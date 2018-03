Innenriks

– Vi har et ansvar for å beskytte informasjonen deres. Hvis vi ikke kan gjøre det, så fortjener vi ikke å tjene dere, skriver Mark Zuckerberg på sin vegg på Facebook.

Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg beklager Facebooks manglende kontroll av behandling av personlige data, og lover bot og bedring etter selskapets største skandale noensinne. Zuckerberg har imidlertid lovet bedring av behandlingen av den personlige informasjonen til Facebooks 2,2 milliarder brukere før. Unnskyldningen lyder hul, sier Magnus Brøyn.

Han tror ikke Mark Zuckerberg har kontroll over eget selskap.

– Mark Zuckerberg har skapt et Frankenstein-monster, og nå virker det ikke som om han vet hvordan han skal fikse det eller hvor alle datene er eller blir brukt, sier Brøyn, teknologikommentator og byråleder i kommunikasjonsbyrået Coxit PR.

Reaksjonene har vært harde etter at det kom fram at selskapet Cambridge Analytica har misbrukt personlige data fra opp til 50 millioner Facebook-brukere for å påvirke det amerikanske valget i Donald Trumps favør.

Torgeir Waterhouse i IKT-Norge, en interesseorganisasjon for digitale bedrifter, sier det samme kunne ha hendt i Norge. Nordmenn er svært aktive Facebook-brukere: Over 3,5 millioner nordmenn over 18 år har en aktiv Facebook-konto. Han er bekymret over tillitskrisen Facebook-skandalen nå har skapt.

– Vi må ha tillit til hvem vi skal gi dataene våre til, sier Waterhouse.

Nye regler

Hvis ikke teknologigiganten selv innser alvoret, vil de likevel snart bli tvunget til å innføre omfattende endringer, i alle fall i Europa.

25. mai trer nemlig EUs personvernregulering i kraft. Det gir brukerne langt flere rettigheter og muligheter til å stanse delingen av data, og skal gi folk en oversikt og kontroll over hvordan Facebooks detaljerte informasjon om oss blir brukt og beholdt. Den nye personvernloven gjelder også for Norge.

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, ønsker de nye reguleringene velkommen. Han understreker at det allerede er langt strengere regler for bruk av persondata i Norge enn i USA.

– Det er et helt annet regelverk i Norge. Her i landet må man for eksempel angi hva slags formål datene skal brukes til, sier Thon til Dagsavisen.

Med de nye reglene skal brukere også få tilgang til å bestemme hvem som skal få tilgang til dine personlige opplysninger, og en oversikt over egne data. Brukere får langt større rettigheter også til å slette informasjon, og også rett til å overføre data fra et selskap til et annet, sier Holt til Dagsavisen.

Det vil gjøre det lettere å melde seg ut av verdens største nettselskap.

Melder seg ut

I USA sier flere tusen brukere de nå har fått nok av Facebooks uvørne behandling av dataene deres. Grunnleggeren av meldingstjenesten WhatsApp, Brian Acton, er en av dem som har slettet sin konto. «Det er på tide», skriver Acton på Twitter, under hashtagen #deletefacebook. Acton selv har blitt mangemillionær på å selge WhatsApp til nettopp Facebook. I 2014 kjøpte Facebook den populære meldingstjenesten for 14 milliarder dollar.

Selskapet eier også bildedelingstjenesten Instagram, der 2,2 millioner nordmenn har profil.

Du må ta grep

Magnus Brøyn understreker at selv om reguleringer kommer fra myndighetsnivå, i alle fall i Europa, og Facebook selv lover å bedre kontrollen, er det opp til deg og meg å ta kontroll over eget personvern. Det skal bli mye lettere med de nye EU-reglene – men vi som brukere er nødt til å lære hvordan de ulike plattformene fungerer og hvordan vi selv kan kontrollere personopplysningene våre. Brøyn viser til beregninger som sier at Facebook kan miste 60 prosent av inntekten per bruker, hvis vi alle strammer inn på hvilke opplysninger vi ønsker å dele med plattformen som har gjort seg rik nettopp på å samle inn og selge personlige data. Aksjekursen til Facebook har allerede stupt på børsen med nærmere 500 milliarder kroner etter avsløringene rundt Cambridge Analytica.

Du kan kreve data overført fra et selskap til et annet. Direktør Bjørn Erik Thon anbefaler alle nordmenn om å bli mer bevisste rundt hva de deler på Facebook.

– Dette er en anledning til å se på hva som ligger på profilen, og lukke den hvis den er åpen, sier Thon.

Og vit at når du tar testen «hvilket land bør du bo i» eller «hvilken hund ville du vært», legger du igjen mye informasjon.

– Folk må være forsiktige, sier Thon.