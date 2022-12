Kompisene mener de ble lurt av telefonselger. Nå er de konkurs: – Drømmen vår ble knust

BERGEN (Dagsavisen): Richard Pedersen og kameraten Vidar Eggesvik måtte gi opp drømmen om å drive møbelsnekkeri i Nesna etter at de fikk med bergensfirmaet HMS Vakten å gjøre.

Pedersen og Eggesvik hadde i lang tid jobbet som reke- og krabbefiskere. Men utenom sesongen trengte de også inntekt, så de jobbet hardt og sparte penger for å kunne starte egen virksomhet.

Ventet på organisasjonsnummer

Sommeren 2019 var drømmen endelig nådd og de etablerte Vr Produksjon AS. Kompisene investerte store beløp i å kjøpe et sagbruk, der de startet møbelsnekkeri. Innkjøp av verktøy, maskiner og inventar gjorde store innhogg i de oppsparte midlene, og lån de hadde tatt. Men gleden var stor over å kunne skape noe med egne hender. Bare det formelle manglet før alt var på plass.

– Vi hadde registrert firmaet i Brønnøysundregistrene og ventet bare på å få organisasjonsnummeret. Det tok lang tid, og flere ganger for dagen sjekket vi om vi hadde mottatt det, forteller Pedersen.

I verkstedet produserte kameratene håndlagde møbler av lokalt treverk. (Privat)

Til slutt ringte telefonen hans. I andre enden var en mann som Pedersen sier han oppfattet var fra Brønnøysundregistrene.

– Han sa at organisasjonsnummeret vårt var klart, men vi manglet noe. Vi måtte ha et HMS-styringssystem for å få nummeret. Han kunne hjelpe oss med å anskaffe det, og da skulle vi få nummeret vårt. Vi trengte bare å legge inn en bestilling hos en samarbeidende underavdeling. Siden vi var helt avhengig av å ha organisasjonsnummer for å komme i gang, gikk jeg med på det og sendte ordet «bekreft» på SMS jeg fikk tilsendt. Like etter leste mannen opp nummeret vårt.

[ BKK-ansatt dømt for falsk sabotasje ]

Ingen angrerett

Gleden var stor. Nok en milepæl nådd.

– Jeg husker jeg skriblet det ned på en papptallerken og viste det jublende til Vidar. Nå var alt i orden. Når jeg ser tilbake på det nå, er det mye erfaring å hente. Verden er ikke alltid så lys bestandig, og man bør være skeptisk. For erfarne næringsdrivende er det sikkert enkelt å gjennomskue sånt, men for meg, som var helt fersk, var det ikke så lett.

Det nystartede firmaet kjøpte både nettbasert styringssystem, oppsett av systemet, to HMS-kort og nettkurs i HMS for ledere. Totalt kostet dette 14.000 kroner. Noen dager senere oppdaget kompisene at dette ikke var noe de var pålagt å kjøpe.

– Og i hvert fall ikke fra dem. Vi kunne ha ordnet det på egen hånd. Jeg ringte HMS Vakten og sa kjøpet var en misforståelse, men fikk da til svar at selskaper ikke har angrerett. Snart fikk jeg sjefen på tråden, som sa det samme.

[ Kvinne i 30-årene døde i brann ]

400 forlikssaker

Sjefen var eier av HMS Vakten, Jørgen-André Størksen.

Han har mye erfaring med telefonsalg som går galt og havner i rettssystemet. Siden 2019 har to av selskapene hans klaget inn nesten 400 saker for Forliksrådet i Bergen. Noen av dem havner også i tingretten, slik det gjorde for en tømrer fra Østlandet. Også han kjøpte produkter fra HMS Vakten, men mente seg lurt og nektet å betale kravet på 12.000 kroner. Saken havnet i Hordaland tingrett. Da hadde advokaten hans gravd fram alle klagesakene, og argumenterte for retten at HMS Vakten misbruker Forliksrådet til å inndrive urettmessige krav.

Næringslivets Sikkerhetsråd deler mistanken, og har igangsatt en kartlegging av omfanget.

Men Størksen avviser at det er noe i mistankene, og viser til at HMS Vakten har sendt ut 12.000 fakturaer til kunder siden oppstarten.

– Av disse har cirka 300 havnet i Forliksrådet. Med tanke på dette, mener vi at vi ikke har misbrukt Forliksrådet. Men vi har likevel sett at vi må gjøre endringer for å unngå episoder som dette i fremtiden. Vi ønsker alltid et forlik som minnelig løsning for begge parter. I noen tilfeller blir det ikke forlik, og dom blir tatt ut av Forliksrådet. Dette er ressurskrevende saker og vi er i dialog med Intrum inkasso for å endre praksisen, skriver Størksen i en e-post til Dagsavisen.

I dette bygget i Bergen sentrum oppgir HMS Vakten å ha lokaler. (Birthe Steen Hansen)

[ Da Nav så at Lars hadde fått etterbetalt bostøtte stoppet de utbetalingene ]

Ble ikke trodd

Pedersen og Eggesvik ble etter flere fakturaer også klaget inn for Forliksrådet. Der tapte de, men kameratene sendte saken videre til Hordaland tingrett. Sikre på seier hyret de inn advokat, tok Hurtigruten til Bergen og la seg inn på hotell. Ifølge Pedersen brukte de over 100.000 kroner totalt på saken.

Men det endte med et sviende tap.

«Retten vurderer at det i utgangspunktet har formodningen mot seg at et selskap, som har funnet organisasjonsnummeret til et annet selskap via offentlig tilgjengelige sider hos Brønnøysundregistrene, forsøker å lure til seg salg gjennom å satse på at det nyopprettede selskapet ikke har fått med seg at organisasjonsnummeret er blitt offentlig tilgjengelig.» heter det i dommen.

Retten fant det også usannsynlig at telefonselgeren ville lyve under salgssamtalen, ettersom han satt i åpent kontorlandskap og kollegaer kunne lytte til samtalen. Størksen forklarte i retten at han var en av dem som overhørte samtalen, og han husket den godt:

«Størksen husker at selgeren introduserte seg som HMS Vakten og gratulerte Vr Produksjon med nytt selskap, før han stilte spørsmål for å få kartlagt Vr Produksjon sine behov (...) Selgeren informerte også om at organisasjonsnummer var på plass. Selgeren orienterte om at enhver som utfører arbeid på annens eiendom er lovpålagt å bære HMS-kort.»

Selgeren selv husket ikke samtalen.

[ Mjøs Persen vil ikke lempe på kravene til sosialhjelp ]

– Alt var tapt

Kravet på 23.846 kroner og 4.459 i saksomkostninger måtte Pedersen og Eggesvik betale. Sammen med utgiftene til rettssaken, ble for mye for den nystartede bedriften.

– Vi slet allerede med lån og andre utgifter. Denne dommen tok motet fra oss. Fire måneder senere måtte vi åpne konkurs og legge ned. Den siste dagen, da vi måtte rydde ut av verkstedet og stenge, den var kjip. Alle investeringene våre, alt var tapt, sier Pedersen.

Vr Produksjons måtte legge ned i fjor høst. (Privat)

Om konkursen sier Størksen at selskapet hadde flere betalingsanmerkninger.

– Jeg vil også understreke at vi vant fram i Konfliktrådet, og tingretten mente at HMS Vakten hadde et gyldig krav mot Vr Produksjon.

De to kameratene brukte lang tid på å komme seg opp igjen. I dag jobber Pedersen som kirketjener.

– Det er ikke mye snekring jeg får gjort i denne jobben. Men jeg håper jeg en dag kan komme tilbake til yrket mitt.

Nylig etablerte Pedersen et nytt et selskap. Da fikk han en overraskende telefon, forteller han.

– Det var fra HMS Vakten. Selgeren presenterte seg, og så ble det helt stille. Etter noen sekunder la han bare på. Kanskje han skjønte hvem han hadde ringt til, sier han og ler litt.

[ Fødte i frykt ]

Purret etter tap

Av de mange forliksklagene, er det noen som går seirende ut mot HMS Vakten, som Raymond Haugli Sørensen fra Bø i Vesterålen. I 2019 hadde han nettopp startet opp eget malerfirma da han fikk en av deres selgere på tråden.

– Han påsto jeg var pålagt å ha ulike HMS-produkter, men jeg takket bare ja til å kjøpe et HMS-kort til 500 kroner. Likevel sendte han meg to SMSer jeg skulle svare «bekreft» på – en for HMS-kortet og en annen for et styringssystem jeg ikke hadde bestilt. Da jeg bekreftet kjøpet av kortet, mente de jeg hadde bekreftet begge kjøpene. Jeg ble ganske forbanna, forteller Sørensen til Dagsavisen.

HMS-kortet kom aldri, men det gjorde regningen. Den var på over 8000 kroner for kortet og styringssystemet. Sørensen nektet å betale noe som helst, og gebyrene ballet seg på. Til slutt gikk saken til Forliksrådet der Sørensen vant. Likevel fortsatte HMS Vakten å sende purringer:

«Vi har allerede møtt deg i forliksrådet og du er blitt dømt til å betale hele kravet på kr 12.659,68», skrev Størksen i en e-post til Sørensen.

– Helt latterlig, syke greier, sier Sørensen hoderystende.

[ Bergensrapper er død ]

– Eier ikke skam

Også da saken kom opp for tingretten, vant Sørensen. I dommen fra Vesterålen tingrett var konklusjonen at det ikke forelå noen avtale om kjøp av styringssystem. Og siden HMS-kortet heller aldri kom, skyldte ikke Sørensen noen penger til HMS Vakten. I stedet måtte de betale saksomkostningene hans på 2.500 kroner.

Men dette skulle ikke være siste gangen han hørte fra bergensselskapet. Halvannen måned senere tikket nye fakturaer inn, ifølge Sørensen.

– Denne gangen for et årlig abonnement på noe som jeg altså aldri har kjøpt fra dem. Herregud. De eier jo ikke skam. Jeg vil kalle det svindel.

Nettsøk på firmaet viser at påstander om svindel blir fremsatt av flere tidligere kunder.

– Det er selvsagt ikke hyggelig at selskapet blir beskyldt for svindel, noe vi er uenig i. Vi har endret praksis rundt bekreftelse av ordrebekreftelse samt taleopptak er igangsatt for kunden og selgers interesse, sier Størksen.

[ Slik unngår du å kaste tusenvis av kroner rett i søpla ]

[ Tog forsinket da Follobanen åpnet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen