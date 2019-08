Slik kan Boris Johnsons brexit true den britiske unionen

Når statsminister Boris Johnson i ukene etter sommerferien skal prøve å vinne gjennom med sin brexit-plan, lurer en overhengende trussel over: Faren for at den britiske unionen til slutt oppløses.

Det er sannsynligheten for en «no deal»-brexit som har styrket trusselen om dette: Johnson har sagt at landet skal ut av EU 31. oktober enten det blir med eller uten en avtale som regulerer viktige områder av utmeldingen.

Men hvordan stiller saken seg i de ulike delene av Storbritannia, og hva kan skje?

Skotsk omkamp?

Kampen for skotsk uavhengighet er på ingen måte over for Det skotske nasjonalistpartiet (SNP), selv om et flertall av skottene i 2014 (55 prosent) stemte mot selvstendighet under folkeavstemningen.

Motstanden mot brexit er stor i Skottland, og i den britiske EU-folkeavstemningen i 2016 stemte et klart flertall av skottene (62 prosent) for å bli i EU.

Om det i tillegg blir den hardeste brexit av alle mulige, nemlig en «no deal», er dette en rød klut for mange skotter, ikke bare for de hardbarkede uavhengighetsforkjemperne. Det kan dermed øke støtten til skotsk selvstendighet, tror mange. Målingene antyder også dette: om lag 48 prosent ønsker nå uavhengighet, ifølge BBC.

Da Johnson besøkte Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon i forrige uke, ble han møtte med buende tilskuere på vei inn, og tok bakdøra på vei ut.

Boris Johnson og Nicola Sturgeon under besøket i Skottland. Foto: Duncan McGlynn/NTB scanpix

Johnson forsøkte under besøket å dempe frykten for en «no deal».

– Vi har som mål å få en ny avtale, sa Johnson.

Kampen for uavhengighet vil for alvor skyte fart igjen i Skottland dersom det blir en brexit uten avtale. Men det er det britiske parlamentet som må tillate at det eventuelt holdes nok en skotsk folkeavstemning.

Nordirsk trussel

Mer dramatisk kan en hard brexit bli for Nord-Irland, som i flere tiår har hatt konflikt rundt regionens tilhørighet.

En brexit uten en avtale vil få store konsekvenser for grensen mellom britiske Nord-Irland og EU- medlemmet Irland, fordi Storbritannia over natten da vil gå ut av både Det indre markedet og tollunionen, og det da blant annet vil kunne bli grensekontroller ved irskegrensen og toll på varer.

De nordirske nasjonalistene har alltid ønsket en gjenforening med Irland for Nord-Irland.

Sinn Féins Mary Lou McDonald under en markering forrige uke. Foto: Paul Faith/NTB scanpix

Leder av det nasjonalistiske partiet Sinn Féin, Mary Lou McDonald, sier det må bli en folkeavstemning om gjenforening med Irland om det blir en «no deal».

Dette er det selvsagt mange som er sterkt imot, blant annet unionistpartiet DUP, som er støtteparti for Johnsons konservative parti.

Som i Skottland stemte flertallet i Nord-Irland for å bli i EU.

Bekymring i Wales

I Wales var det som i England flertall for å gå ut av EU i folkeavstemningen i 2016. Det har heller ikke vært særlig interesse for uavhengighet i Wales. Men ifølge Wales' førsteminister, Mark Drakeford, er det mer diskusjon om temaet i forbindelse med brexit, skriver BBC.

Han sier en «no deal» vil være katastrofalt for unionen.

Interessen for uavhengighet i Wales er ikke stor, men brexit har satt fyr på debatten. Her er Johnson på bondebesøk i Wales. Foto: Adrian Dennis/NTB scanpix

Torsdag forrige uke ble det holdt et suppleringsvalg i en valgkrets Wales som ble ansett som en test på hvordan Det konservative partiet står.

Det endte med at Liberaldemokratene har tatt over setet til De konservative i kretsen, Brecon og Radnorshire.

Dermed er regjeringens flertall i regjering (sammen med nordirske DUP) redusert til ett sete.

