attraktive domener. Et domenenavn koster vanligvis rundt 100 kroner, men bedrifter er ofte villige til å betale mye mer for det rette navnet. Eksempler som salget av by.com for 8 millioner kroner og Voice.com for 300 millioner kroner viser hvor mye potensial som finnes med domenesalg.

Selv om slike salg er sjeldne, blir domenenavn daglig solgt for alt mellom 500 og 500.000 kroner på «bruktmarkedet». For norske domener kan Finn.no være en god plattform for salg, mens internasjonale domener kan selges på utenlandske markedsplasser.

24. Utleie av egen eller andre sin bolig

Utleie av bolig og hytte kan være lukrativt enten du leier ut et ledig rom i boligen din på AirBnb, hytta på fjellet, eller går kraftigere til verks og investerer i en eller flere utleieboliger. Enkelte utleiere kan være villig til fremleie, noe som innebærer at du leier boligen av utleier, men leier den ut videre igjen og kan sitte igjen med fortjeneste på mellomlegget.

25. Bildeling - Tjen penger fort ved å leie ut bilen din

Hvis du har bil, kan du forsøke å leie den ut på enten Getaround eller Hygglo. Bil er noe av det dyreste vi eier, på tross av at en gjennomsnittlig, norsk bil ikke kjøres mer enn 11.000 kilometer i året. Det betyr at bilene våre står mye stille uten å bli brukt. Ved å leie ut bilen din kan du gjøre om regnestykket for bilhold til å vise sorte istedenfor røde tall, og gå i pluss hver måned!

Oppsummering om å tjene penger fort

Det er mange måter å skaffe ekstra inntekt på, og som du ser er det mange muligheter for å være i gang med å tjene penger fort. Forslagene vi har listet opp her er bare toppen av isfjellet, og det er kun kreativiteten som setter grenser. Vi håper du gjør videre undersøkelser av hvert punkt som virker interessant for deg, og at du blir inspirert nok til å både finne og komme i gang med noe som kan gi deg ekstra inntekter innen kort tid!

Artikkelen er skrevet av Arne Golberg som deler tips om personlig økonomi, investering og ekstrainntekter hos boligogfritid.no