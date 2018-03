Omstridt sjef suspendert i Facebook-skandale

Verden

Aksjeverdien på Facebook har stupt de siste dagene, etter avsløringene i The Observer/The Guardian og New York Times om misbruk av innsamlede persondata fra Facebook, utført av selskapet Cambridge Analytics. Selskapet har blant annet vært involvert i valgkampseieren til Donald Trump, og i den britiske Brexit-avstemningen.

Mandag og tirsdag fikk avisavsløringene følge av to dokumentarprogram på britiske Channel 4. Her avsløres det blant annet hvordan Cambridge Analytics-sjefen Alexander Nix skrøt av at han i det skjulte hjalp Trump-kampanjen med å vinne valget.

– Vi gjorde alle undersøkelsene, all dataen, alle analysene, all målrettingen, vi styrte den digitale kampanjen, TV-kampanjen og våre data preget hele strategien, sa Nix i programmet, ifølge NTB.

Channel 4-dokumentarene viser også flere andre høytstående medarbeidere i selskapet tilby skjulte tjenester i strid med loven. Det var like før tirsdagens program skulle gå på luften at Cambridge Analytica suspenderte direktøren.

«Styret i Cambridge Analytica kunngjør i dag at det har suspendert CEO Alexander Nix umiddelbart, i påvente av en full uavhengig granskning. Styret anser at Nix' kommentarer, tatt opp i skjul av Channel 4, og andre beskyldninger ikke representerer verdiene eller virket til dette firmaet, og at han nå er suspendert, viser at vi tar disse overtredelsene på alvor» heter det i pressemeldingen fra Cambridge Analytics, gjengitt i The Guardian.

Sikkerhetsdirektøren i Facebook har også sagt opp sin stilling etter avsløringene, som Facebooks advokater prøvde å stoppe før publisering i helgen.

Både EUs justiskommisjon og amerikanske myndigheter har krevd redegjørelse fra Facebook på hvordan persondata fra 50 millioner brukere kunne lekke til Cambridge Analytics. En britisk parlamentskomite har nå anklaget Zuckerberg for å ha løyet til komiteen og innkalt ham til høring.

En rekke kommentatorer og politikere har nå etterspurt svar fra Facebook-sjef Mark Zuckerberg, som ikke har kommentert avsløringene.

I løpet av tirsdag falt Facebook-aksjene med fem prosent, og selskapets verdi har rast med 50 milliarder dollar, eller ti prosent av selskapets samlede verdi, siden avsløringene i helgen.

Det norske Forsvaret har kjøpt tjenester fra det amerikanske eierselskapet til Cambridge Analytica, skrev Dagens Næringsliv i helgen.

