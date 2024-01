Måke stjal mobil − kunden sporet den opp langt til havs

− En kunden hadde lagt fra seg mobilen, og plutselig kommer en måke, tar mobilen med nebbet og flyr av sted. Kunden fulgte telefonen via «find my iPhone», og det viste at måken hadde landet på et skjær ute i havet, forteller kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige til Rogalands Avis.

− Det ble sendt inn bilde og utskrift som viste hvor måken hadde fløyet, men normalt dekker vi ikke skader forårsaket av fugler og insekter, så denne saken ble avslått, fortsetter han.

Og det er flere tilfeller av teknologifrelste måker forsikringsselskapet kjenner til:

− En gang vi var på ferie i utlandet og datteren min var ute å og svømte, kom en måke og stjal airpodsene hennes og fløy vekk, sier Voll.

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige. (Gjensidige)

− Mobiler til flere millioner forsvinner

Han slutter aldri å bli overrasket over hvor dårlig folk behandler mobilene sine. I tillegg er det få som merker mobilen med navn og telefonnummer, slik at det er mulig å finne tilbake til eieren om den blir borte.

− Airpods, hodetelefoner og mobiler hører ofte sammen og kan ha en verdi på mellom 10.000 og 20.000 kroner. Det er mye penger, spesielt i en tid der mange har fått en mer anstrengt økonomi. Likevel virrer folk rundt med mobilen som om den skal være en hvilken som helst verdiløs eiendel. Enten har de den liggende løst i baklommen, i åpne vesker, legger den fra seg i baren eller på bordet når de er ute og spiser, sier Voll.

Årlig blir flere tusen mobiltelefoner stjålet eller borte for godt, ifølge Gjensidige. Det vil si at dette skjer mange ganger daglig.

− Totalt er det snakk om verdier for mange millioner kroner som forsvinner. Likevel er det innholdet som blir borte som rammer eierne hardest. Selv om mye blir lagret i skyen, står du hjelpeløs igjen, uten å kunne kommunisere med omverdenen. Spesielt ille er om dette skjer på ferie i utlandet, sier Voll.

Stadig mer av livet vårt er lagret på mobilen, og da oppleves det som en krise om den forsvinner. (Gorm Kallestad/NTB)

«Hele livet» på ett sted

Det som før var bare en mobil, er nå en liten datamaskin som i stor grad styrer livet til den som eier den. I dag er «hele livet» plassert ett sted, nemlig i mobilen. Her finnes telefonnumre, kontaktlister, bank, bilder, e-post, sosiale medier og ofte mye jobbinformasjon. I tillegg bruker mange den som vekkerklokke, samt til å holde kontroll på avtaler og daglige gjøremål.

− Noen har også alle kredittkortene plassert i eller på dekselet. Dermed forsvinner lommeboken i samme slengen, sier Voll.

− Blir mobil, hodetelefoner eller nettbrett «kun» mistet eller gjenglemt, vil en liten merkelapp med navn og et telefonnummer være redningen, legger han til.

Rådhuskaia Ser du denne, bør du holde godt fast på mobilen. (Berit Roald/NTB)

Kan gi forsikringssmell

Det finnes mange typer forsikringer, men de fleste dekker ikke om du bare mister mobilen. På reiseforsikringen, for eksempel, er det et krav om at mobiltelefoner og andre verdigjenstander holdes under oppsyn.

− Lar du mobilen ligge igjen på et bord uten tilsyn mens du går på toalettet eller for å bestille mat på restaurant, kan det medføre redusert eller ingen erstatning, advarer Voll.

Forsikringsselskapet Tryg påpeker at når du kjøper ny mobil, PC eller andre elektroniske produkter, blir du veldig ofte tilbudt en tilleggsforsikring. Før du takker ja til slike forsikringer, anbefaler de deg å sjekke dine eksisterende forsikringer.

Har du reise- eller innboforsikring, er du kanskje allerede godt dekket.

De beste innboforsikringene kan nemlig dekke plutselige skader og tyveri som hendelsen finner sted innenfor Norden. Reiseforsikringen, på den annen side, dekker tyveri eller ran av mobiltelefonen din på ferie.

Har du en mobil verdt over 10.000 kroner, kan du vurdere om du bør ha en verdigjenstandsforsikring. Denne dekker skader som skjer både hjemme og på reiser i utlandet. Verdigjenstandsforsikring er den eneste forsikringen som også dekker gjenstander som er gjenglemt eller forsvunnet.

