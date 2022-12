Var det flere som hadde en lignende fødeopplevelse, som det mine venner satt med? Svaret viste seg å være et eneste stort «ja».





Gleden var stor den augustdagen tidligere i år.

Et par av mine beste venner hadde noen uker tidligere fått lille Matilde.

Jeg ruslet stolt og glad ned gata i Brønnøysund med en liten teddybjørn som den ferske verdensborgeren skulle få i gave, da jeg skulle få møte henne for første gang.

Og der lå hun og sov søtt.

«Godt jobba! Så skjønn hun er. Hvordan var fødselen?».

Svaret jeg da skulle få, resulterte i spesialreportasjen som du nå sitter og leser i Dagsavisen.

For Julie og Mikael, som foreldrene heter, endte med litt av en reise den søndagen i sommer. De forteller at på kvelden hadde Julie kjent at ting var i ferd med å skje, så hun kjørte til fødestua i byen.

En fødestue som ligger i andre enden av stien bak huset deres.

Etter litt fram og tilbake får hun beskjed om at de må videre til Sandnessjøen. For fødestua er fremdeles sommerstengt, og åpner ikke før klokken 08:00 morgenen etter. Det betyr ambulansebåt, halvannen time unna. Men Mikael og Julie har to barn på to og fire år, som ikke har barnevakt.

Men de har ingen valg, de må dra – og det fort. Ambulansebåten de skal ta har to andre pasienter med. Julie kjører hjem, pakker, finner barnevakt og sammen med Mikael kjører de til kaia hvor ambulansebåten ligger. Ambulanse fikk de ikke.

Julie Slapø Moe ble fraktet i ambulansebåt mot sykehuset sommeren 2022. (Privat)

Etter at de kommer fram til Tjøtta, står det en ambulanse og venter.

Men den er ikke til dem. Den er til de to andre pasientene om bord.

Derfor får den fødende kvinne beskjed om at det kommer en taxi for å hente dem. Fra Tjøtta til Sandnessjøen er det fire mil, og taxien får beskjed om å kjøre sakte i tilfelle det skulle skje noe på veien. Da kunne ambulansen ta dem igjen, og bistå hvis fødselen plutselig tok seg opp.

Julie Slapø Moe holdt kontakten med familien underveis på reisen på Snapchat. (Privat)

De kjører rolig bortover de langstrakte veiene inn til Sandnessjøen, mens riene presser på.

Langs de åpne landeveiene på vei mot Sandnessjøen, holder taxien 60 km/t, slik at ambulansen skulle nå dem igjen. (Privat)

Men det kommer ingen ambulanse.

De kommer fram til sykehuset i Sandnessjøen, men der er det låst. Mikael sier han selv må fysisk løpe rundt bygget for å prøve å finne en åpen dør. Først når ambulansen kommer, åpnes døra, og Julie og Mikael får komme inn.

Når paret ikke fant noen åpen inngangsdør ved ankomst, måtte Julie stå og vente utenfor sykehuset til ambulansen kom. (Privat )

Endelig var de fremme. Endelig skulle de få ro.

Men så kom beskjeden fra sykehuset.

“Fødeavdelingen stenger 08:00 i morgen tidlig, så hvis barnet ikke har kommet til da, må dere til Mo i Rana”.

Det ligger enda en halvannen time unna.

For Julie og Mikael sin del ble jordmoren på vakt redningen den natta. Hun sa tydelig ifra at paret ikke skulle flytte på seg noe mer. Nå skulle de få ro.

Vel fremme fikk paret beskjed om at de måtte videre til Mo i Rana om ikke barnet kom før kl. 08:00. Men lille Matilde kom 05:40 den morgenen, 25. juli. (Privat)

Matilde tok sine første åndedrag klokken 05:40, 25. juli.

To timer og 20 minutter senere åpner fødestua i hjembyen, i enden av stien bak huset deres.

Unike historier med fellestrekk

I etterkant av dette, fikk jeg flere små drypp av historier og hendelser som hadde skjedd langs kysten. Flere begynte å heve stemmen, både i aviser og sosiale medier. Så kom NRK med saken om Mariell som måtte føde i ambulansebåten til kai på Nesna, på vei til Mo i Rana, fordi det var sommerstengt på nærmeste sykehus i Sandnessjøen. Saken kom fram da det ble kjent at Helgelandssykehuset vurdere å øke sommerstengt fødetilbud fra to til fire måneder, der fødeavdelingene veksler på å ha to måneder stengt hver.

«Det må være flere som har en historie å fortelle» tenkte vi, og la ut et innlegg på grupper i sosiale medier på Helgeland, i håp om å finne en historie som kunne beskrive hva dette vil bety for folk i regionen.

Responsen var overveldende.

Mødre og fedre delte deres opplevelser, og enda flere tipset om noen man kunne høre med. I løpet av de første dagene tikket det inn et tosifret antall mail og meldinger, hvorav den verste startet med setningen: «Hei. Mitt navn er Ingrid Leiråmo og jeg bor på Dønna på Helgeland. Jeg har dessverre en historie å fortelle».

Samtidig som forslaget om alternerende sommerstengt fødeavdeling skal opp til vurdering hos Helgelandssykehuset, har Kristiansunds fødeavdeling fått beskjed om å stenge. Helse Bergen vurderer å sommerstenge på Voss, og ABC-klinikken i Oslo er helgestengt.

Grunnen som blir gitt fra helseforetakene, er mangel på personell. Kostnadene for å holde tilbudet åpent hele tiden er store. For de som er ansvarlige, helseforetaket Helse Nord, er i økonomisk knestående. Siste prognoser viser et underskudd som nærmer seg 850 millioner kroner i 2022 for Helse Nord, og deres datterforetak, Helgelandssykehuset, viser til prognoser på avvik på 180 millioner. Et av punktene hvor det foreslås å hente økonomisk gevinst, er i fødetilbudet. Forslaget om 16 uker alternerende sommerstengt kan gi en økonomisk gevinst på 3,2 millioner kroner. Sykehuset viser til de rundt 1000 fødslene som har vært i de 10 årene de har hatt alternerende sommerstengt, og at det har gått bra.

Den 13. desember kommer forslaget opp til behandling hos styret i sykehuset.

Men hvordan oppleves det for de som bor her?

Historiene du nå får lese, er alle unike. Thina opplevde å måtte operere ni ganger etter en kaotisk fødsel. Rita led av fødselsdepresjon. Silje og Anniken måtte føde uten smertestillende. Alle har sine egne historier, men alle har til felles at det skjedde da det var sommerstengte fødeavdelinger og -stuer på Helgeland.

Det var på tide å gi spalteplass til de som får føle på kroppen vedtakene som blir gjort i styrerom.

Fødetilbudet på Helgeland

Helse Nord RHF er det regionale helseforetaket som eier Helgelandssykehuset. I november viste Helse Nord til prognoser som ga et negativt budsjettavvik på 850 millioner kroner i 2022. Helgelandssykehuset har prognoser på et avvik på 180 millioner i underskudd.

Som forslag til å sikre økonomisk gevinst, har Helgelandssykehuset vurdert å utvide alternerende sommerstengt fødetilbud i regionen. Siden 2013 har fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana vekslet på å ha åpent om sommeren, mens fødestuen i Brønnøysund har hatt stengt. Sommeren 2022 var det stengt i Mo i Rana fra 27. juni til 24. juli, og i Sandnessjøen var stengt 25. juli til 21. august. I Brønnøysund var det stengt samtidig som i Mo i Rana.

I styresaken hvor forslaget gås gjennom, skriver Helgelandssykehuset at det “ikke har vært økt frekvens av uheldige hendelser med alvorlige følger i perioden med alternerende stengning”, og at det anslagsvis fødes rundt 70–90 barn i en slik 8-ukers periode. Forslaget om 16 ukers alternerende sommerstengt, altså 8+8 uker i Sandnessjøen og Mo i Rana, vil kunne gi en økonomisk gevinst på 3,2 millioner kroner.

Forskjell på fødeavdeling og fødestue: På fødeavdelinger er fødselshjelpsspesialister og jordmødre på vakt hele døgnet. Noen fødeavdelinger er tilknyttet sykehus uten intensivavdeling for nyfødte. Fødestuer er enheter som kan ligge i eller utenfor sykehus. Dette er et tilbud til friske gravide med normale svangerskap og en forventet normal fødsel.

Kilde: Helse Nord, Helgelandssykehuset og Helse Norges nettsider.

