Audun Lysbakken går av: – Har tenkt på dette gjennom året

På en pressekonferanse tirsdag halv ti offentliggjorde Audun Lysbakken sin avgang som partileder i SV. Han skal stå i jobben fram til landsmøtet i mars, og etter det være vanlig stortingsrepresentant.

– Er dette en vemodig dag?

– Ja, det er klart, det er det. Det er jo en jobb jeg er fryktelig glad i, sier Lysbakken til Dagsavisen.

– Det er ingenting i veien med min politiske motivasjon. Tvert imot føles det vi driver med viktigere enn noen gang. Men det er jo sånn at etter mange år med å kombinere partilederverv og familie, så ønsker vi rett og slett en annen hverdag for familien. Og tenker at det er nødvendig å ta det valget nå, sier han.

– Når bestemte du deg?

– Jeg har tenkt på dette en stund, selvfølgelig. Det er jo en beslutning som vokser frem over tid. Jeg har tenkt på dette gjennom året. Men en beslutning som dette er jo ikke tatt før det er sagt. Jeg sa det til valgkomiteen for to uker siden.

To prosesser som handler om SVs sjel

Lysbakken har vært i foreldrepermisjon fra midten av april i år, og var tilbake i slutten av september. I mellomtida har det skjedd mye i SV. Nestleder Kirsti Bergstø har ledet partiet, mens den andre nestlederen, Torgeir Knag Fylkesnes har ledet programkomiteen og der foreslått at SV skal snu i spørsmålet om norsk utmeldelse av Nato. Dermed blir det to viktige saker å avklare for SV i vinter. Både Nato- og lederspørsmålet.

– Det blir to prosesser som handler mye om SVs sjel. Tror du partiet klarer denne vinteren?

– Jeg mener den debatten om sikkerhetspolitikken ikke er så dramatisk som mange utenfor partiet vil ha det til. Det er jo ikke sånn at det finnes to ulike syn på forståelsen av Nato eller avhengigheten av USA i sikkerhetspolitikken. Det er mer et strategisk spørsmål, er utmelding en riktig strategi? Det er en mindre dramatisk uenighet, sier Lysbakken.

Lysbakken ankom sin egen pressekonferanse sammen med kommunikasjonssjef Siri Gjørtz og partisekretær Audun Herning.

– Grunnen til at vi har den debatten om sikkerhetspolitikken til Norge er at verden har forandret seg. Jeg mener det ikke bare er SV som burde ha den debatten. At ikke alle partier i Norge nå har en diskusjon om hvor avhengige vi er av USA sikkerhetspolitisk, er jo en stor unnlatelsessynd. Men vi tar den diskusjonen, sier han.

Tøff start som partileder

Lysbakken ble partileder i 2012, etter seks år som nestleder. Like før måtte han gå av som statsråd etter en sak hvor han hadde gitt 154.000 kroner til Jenteforsvaret, en nyoppretta undergruppe av SVs ungdomsorganisasjon SU.

– Det var en tøff start. Tenkte du at det da bare kunne gå oppover?

– Nei. Det kunne det jo ikke heller. Det gikk jo nedover en stund. Jeg har kommentert meningsmålinger på til og med under to prosent. Det var mye motgang de første årene, sier han.

– Men jeg tror de årene la grunnlag for fremgangen som kom seinere. Partiet klarte å stå sammen. Og utvikle en partikultur med sterkt indre samhold og lojalitet, som gjorde at vi sakte men sikkert jobbet oss ut av det. Alle som var med på det har en spesiell plass i mitt hjerte. Det er jeg veldig takknemlig for, sier han.

