«Skandaløst». «Diktatoraktig». «Udemokratisk». «Skammelig».

Det er bare et knippe av reaksjonene etter at det onsdag ble klart at statsminister Boris Johnson vil be Dronning Elizabeth om å suspendere parlamentet bare få dager etter at det kommer sammen i neste uke etter sommerferien, og at det åpnes bare et par uker før brexit-fristen 31. oktober.

Dette kan gjøre det vanskelig for flertallet i Underhuset å få tid nok til å hindre Boris Johnson i å ta landet ut av EU uten en avtale – en såkalt «no deal»-brexit.

Spørsmålet nå er: Har Boris Johnson nettopp klart å sikre at brexit blir tvunget gjennom, også uten en avtale om nødvendig, mot parlamentets vilje?

– Skittent spill

Speaker i Underhuset, John Bercow, kaller handlingen «en konstitusjonell skandale». Selv konservative representanter bruker nå sterke ord om sin egen regjering.

– Han spiller et skittent spill, sier Dominic Grieve, en konservativ representant som har vært aktiv på pro-EU-siden, til Sky News.

– En skandaløs handling. Denne regjeringen vil falle, sier Grieve.

Han sier han er ganske sikker på at mange av hans konservative partifeller som til nå har vært lojale mot regjeringen, nå vil «reise seg». Parlamentarikerne som er imot en «no deal» har i utgangspunktet to muligheter til å hindre det: ved å vedta lovgivning eller felle regjeringen i et mistillitsvotum.

Spørsmålet nå er om det lar seg gjøre i praksis.

Neste uke

Parlamentet kommer sammen igjen etter sommerferien tirsdag i neste uke, 3. september. Men regjeringen vil be Dronningen om suspensjon av parlamentet fra 10. september fra 14. oktober, da parlamentet vil åpnes formelt med trontale, der regjeringens framtidsplaner skal legges fram.

Det ville normalt uansett vært en periode i høst der parlamentet ville blitt suspendert på grunn av landsmøtesesongen fra 13. september til 8. oktober – men mange i parlamentet var innstilt på å avlyse den pausen for å håndtere brexit-krisen før brexit i utgangspunktet inntreffer 31. oktober, med eller uten en avtale.

Det blir intense brexit-uker i høst. Foto: NTB scanpix

– Masse tid

Politikerne som er imot en «no deal» bestemte seg tirsdag for å forsøke å stanse dette utfallet ved å vedta en lovgivning som hindrer at det skjer 31. oktober. Et flertall av politikerne – opposisjonspartiene i tillegg til en del konservative representanter – er imot at landet går ut med «no deal».

Johnson sier han ønsker å gå ut med en avtale, og vil de neste ukene forsøker å få til endringer i avtalen med EU, men har sagt at dersom det ikke er mulig, skal landet ut av EU 31. oktober uansett.

Statsministeren sier det han nå har lagt opp til ikke vil hindre parlamentet i å diskutere brexit.

– Det vil bli masse tid i parlamentet til å diskutere før og etter EU-møtet 17. oktober, sa Johnson til pressen i går.

EU-møtet er bare få dager før brexit-fristen 31. oktober.

Om det da foreligger en endret avtale mellom Storbritannias regjering og EU, må denne godkjennes av parlamentet. Det er imidlertid mange som ikke tror det vil være mulig å få til noen endringer i avtalen som alle parter kan godta, og at det derfor er duket for en utmelding uten en avtale.

Nyvalg?

Nå er presset på motstanderne mot en «no deal»: Hva vil de gjøre? De vil trolig i neste uke først prøve på å ta kontroll over Underhusets agenda for å vedta lovgivning for å utsette brexit, men statsminister Boris Johnson kan trolig velge å ignorere det.

Det kan også bli stilt et mistillitsforslag mot regjeringen. Opposisjonen må få med seg konservative representanter på dette for å lykkes, og med Johnsons manøver kan han ha provosert mange nok av partifellene til at de er villig til å felle sin egen regjering. Rundt 30 konservative representanter sier de vil stanse «no deal».

Men det spekuleres på at regjeringen kan ignorere også dette.

– Dersom parlamentet stemmer for mistillit neste uke, vil vi ikke trekke oss. Vi vil ikke anbefale en annen regjering, vi vil oppløse parlamentet og utlyse nyvalg mellom 1. og 5. november, sier en regjeringskilde til The Financial Times-journalist Sebastian Payne.

– Ikke mandat

De som støtter Boris Johnson sier statsministeren kun ønsker å gjennomføre folkets vilje fra folkeavstemningen. De som er imot, mener det å forlate EU uten en avtale ikke ble solgt inn som særlig sannsynlig i 2016.

– Johnson vil gjøre noe han ikke har noe mandat til å gjøre. De 17.4 millioner som stemte for «leave» stemte ikke for å krasje ut. De ble fortalt av leave-kampanjen at vi ikke vil forlate EU uten en avtale, sier Anna Soubry, en parlamentsrepresentant som forlot Det konservative partiet tidligere i år i protest mot brexit-håndteringen, til Sky News.

Hun viser til at alle under folkeavstemningen i 2016 forventet at det skulle bli en utmeldingsavtale med EU.

Soubry er blant dem som ønsker en ny folkeavstemning for å løse opp i kaoset som har oppstått.

– Ingen må la seg lure av dette, sier Soubry.

