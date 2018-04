Verden

– Jeg tror Mark Zuckerberg begynner å skjønne alvoret, og omsider har han kommet ut av «hiet». Men om han skal gjenvinne tilliten må han gjøre noe mer enn å bare være lei seg, sier byråleder Magnus Brøyn i Coxit PR til Dagsavisen.

– Hvis han skal unngå reguleringer, bøter og i ytterste fall at Facebook blir splittet opp, må han komme med en konkret plan som viser flere enn Kongressens medlemmer at Facebook endrer kurs, sier Brøyn.

Lover endring

Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg er under press når han nå i to dager er i høring i Kongressen i Washington.

– Jeg grunnla Facebook, jeg leder det, og jeg er ansvarlig for det som skjer, sier Mark Zuckerberg i en forklaring som ble sendt ut i forkant av høringene.

Zuckerberg lover bot og bedring etter avsløringen om at analyseselskapet Cambridge Analytica samlet inn personopplysninger fra flere millioner Facebook-brukere – opplysninger som ble brukt til å lage analyser som ble solgt til blant andre president Donald Trumps valgkampstab før valget i 2016.

Zuckerberg lover flere tiltak som skal redusere faren for spredning og misbruk av personopplysninger fra Facebook-brukere.

– Det vil ta litt tid å jobbe seg gjennom alle endringene vi må gjøre, men jeg forplikter meg til å få det riktig, sier Zuckerberg.

Tas av EU?

Men hvor store endringer kan man regne med fra Facebooks side? Et lovforslag i Kongressen går ut på at det skal være åpent hvem som står bak politisk reklame på internett.

Zuckerberg vil prøve å unngå reguleringer, påpeker Jeffrey Chester, direktør for Center for Digital Democracy.

– Han må helt klart unnskylde seg dypt og personlig, i håp om å dempe ethvert forsøk på amerikanske reguleringer, sier Chester til The Guardian.

Men amerikanske og andre brukere som håper på strengere reguleringer bør se til andre steder enn Kongressen i Washington, mener Magnus Brøyn.

– Her er det heller EU som vil stå i spissen. I USA står brukernes personvernrettigheter mye svakere enn i Europa. I USA er det nå derfor mange som håper på at EU kan bli redningen også for dem, sier Brøyn.

Han viser til den nye personvernreguleringen (GDPR) i EU, som trer i kraft 25. mai.

– Må rydde

Den nye EU-loven vil gi brukerne langt flere rettigheter og muligheter til å stanse delingen av data, og skal gi en oversikt og kontroll over hvordan informasjonen om oss blir brukt. Den nye personvernloven vil også gjelde for Norge.

– Dette vil få konsekvenser for Facebook-brukerne også utenfor EU, for det er vanskelig for Facebook å ha et system som sikrer at europeiske brukeres personvern ivaretas i henhold til EU-lov uten å la det gjelde andre brukere samtidig, sier Brøyn.

Han sier Facebook har en stor jobb å gjøre på kort tid.

– Nå har høvdingen halvannen måned på å rydde i reiret. Under den nye lovgivningen vil Facebook få kjempebøter om ikke det skjer endringer, og risikerer bøter på inntil 4 prosent av omsetningen. Det er ingen grunn til å tro at EU vil ta seg god tid. Her vil vi se en hasteekspedering der EU er ute etter å statuere et eksempel overfor Silicon Valley og Mark Zuckerberg. Når lommeboka prater, vil det svi ekstra. Så den største konsekvensen på kort sikt for Facebook kan bli at vaktbikkja i EU biter, sier Brøyn.

Han påpeker at det allerede eksisterer lovgivning i EU som Facebook trolig har brutt, men at denne er mye mindre tøff enn den som trer i kraft i mai.

Oppsplitting?

Men den definitive trusselen på sikt for Facebook er at selskapet risikerer å bli brutt opp, mener Brøyn.

– Dine og mine dataer er valutaen i økosystemet til Facebook, som inkluderer tjenester som WhatsApp, Instagram og Messenger. Om Facebook deles opp reduseres mulighetene til å dele opplysninger på tvers, og det vil være ekstremt negativt for selskapet. For Facebook er det bedre å bli regulert enn å bli splittet opp, sier Brøyn.

Enkelte har startet en kampanje for at folk skal slette sine Facebook-profiler.

– Men problemet er jo at det ikke finnes noen reelle alternativer som tilbyr det Facebook kan. Det er for eksempel nesten ikke mulig ikke å være på Facebook dersom du er forelder med barn på skole og aktiviteter og må være med på grupper for å få informasjon, sier han.

Høringen i Kongressen pågår i Senatet tirsdag og i Representantenes hus onsdag.

– Zuckerberg skal først og fremst svare på spørsmål. Men dette er en gyllen anledning for ham til å formidle en konkret plan som kan gjenvinne tilliten fra brukere, sier Brøyn, som også sier denne saken har endret posisjonen til personen Mark Zuckerberg.

– For kort tid siden ble det snakket om ham som en mulig kandidat til å bli landets neste president. Nå er situasjonen en helt annen.

