I april i år ble tre år gamle Noah fra Florida diagnostisert med blodkreft. Etter at den lille gutten hadde vært i gjennom to behandlinger med cellegift fikk foreldrene Taylor Bland and Joshua McAdams i følge CNN nok. Den lille gutten fikk bivirkninger av behandlingen og foreldrene bestemte seg derfor for at han ikke lenger skulle motta behandling på sykehuset.

Behandlet med grapefruktskall - mistet omsorgsretten

De to foreldrene bestemte videre at 3-åringen utelukkende skulle behandles med alternative metoder som medisinsk marijuana, vitaminer og en streng diett. På Facebook skriver moren til gutten at han har fått behandling med rosmarin, vitamin B, urteekstrakt, sølvvann, reishisopp, grapefruktskrel og brystmelk.

Da den lille familien ikke møtte opp ved Johns Hopkins All Children`s Hospital i Tampa som avtalt for å fortsette behandlingen, tok en sosialarbeider kontakt med Hillsborough Child Protective Investigations Division i delstaten, som igjen kontaktet politiet. Politiet registrerte gutten som savnet, men fant han omsider sammen med familien sin i delstaten Kentucky. Foreldrene mistet umiddelbart omsorgsretten for treåringen, som ble fløyet tilbake til Tampa dagen etter.

Nektet for rømningsforsøk

Taylor Bland og Joshua McAdams nektet for at de hadde gjemt sønnen, og hevdet at de ikke visste at de ikke fikk lov til å forlate Florida mens behandlingen pågikk. De forklarte til politiet at de bodde hos familiemedlemmer i Kentucky i påvente av å besøke en en alternativ lege. Etter at gutten ble fløyet hjem ble han plassert hos sin bestemor, mens lokalt barnevern beholdt omsorgsretten for han.

Dømt til vidre behandling

Onsdag ble det endelig avgjort at Noah må fortsette cellegiftbehandlingen til tross for foreldrenes ønske. Samtidig får de to tillatelse til å fortsette den alternative medisineringen av gutten ved siden av den tradisjonelle cellegiftbehandlingen.

