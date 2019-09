Bikkjeslagsmålet er i gang i Det konservative partiet, etter at statsminister Boris Johnson har truet partifeller som går imot regjeringens plan med at de blir kastet ut av partiet.

Tirsdag møtes parlamentet igjen for første gang etter sommerferien. Både opposisjonen og flere konservative representanter ønsker å sikre at det blir stemt for et lovvedtak som hindrer en brexit uten en avtale 31. oktober.

Statsministeren har sagt at de konservative som stemmer for å gå denne veien, vil bli kastet ut av partiet.

Ingen vet hvordan kaoset i britisk politikk disse dagene ender, men mange mener det peker stadig mer i retning av et nyvalg – og en del peker på at statsminister Boris Johnson ønsker å provosere fram nettopp det.

Kamp

Dette er ventet å skje de neste dagene:

* Når parlamentet kommer sammen tirsdag, vil opposisjonen be om en ekstraordinær debatt, som de håper vil munne ut i at Underhuset tar kontroll (fra regjeringen) over husets agenda onsdag og muligens torsdag.

* Dette kan bane veien for en avstemning om et vedtak som binder regjeringen til å be EU om å utsette brexit, og hindrer en «no deal» i første omgang. Et flertall i Underhuset ønsker å stanse en «no deal». Rundt 20 konservative vurderer å stemme mot regjeringen, men disse trues altså med utkastelse om de gjør det. Noen av dem sier de likevel vil trosse statsministeren og stemme mot en «no deal».

* Dersom dette stemmes for, vil vedtaket gå til Overhuset. Hele lovprosessen må fullføres innen mandag neste uke dersom det skal være gyldig, for da er parlamentet ventet å bli suspendert igjen av Johnson fram til 14. oktober. Det spekuleres på om parlamentet vil sitte også i helgen for å rekke prosessen.

* Gitt at det lykkes «no deal»-motstanderne å få gjennom vedtaket, er spørsmålet hva som da skjer. Vil Johnson rett og slett ignorere vedtaket eller hindre det på annen måte? Dette er ikke blitt utelukket av regjeringsmedlemmer. Eller vil han be om at det utlyses nyvalg slik at han kan forsøke å sikre seg et mandat i folket for sin brexit-vei? Også et mistillitsforslag fra Labour kan komme på et tidspunkt.

– Ofrer jobben

Statsminister Boris Johnson sier han fremdeles forsøker å få til en ny avtale med EU, men avlyste et møte som skulle holdes mandag med konservative meningsmotstandere som ville høre hva slags planer han hadde for å få en ny avtale med EU.

Regjeringskilder sier årsaken til at Johnson truer med utkastelse er at de konservative opprørerne, dersom de stemmer for å hindre en «no deal», ødelegger for Johnsons forsøk på å forhandle fram en bedre avtale med EU, ved at de svekker hans forhandlingskort siden faren for en «no deal» forsvinner.

– Alle representantene står overfor et enkelt valg på tirsdag: å stemme med regjeringen og bevare sjansen for en avtale, eller å stemme med Corbyn og ødelegge sjansene for en avtale, sier en kilde fra regjeringssiden, med henvisning til Labour-leder Jeremy Corbyn, som ønsker å stanse en «no deal».

Men de konservative opprørerne sier de må stemme for sin egen samvittighet. Mange tviler på at det vil bli noen bedre avtale uansett, og er i tvil om det i det hele tatt gjøres oppriktige forsøk på det.

– Jeg føler så sterkt for dette at jeg er villig til å ofre jobben for velgerne mine, sier en av de konservative representantene som vil stemme mot en «no deal», Antoinette Sandbach, til Sky News.

Konservative David Gauke er en av dem som oppfordrer partifeller til å kjempe mot «no deal». Han sier han aldri har gjort opprør i løpet av sine 14 år som representant.

– Hvis vi ikke står opp for å forebygge en «no deal», vil vi være delaktige i noe som vil være svært skadelig for landet vårt, sier han til The Guardian.

– Kun et redskap

Dersom konservative stemmer mot regjeringen i denne saken og blir kastet ut, er regjeringen i praksis uten flertall – i dag har regjeringen flertall kun med en representants overvekt.

Mange mener statsminister Boris Johnsons egentlig plan derfor er å provosere fram et nyvalg.

En av dem er kommentator Jenni Russell i den konservative avisen The Times.

– Det Boris Johnson virkelig vil ha er et valg og et økt flertall, så han kan bli ved makten så lenge som mulig. Han bruker brexit som et redskap for å utlyse valg der han kan fremstille seg selv som på folkets side, mot parlamentet, sier Russell til Sky News.

Blair: – En felle

Dette er også oppfatningen til tidligere statsminister Tony Blair, som er en entusiastisk EU-tilhenger. Han advarte i en tale i går Labour-leder Jeremy Corbyn mot å gå inn for eller støtte et nyvalg før brexit-spørsmålet er avklart.

– Jeremy Corbyn må innse at et valg før brexit er avgjort er en elefantfelle, sier Blair.

– Brexit-tilhengerne legger en felle: De ønsker å bli oppfattet som at de blir presset til et valg, mens de i virkeligheten forbereder seg på det, sier han.

Gammel sirkushest i manesjen: Tony Blair advarer Jeremy Corbyn. Foto: NTB scanpix

Han mener Boris Johnson, dersom han går til valg på en «no deal», kan vinne valget mot Labour og Corbyn, fordi han da både kan fange opp brexit-velgere og velgere som først og fremst ikke vil ha Corbyn som statsminister. Johnson kan få en seier ved at pro-EU-stemmene splittes mellom Labour og Liberaldemokratene, mener han.

Derfor bør opposisjonen ikke gå med på det dersom regjeringen ber om et valg før brexit-spørsmålet er avklart, mener Blair. Om statsministeren ønsker et nyvalg må han ha to tredeler av parlamentet med seg. Blair mener opposisjonen heller må forsøke å få en folkeavstemning, der brexit kan bli avgjort separat fra andre politiske forhold.

Men Corbyn avviste i går at han ville unngå å støtte et tidlig valg. Corbyn ønsker å få gjennom lovvedtaket som hindrer en «no deal» 31. oktober, for deretter å få et nyvalg. Men han ville ikke si hva han ville gjøre dersom lovprosessen mislykkes eller Johnson forsøker å be om en nyvalg før loven er gjeldende, skriver The Guardian.

Jeremy Corbyn vil kjempe mot en "no deal". Foto: NTB scanpix

«Mesterhjerne»

Det store spørsmålet nå er ikke bare om motstanderne av en «no deal» kan samle seg mot dette, men hvordan Boris Johnson og regjeringen vil svare på forsøkene. Bak Johnson befinner en svært sentral aktør seg i kulissene: Dominic Cummings, som ble ansett som hjernen bak «leave»-seieren i 2016. Som sjefrådgiver for Johnson har han nå en sterk hånd på rattet i strategien for å gjennomføre brexit – uansett hva som kreves.

