Hvorfor døde Jakelin Caal Maquin (7)? Dødsfallet, som ble kjent i slutten av forrige uke, har vekket ny debatt både om forholdene for migranter når de kommer til USA og hva de utsetter seg for på den lange reisen gjennom Mellom-Amerika.

Jenta hadde reist med faren helt fra Guatemala da de sammen med en gruppe på rundt 160 migranter kom seg over grensen fra Mexico til USA. Den 6. desember ble de tatt av grensevakten i ørkenen i den amerikanske delstaten New Mexico. Jenta ble sendt til sykehuset i El Paso og døde mindre enn 24 timer etter at hun ankom.

Kastet opp

Ifølge den amerikanske grensevakten ble jenta helsesjekket da de hadde krysset grensen, og ble satt på en buss til nærmeste grensevaktstasjon. Jenta begynte å kaste opp og få feber på bussen. Da de ankom stasjonen hadde jenta sluttet å puste, hun ble sendt til sykehus og døde der.

Ifølge grensevakten hadde ikke jenta drukket eller spist på flere dager før de ble fanget opp på amerikansk siden av grensen. Faren bestrider nå dette, ifølge The New York Times. Dødsårsaken er ennå ikke blitt kjent.

– Utkjørte

Jenta og faren er en av mange tusen migranter fra Latin-Amerika som søker seg mot USA. Den såkalte migrantkaravanen har fått mye oppmerksomhet de siste ukene: migrantene har beveget seg oppover gjennom Mexico i store grupper. Nery Gilberto Caal Cruz og datteren Jakelin hadde reist helt fra Guatemala. Mange av migrantene har svært lange og tøffe reiser bak seg.

– Vi kjenner ikke til dødsårsaken i denne konkrete saken, men jentas tilstand ser ut til å ha vært typisk for hva mange opplever, sier Bjørn-Richard Monsen, regionsjef for Latin-Amerika i Redd Barna.

– Våre kolleger ved grensen til Mexico forteller at barna er veldig slitne og utkjørte når de kommer til grensen. Temperaturen er veldig høy i de tørre områdene, mange av dem har ikke fått nok mat og vann underveis, forteller Monsen til Dagsavisen.

Vanskelig

Redd Barna gir hjelp til barna på flukt ved ulike steder langs reisen: ved grensen mellom Guatemala og Mexico, i Mexico City og ved grensen mellom Mexico og USA.

– Det er veldig vanskelig å hjelpe dem når de er underveis, så hovedarbeidet vårt er ved disse stedene, sier Monsen.

Redd Barna, andre organisasjoner og mexicanske myndigheter bidrar med mat, vann, medisiner, klær og toalettartikler.

– Vi prøver også å skaffe barna trygge områder der de kan leke, og der mødre kan amme barna sine, sier Monsen.

– Satser på ett barn

Hjemme i Guatemala sørger nå resten av familien over tapet av Jakelin.

Familien til Jakelin sørger hjemme i Guatemala. Foto: NTB scanpix

– Det er vanskelig å fatte, sier bestefaren ifølge CNN.

Jakelins mor, Claudia Maquin, ble igjen med de tre andre barna. Jakelin var den nest eldste av fire barn i alderen seks måneder til åtte år. Jakelin tilbrakte bursdagen sin på reisen opp mot USA, ifølge familien. Faren hadde dratt i håp om å finne arbeid i USA.

Bjørn-Richard Monsen sier det er mange som velger å reise med kun ett barn.

– Ofte er det slik at en av foreldrene tar med seg ett barn, de velger ett som man ønsker å satse på i første omgang, med håp om å hente resten av familien senere. Det skaper selvfølgelig ofte en utrygghet om far reiser opp og mor blir igjen alene med ansvaret for barneflokken, sier Monsen.

Mange reiser med barn over grensen. Foto: NTB scanpix

Sentralt for Trump

Migrantkaravanen begynte i Honduras 12. oktober, og ble et sentralt tema foran mellomvalget i USA i november, ikke minst for president Donald Trump, som har kalt den en invasjon.

Flere enn 5.000 venter nå på å søke asyl i USA ved grensepunktet San Ysidro, ifølge USAs innenriksdepartement, melder CNN.

Ifølge mexicanske myndigheter kan rundt 1.100 ha kommet seg over grensen til USA, mens 1.100 har dratt tilbake til Sentral-Amerika ved hjelp av Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Trump har sendt 5.800 soldater til grensen, og aktivister mener den utvidede kontrollen ved grensene har ført til at migrantene krysser grensen i enda mer avsidesliggende områder, noe som gjør det enda mer farlig. Minst 412 migranter ble funnet døde langs grensen i 2017, og 398 året før, skriver The New York Times.

Vold og fattigdom

Det er ifølge Monsen tre grunner til at folk migrerer: Fattigdom, kriminalitet og familiegjenforening. Faren til Jakelin flyktet på grunn av ekstrem fattigdom, ifølge familien. Mange flykter også fra vold og kriminalitet. Byen San Pedro Sula i Honduras, der karavanen begynte, er blant verdens farligste.

– Volden er så ekstrem at mange er redde for å sende barna på skolen. De er både redde for hva som skal skje med dem på skoleveien og mens de er på skolen. Folk flykter for å overleve, for de er redd for å bli drept, fortalte Monsen til Dagsavisen tidligere i høst.