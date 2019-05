Vil ha livstidsforbud for politikere som vil bli lobbyister

Hun er progressiv og en stigende stjerne på demokratenes politiske himmel.

Han er erkekonservativ og tapte den republikanske nominasjonskampen etter en opprivende strid som bare skulle bli en forsmak på presidentskapet til Donald Trump.

I det som kan se ut til å bli et usedvanlig tverrpolitisk samarbeid går Alexandria Ocasio-Cortez og Ted Cruz sammen om å fravriste lobbyistene grepet om Washington.

Det kan trenges.

– Måten ting foregår på er langt mindre demokratisk enn mange tror. Det er selvfølgelig bedre enn Nord-Korea. Men USA er et demokrati bare på papiret. For det er ikke velgerne, men lobbyistene som bestemmer i Washington DC. Fordi amerikanske politikere er så avhengige av å samle inn penger, har lobbyistene politikere på begge sider i sin hule hånd, sa norskamerikanske Hans Høeg til Dagsavisen i november i fjor.

Han har jobbet fem år som stabssjef for republikaneren Thomas Massie på Capitol Hill.

Men tilbake til det lille lysglimtet av et sjeldent samarbeid på tvers av blokkene på innsiden av kongressbygningen som ligger nettopp på Capitol Hill

Det hele startet med en Twitter-melding fra Ocasio-Cortez på torsdag.

«Her er noe jeg ikke sier ofte»

If you are a member of Congress + leave, you shouldn’t be allowed to turn right around&leverage your service for a lobbyist check.



I don’t think it should be legal at ALL to become a corporate lobbyist if you’ve served in Congress.



At minimum there should be a long wait period. https://t.co/xMu9Mwmdm6 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 30. mai 2019

«Dersom du medlem i Kongress + forlater, så burde du ikke ha lov til å snu deg rundt og heve lønn som lobbyist. Jeg synes ikke det burde være lov i det hele tatt å bli lobbyist i næringslivet dersom du har sittet i Kongressen. Det burde i det minste være en lang karantenetid», skrev demokraten.

Ocasio-Cortez, eller «AOC» som hun kalles, har 4,3 millioner følgere på Twitter, og får titusner av reaksjoner når hun tvitrer. Men et av svarene på meldingen hun la ut fikk mer oppmersomhet enn resten.

Here’s something I don’t say often: on this point, I AGREE with @AOC Indeed, I have long called for a LIFETIME BAN on former Members of Congress becoming lobbyists. The Swamp would hate it, but perhaps a chance for some bipartisan cooperation? https://t.co/jPW0xkH2Yy — Ted Cruz (@tedcruz) 30. mai 2019

«Her er noe jeg ikke sier ofte: På dette punktet er jeg enig med @AOC. Jeg har faktisk i lang tid tatt til orde for et livstidsforbud for tidligere kongressmedlemmer som blir lobbyister. Sumpen kommer til å hate det, men det er kanskje en mulighet for litt tverrpolitisk samarbeid?»

Men «sumpen» henviser Cruz til valgkampslagordet der Donald Trump lovet velgerne sine å «tømme sumpen» - et løfte om et oppgjør med den politiske eliten i Washington. Den amerikanske presidenten kan ikke sies å ha lykkes særlig godt i så måte, men det poenget får ligge i denne omgang.

«You’re on»

Tilsynelatende nølende tar Ocasio-Cortez imot invitasjonen fra Cruz, men gjør det klart at hun ikke kommer til å akseptere noe lureri.

.@tedcruz if you’re serious about a clean bill, then I’m down.



Let’s make a deal.



If we can agree on a bill with no partisan snuck-in clauses, no poison pills, etc - just a straight, clean ban on members of Congress becoming paid lobbyists - then I’ll co-lead the bill with you. https://t.co/AZTbmdSexv — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 30. mai 2019

«@tedcruz dersom du er seriøs angående et rent lovforslag, så er jeg med. La oss lage en avtale. Dersom vi kan bli enige om et lovforslag uten partipolitiske, snikinnførte klausuler, ingen giftpiller osv., – bare et direkte og rent forbud mot at kongressmedlemmer går over til å bli betalte lobbyister – da går jeg sammen med deg om å fremme et slikt lovforslag», svarte hun.

Svaret fra Cruz etterlater liten tvil om at den republikanske senatoren fra Texas mener alvor.

26 av 44

Nyhetsnettstedet Vox skriver om bakgrunnen for lovforslaget i sin artikkel om saken.

Lobbyistenes rolle i Washington har igjen kommet under lupen etter en rapport fra organisasjonen «Public Citizen», som viste av 26 av de 44 politikerne som forlot Kongressen i 2018 endte opp som lobbyister og konsulenter.

Svingdøren mellom politikk og byråene som selger PR-tjenester og påvirkning av politiske prosesser til høystbydende, er en stadig tilbakevendende debatt også i Norge.

Det kan imidlertid se ut som om Ted Cruz er mer progressiv i dette spørsmålet enn det store flertallet i Stortinget, som ikke engang er villig til å etablere et lobbyregister.

Kilder: Twitter, Fox News, Vox.com