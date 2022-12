Tømreren nektet å finne seg i kravet. Det kan ha ført til en avsløring større enn han kunne ane

BERGEN (Dagsavisen): En januar-morgen i 2019 ble tømreren, som er bosatt på Østlandet, oppringt av en telefonselger. Han kunne fortelle at HMS-systemet i enkeltmannsforetaket hans måtte oppgraderes, da det var ulovlig å drive slik han da gjorde.

Mannen oppfattet det som at selgeren ringte fra HMS-selskapet han allerede hadde avtale med, og gikk med på å kjøpe oppgraderinger og styringssystem. Under samtalen sendte selgeren to SMSer med bestillingsdetaljer som tømreren måtte svare med ordet «bekreft».

Nektet å betale

Først senere på dagen oppdaget tømreren at ting ikke var som han trodde. For det første var det ikke lovpålagt med oppgradering av HMS-systemet, og for det andre var det ikke hans faste HMS-leverandør han hadde hatt på telefonen, men derimot selskapet HMS Vakten, som eies av bergenseren Jørgen-André Størksen.

Han ringte selgeren og forklarte misforståelsen, og skal da ha blitt forsikret om at saken var ute av verden. Men ikke lenge etter kom fakturaen på 12.000 kroner. Tømreren nektet å betale, og etter hvert gikk regningen til inkasso og til sist Forliksrådet i Bergen. Da var regningen med gebyrer steget til 29.000 kroner.

Begynte å grave

Til tross for sterke protester, dømte Forliksrådet ham til å betale hele kravet i juni i år. Men tømreren ga seg ikke, og stevnet saken videre for Hordaland tingrett.

To uker før saken skulle opp for tingretten i november, ble advokatfullmektig Daniel-André Hansen ved Advokatfirmaet Thommessen engasjert.

Med kort tidsfrist gikk han i gang med å nøste, og ganske raskt fikk han en anelse om at klienten hans ikke var den eneste som var i disputt med Størksens selskaper.

– Vi kontaktet Politidirektoratet og Justisdepartementet for å få innsyn i hvor mange saker HMS Vakten og søsterselskapet Komplett HMS har anlagt for Forliksrådet i Bergen. Det viste seg at det var nærmere 400 saker siden 2019, sier Hansen til Dagsavisen.

Forretningsidé

Da vokste en gryende mistanke hos advokaten.

– Mye taler for at deres forretningsidé er å velge seg ut kunder som bor langt unna Bergen, gjennomføre salget, og dersom kunden nekter å betale, inndrives kravet ved flittig bruk av Forliksrådet i Bergen. For kunden vil det typisk koste for mye å reise til Bergen for å motstride kravet, i stedet for å bare betale for å avslutte saken.

Advokatfullmektig Daniel-André Hansen begynte å grave i forhistorien. (Advokatfirmaet Thommessen)

Hansen mener HMS Vakten har forsøkt å bruke Forliksrådet som institusjon for å tvinge hans klient til å betale et uberettigede krav.

Han mener politiet ikke har kunnet fange opp virksomheten tidligere, da slike ting ofte ikke anmeldes. Heller ikke Forliksrådet kan klandres, sier han.

– De har vært bundet på både hender og føtter, og kunne ikke gjort noe annerledes enn å gi medhold i kravene.

– Misbruk av Forliksrådet

Forliksrådet ligger under namsfogden, som igjen ligger under Vest politidistrikt. Rådet behandler bare sivile saker, og er både en meklingsinstitusjon og en domstol.

Forliksrådsleder Lise Strømmen ønsker ikke hun å kommentere saken.

– Jeg kan ikke uttale meg på generell basis, fordi jeg ikke kjenner innholdet og utfallet i hver enkelt av sakene det her henvises til. Kommentarer på være knyttet til en konkret sak, som det skriftlig må søkes innsyn i, sier Strømmen.

På grunn av Hansens undersøkelser har Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) nå etablert en egen prosjektgruppe.

«Formålet er å kartlegge omfanget av det som antageligvis er et omfattende misbruk av Forliksrådet i Bergen, utført av selskapene HMS Vakten og Komplett HMS.» uttalte sikkerhetsrådets direktør i et brev til retten.

Ingen angrerett

Selv fortalte Størksen under rettssaken at selskapet hans har sendt ut 12.000 fakturaer de siste fem-seks årene.

Regnskapene viser millionomsetning, men variabelt årsresultat.

I dommen presiseres det at det også skal finnes mange fornøyde kunder, men at selskapet har fått mye negativ omtale på nettet fra folk som mener de har blitt lurt. Mange av dem beskriver lignende opplevelser som tømreren:

Ferske næringsdrivende som blir oppringt, og angivelig presset til å kjøpe HMS-tjenester de ikke trenger. Siden de ikke har handlet som forbruker, men som næringskunde, har de heller ikke angrerett.

Både nåværende og tidligere telefonselgere for HMS Vakten vitnet for retten, og kunne opplyse at det sjelden var mulig for kundene å avbestille produktene de hadde kjøpt.

I dommen gjengis deres vitnemål slik:

«(...) En stor del av jobben var å “få salget”, å få kunden til å bekrefte avtalen. Når avtalen først var bekreftet var det ingen angrerett, noe det var et stort fokus på fra ledelsens side.»

– Eget ansvar

I retten holdt HMS Vakten fast på at det var inngått en juridisk bindende avtale mellom dem og tømreren, og viste til at han hadde bekreftet kjøpet på SMS, og fått nødvendig informasjon tilsendt på e-post. At han senere angret måtte han selv bære ansvaret for.

De avviste også tømrerens påstand om at telefonselgeren ikke presenterte seg, da deres selgere «alltid oppgir hvor de ringer fra».

Men retten lot seg ikke overbevise av HMS-selskapets argumentasjon. I stedet kom den til en helt motsatt konklusjon enn det Forliksrådet gjorde.

Tømreren ble fritatt kravet fra HMS Vakten, og tilkjent saksomkostninger på 5978 kroner.

– Ikke bindende avtale

«Retten har funnet det sannsynliggjort at det ikke er inngått bindende avtale mellom partene. Saksøker har således ingen betalingsplikt. Rettens konklusjon baserer seg først og fremst på HMS Vaktens opptreden i denne konkrete saken, men det er også tatt hensyn til øvrig informasjon om firmaets virksomhet.» konkluderer tingretten.

Da Dagsavisen tok kontakt med styreleder Størksen tirsdag, var han svært ordknapp. Vennlig, men bestemt avviste han å kommentere både dommen og Hansens påstander om HMS Vaktens bruk av Forliksrådet.

– Jeg har egentlig ikke så lyst til å kommentere dette. Ha en fin dag videre, sier han på telefonen.

HMS Vaktens advokat Anne-Berit Østby Rike viste til Størksen for kommentar.

