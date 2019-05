På fine dager kunne Kari og Tore se helt til Nesodden. Nå blir utsikten et massivt skolebygg

Kari og Tore Eriksen starter dagen i blokka i Nico Hambros vei 8 med å gå ut på terrassen og skue utover Groruddalen. Hittil har de kunnet se helt ned til Nesodden og Oslofjorden. Men nå vokser et høyhus fram: nye Vestli barneskole.

– Terrassen har vært som et ekstra rom, det var en viktig grunn til at vi valgte å flytte nettopp hit til Vestli, sier den pensjonerte byggmesteren Tore Eriksen.

Les også: Kommunen vil leie ut bilene sine til deg

Ingen informasjon

Ekteparet hadde ikke drømt om at det nye skolebygget i nabolaget skulle bli så høyt, og mener de ikke har fått god nok informasjon eller mulighet til å si hva de mener om byggingen.

– Det er seriøse folk som bygger og vi er ikke i tvil om at de gjør alt etter boka. Problemet er at vi ikke har mottatt noe papir som har forklart dette ordentlig, sier Tore Eriksen.

Om det er slik at sameiere selv må gå inn på nettet og hente ut slik informasjon synes han det blir feil.

– Det er jo ikke alle som sitter foran en pc hver dag. Det vi skulle fått er et fysisk papir i hånden som forklarte byggeprosjektet bedre, og innkalling til et ekstraordinært sameiermøte der vi kunne fått sagt hva vi mener i hvert fall, sier Tore Eriksen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

For høyt

Den nye barneskolen skal romme 840 elever, et bibliotek, en stor flerbrukshall med ballbane på taket og uteområder som skal kunne benyttes også utenom skoletid. Bygget skal stå klart til skolestart 2020. Ekteparet Eriksen synes det er flott at det satses på gode oppvekstkår for barn og unge i Groruddalen, og at bydelen får et løft.

– Men skolen kunne blitt like flott og romslig om de hadde spredt bygget mer utover i terrenget framfor å bygge i høyden. Det som har vært attraktivt med å bo her er jo nettopp at selv leilighetene i første etasje og i underetasjene har hatt en fantastisk utsikt, sier Tore Eriksen.

Les også: Her blir det fartshumper og lavere fartsgrenser – se lista (Dagsavisen+)

Kan påvirke

Helt siden de flyttet hit for snart 20 år siden, har ekteparet Eriksen trives, men nå er det slutt på gleden.

– Jeg orker nesten ikke gå ut på terrassen lenger, jeg blir helt uvel av å se hvordan utsikten forsvinner for hver dag, sier Kari Eriksen.

– Frykter dere at det vil forringe taksten på leiligheten?

– Vel, leilighetenes størrelse er jo de samme, så det tror jeg neppe. Men det vil jo helt klart påvirke kjøpelysten og budviljen, sier Tore Eriksen.

Tidligere styreleder i Vestliskaret sameie, advokat Line Parelius, sier at det er styret og ikke hver enkelt seksjonseier som blir forelagt nabovarsler fra kommunen i byggesaker.

Les også: Bygger nytt der gammelt trehus ble revet ulovlig – trues med politi hvis ikke arbeidet stanses

– Lov å være skuffet

– Og det er styret som bestemmer hvorvidt man skal reagere eller komme med bemerkninger på varsler, og det innen en relativt kort frist. Men nå er det heller ikke slik at det er naboer som skal bestemme hvordan et nytt skolebygg skal se ut, sier Line Parelius.

– Men det er lov til å være skuffet og lei seg?

– Det er lov til å være skuffet og lei seg. Og man kan ha innvendinger. Men jeg synes det er rart at man må gå til media og ikke sitt eget styre dersom man lurer på noe.