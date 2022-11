Ekstremt strømprisfall: – Kanskje ikke strømstøtte i november

– Fra august til oktober har strømprisene falt med rundt 70 prosent. Ser vi på prisfallet fra august til november, er det på hele 86 prosent, forteller kommunikasjonssjef Atle Simonsen i Lyse til Rogalands Avis. Han understreker at strømselskapet er veldig glade for å se at vi nå får en periode med lavere strømpriser.

Ifølge prisstatistikken for Sørvest-Norge, har gjennomsnittsprisen vært 67,87 øre per kilowattime mellom 3. og 9. november 2022.

– Visste du at strømprisen nå er så lav at det ligger an til å ikke bli strømstøtte i november, sier Lise Vermelid Kristoffersen, damen bak Pengesnakk, via Instagram-kontoen sin.

Ja, for det er jo sånn at staten dekker 90 prosent av den delen av strømregningen som overstiger 70 øre per kilowattime (uten moms) der du bor, og da for et forbruk på inntil 5000 kilowattimer. Det er likevel for tidlig å si allerede nå om det ikke blir strømstøtte årets nest siste måned.

Pengesnakk-blogger Lise Vermelid Kristoffersen påpeker konsekvensene av de foreløpig lave strømprisene i november. (skjermdump)

Husk strømsparing til tross for prisfall

– Du vil få mindre strømstøtte i perioder med lavere strømpriser, men også lavere strømregning, bekrefter forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand overfor RA.

– Det som er viktig både nå og når prisene er høyere, er å være bevisst på hvordan og når du bruker strøm. Slå av lys og varme i rom du ikke bruker, tenk over bruk av varmtvann og tørketrommel, fyll opp vaskemaskiner og oppvaskmaskiner før du setter dem på, og så videre. Det som bruker mest strøm er oppvarming og varmtvann, så det er her du kan spare mest strøm, fortsetter Tvetenstrand.

Forbrukerøkonomen minner om at den nye måten å beregne nettleien straffer deg for å bruke mye strøm samtidig, og spesielt på tider av døgnet der de fleste andre også bruker mest strøm. Da er gjerne også strømprisen høyest. Du blir, på den annen side, belønnet med rimeligere nettleie ved å spre strømbruken din utover døgnet og til andre tider enn når «alle» bruker strøm. Dette er ofte på morgenen når mange skal ut av huset, og på ettermiddagen når vi kommer hjem fra skole og jobb.

[ Har stengt deler av huset og sover i stua for å spare strøm ]

– Rasjoneringsfaren så godt som avblåst

Strømprisene har altså falt svært mye fra de ekstreme prisene i august.

Denne grafen viser gjennomsnittlig pris per kilowattime i Sørvest-Norge, og som du ser, er prisen nå inne i en dalende periode. (Lyse)

– Forklaringen på prisfallet, er at det har kommet mye nedbør. Mange mindre vannmagasin er nesten fulle, og da må det produseres for ikke å miste vann. Vårt område har nå 66 prosent fyllingsgrad mot bare 50 prosent for noen uker siden, mens Norge som helhet har nå 76 prosent magasinfylling, noe som bare er fem prosent mindre enn normalt for årstiden, sier Simonsen i Lyse.

– Allerede i mai, før myndighetene kom med oppfordringer, stanset Lyse mesteparten av produksjonen fra våre langtidsmagasiner, for å spare vann og unngå rasjoneringsfare. Disse grepene har bidratt til økt fyllingsgrad, samt at rasjoneringsfaren er så godt som avblåst, forteller han videre.

Atle Simonsen, kommunikasjonssjef i Lyse. (PETER MYDSKE)

Gassprisen, som har stupt i det siste, har også stor påvirkning på strømprisene våre. Det er flere grunner til gassprisstupet, men én hovedårsak har vært veldig milde temperaturer i Europa, som har ført til lavere etterspørsel etter gass. LNG-skipene, som transporterer flytende gass, har ligget i kø til europeiske havner med smekkfulle gasslagre.

[ Ekstrem varmepumpe-pågang: – Én bestilling annethvert minutt ]

Usikker strømpris-framtid

Så, hvordan blir strømprisene framover?

– Det ligger an til at dagens prisnivå varer noen uker til, i hvert fall. Men for resten av vinteren er det stor usikkerhet. Sannsynligvis skal prisene en del opp fra nivåene vi ser nå, men det er stort utfallsrom. Vi kan både få lave og veldig høye priser i vinter. For 2023 forventes det fremdeles høye strømpriser, men litt lavere enn i 2022, svarer Simonsen, som altså er tydelig på at strømprisene framover er vanskelig å spå.

[ – Tomten min er ødelagt av Lnett ]

[ Hytteutleie finansierer lånet og strømregningen ]