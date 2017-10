To Team Coop-ryttere legger opp

Rogalandsavis

Svenske Philip Lindau forklarer om karriereslutten at lysten til å konkurrere på kontinentalnivå er borte, og lysten til å bruke mer tid på andre ting i livet lokker mer. Lindau, som har et svensk mesterskap fra 2011 på merittlisten, trekker likevel fram en rekke opplevelser som hjelperrytter blant de beste minnene.

– Det svenske mesterskapet er selvfølgelig en dag jeg aldri glemmer, men å være en del av noe stort som et lag er veldig kult. Som for eksempel i mitt tidligere lag i Tour de Alsace i 2015 som hjelper for Vegard Stake Laengen og selvfølgelig i Team Coop-trøye på «hjemmebane» i Tour of Norway og Tour des Fjords, hvor vi hadde et par fantastiske uker med August Jensen, sier svensken til sykkellaget nettsider.

Utskiftninger

For Ole André Austevoll blir det framover studiene ved universitetet i Bergen som vil ta mest plass, selv om han nok vil fortsette med å sykle litt for å ha det gøy.

– Jeg har i år opplevd en stagnasjon i min utvikling og har ikke den motivasjonen som trengs for å fortsette på et lag som Team Coop, sier han.

Tidligere i år har både Håvard Blikra og Fredrik Strand Galta signalisert at de også legger sykkelkarrieren på is, for å satse på andre ting. Inn har blant andre danske Louis Bendixen og Kristian Aasvold kommet, samtidig som laget har forlenget Anton Tunset og Krister Hagen.

August Jensen har også forlatt laget etter årets sesong, da han har blitt proff i Israel Cycling Academy.

