Der Vålerenga er en vinner

Oslo

KOMMENTAR

Vålerenga tar ikke medalje i Eliteserien, men de er best i Norge på sosiale prosjekter utenfor banen. Ikke bare i teori, men i praksis.

For hvilke klubber gjestet Vålerenga denne uka? Barcelona, PSG, Chelsea og Feyenoord for å nevne noen. Ikke for å diskutere 4-4-2 kontra 4-5-1, men hvordan utvikle fotballens samfunnsansvar. «European Football for Development Network» heter en organisasjon som hadde sin niende konferanse denne uka. Og de la den til Vålerengas nye base på Valle.

Det er lett å holde festtaler om sosialt engasjement, men det de utsendte delegatene fikk se var hvordan Vålerenga har jobbet med dette i 20 år. Og helt konkret: Gatelag for rusavhengige er nå etablert i 12 klubber i Norge, VIFs arbeidstreningsprogram virker, kampen mot rasisme pågår kontinuerlig og man ser det er et økende problem i Øst-Europa. Det kan bli enda mer aktuelt med VM i Russland neste år. Det klubbene gjorde de to dagene på Valle var å utveksle erfaringer og sette seg ned i arbeidsgrupper og tenke nytt.

Vålerenga var en av sju klubber som var med fra starten i 2014, nå er 54 klubber fra hele Europa med og det er også gledelig at Rosenborg og Strømsgodset har kommet i gang her i landet.

Du har kanskje ikke hørt om «gåfotball»? Det er nå etablert med en egen turnering i regi av dette nettverket. Man kan faktisk spille fotball i høy alder uten å ha et oksygenopptak på Petter Northug-nivå.

Daglig leder i Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn, Lars Eirik Eggen, har grunn til å være stolt over å ha vært med og stifte dette nettverket og i tillegg se at det nytter. Som han sa på konferansen: «For enkeltmennesker gjør det faktisk en forskjell».

Fotball-tiltak for flyktninger er kanskje det mest konkrete eksempelet på det. Aktuelt over hele verden faktisk. En liten ball kan ha stor effekt.