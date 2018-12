Trump lovet at Mexico skulle betale for mur, nå vil han sende regningen til USAs skattebetalere

Under valgkampen i 2016 lovte Donald Trump at han skulle gjøre USA trygt igjen ved å mure nabolandet Mexico ute.

Ikke nok med det; Mexico skulle betale for muren.

Etter mye om og men er det ikke lenger aktuelt å sende faktura til Mexico som nekter å betale for en mur de ikke har bruk for og Donald Trump må derfor sende regningen til amerikanske skattebetalere.

Men dette har ikke noe politisk flertall og det som en gang skulle være en gedigen mur betalt av Mexico, ser nå ut til å å bli et gjerde langs enkelte steder av grensen, finansiert av USAs borgere.

Budsjett

I disse dager skal USA vedta budsjett.

Om det ikke blir enighet i Representantenes hus og i Senatet går deler av USA i lås. Det betyr ingen flere utbetalinger til dem som skal passe på grensen.

For å komme Trump i møte og klare å lande et budsjett er de to demokratiske lederne senator Chuck Schumer og representant Nancy Pelosi i samtaler med presidenten tirsdag, skriver Washington Post.

Trump vil blant annet ha støtte til byggingen av den omstridte grensemuren mot Mexico, og han vil ha slutt på snakket om straffereaksjoner mot Saudi-Arabia for drapet på journalisten Jamal Khashoggi, skriver NTB.

I en uttalelse mandag gikk Peloisi og Schumer langt i å avfeie hele muren. Det er heller intet politisk flertall for en slik mur.

«Presidenten vet meget godt at hans forslag om en mur ikke har nok stemmer til å bli vedtatt i både Huset og Senatet og burde ikke være et hinder for en topartiløsning», skriver Washington Post.

Fredag var Trump klar på hva han mente om Demokratene.

– De spiller et politisk spill, sa Trump.

Gjerde, ikke mur

Demokratene går med på å sette av 1,3 milliarder dollar til delvis finaniserieng av et grensegjerde langs enkelte strekninger langs grensen, ikke en mur. Men dette er altså langt fra de 5 milliardene Trump ønsker seg til muren og er bare en videreføring av finansieringen av Sikkerhtsdepartementet, skriver Washington Post.

Forrige uke kalte Pelosi muren for «umoralsk» og lovte at Demokratene ikke vil støtte noe slikt.

Demokrater og Republikanere har fram til 21. desember med å bli enige om et budsjett, hvis ikke blir det altså full stans for blant andre sikkerhetsdepartementet som har ansvar for sikkerheten langs grensen og skal sørge for en eventuell mur, NASA og justisdepartementet. Om et budsjett ikke skulle bli vedtatt vil vel 600.000 ansatte stå uten lønn.

Pågripelser

Senest mandag pågrep Amerikanske myndigheter 32 personer etter demonstrasjoner i USA ved grensen til Mexico.

31 av personene er arrestert for å ha tatt seg ulovlig inn på statlig eiendom, og én person er pågrepet for å ha angrepet en politimann ved grensen.

Personene demonstrerte mot USAs asylpolitikk og viste sin støtte til migrantkaravanene som har ankommet Mexico og som ønsker opphold i USA, melder NTB.

Det amerikanske sikkerhetsdepartementet har lovet at de i framtiden vil straffeforfølge alle migranter som deltar i «voldelige sammenstøt» med grensevakter.

Lovnaden kommer etter at de bestemte seg for å ikke straffe de 42 migrantene fra Sentral-Amerika som ble pågrepet etter en voldelige sammenstøt på grensa til Mexico i november.

Amerikanske myndigheter startet i september byggingen av en del av Trumps grensegjerde i Texas.

I første omgang skal den nye muren strekke seg 6 kilometer langs den 3.200 kilometer lange grensa mellom Mexico og USA. Den skal erstatte gjerder på grensen mellom El Paso i Texas og Ciudad Juarez i Mexico, opplyser US Customs and Border Protection i en pressemelding.

