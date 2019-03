Valgforsker: For tette bånd mellom PR og politikk kan gå på tilliten løs

– Det er svært beklagelig å se at deler av denne bransjen opererer på en slik måte at man får inntrykk av at forholdet mellom pengeinteresser og byråer og politikere blir så tett at det etterlater et inntrykk av at man bedriver politisk korrupsjon, raste Hans Geelmuyden, som selv driver PR-byrå, på NRK tirsdag morgen.

Diskusjonen om båndene mellom PR-bransjen og politikken har blusset opp nok en gang.

Det skjer etter at PR-rådgiverne Sigbjørn Aanes og Ole Berget, med fortid sentralt i regjeringspartiene Høyre og Frp, tok ferie fra jobben i First House for å hjelpe Tor-Mikkel Wara (Frp).

De tre var på tur sammen til Liverpool for å se fotball da en bil ble påtent utenfor justisministerens hjem. Hans samboer er siktet for å ha tent på selv og lagt skylden på andre. Wara er i permisjon inntil videre.

– Et problem

– Det blir feil å kalle det korrupsjon, som jo er kriminelt. Koblingen mellom PR og politikk handler mye mer om tillit og habilitet. Det de ikke selv har kontroll på, er hvordan omverdenen oppfatter dette. Hvis man risikerer at tilliten til politikerne svekkes av at de har koblinger til PR-bransjen, har man fått et problem, sier Aardal, som arbeider ved Institutt for samfunnsforskning.

Aanes, Berget og Wara er venner og har vært kolleger i First House, i tillegg til at de altså alle har bakgrunn fra politikken.

Men dersom de to går inn som en slags rådgiver eller talsperson for Wara, kan det bli problematisk, mener statsviteren.

Det har ikke lykkes NTB å få svar på hva konkret Aanes og Berget hjelper Wara med.

Aanes og Berget var tilbake på jobb tirsdag, bekrefter sjefen deres i First House, Per Høiby.

– Bakgrunnen for at mine to kolleger tok ut ferie handler om behovet for å hjelpe en venn i en krevende situasjon. Det tror jeg folk har forståelse for. Det er slik venner gjør, betingelsesløst, skriv han i en tekstmelding til NTB.

– Vil ikke beklage

Aanes og Berget to la ut en likelydende oppdatering på sine Facebook-sider tirsdag formiddag. Her skriver de at de stiller opp «betingelsesløst».

– Nå er det en debatt om at akkurat vi stiller opp og noen mener mye om det vi faktisk gjør. Uten å vite noe, men bare anta og spekulere, skriver de.

De to sier de gjerne vil delta i diskusjonen «når tiden er inne».

– Ole og jeg kommer ikke til å beklage at vi stiller opp for en venn, skriver Aanes videre.

NTB har vært i kontakt med Aanes og Berget, men ingen av dem ønsker å gi ytterligere kommentarer.