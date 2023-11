Prishopp på over 800.000 varer: − Ikke la deg friste

Christoffer Reina er norgessjef hos sammenligningstjenesten Prisjakt. Han kan fortelle at undersøkelsene deres viser at i oktober har prisen på over 800.000 varer steget med mer enn ti prosent. Dette er unormalt mye, selv med tanke på den generelle prisveksten, ifølge ham.

− Vi ser ofte at flere av varene som har økt i pris i oktober, kommer på tilbud i november under singles day, back friday og week, samt på cyber monday. Nå gjenstår det å se hvor mange av varene som har økt i pris som kommer på tilbud i tiden framover, men vi vet av erfaring fra tidligere år at det er flere luretilbud forbrukerne kan bli misfornøyde med, sier Reina til RA.

Klær og sko, mobiltelefoner, TV-er, PC-komponenter og skjønnhet og helse er alle varekategorier som har høyere prosentvis økning enn snittet av alle produktene Prisjakt sammenligner.

− Samtidig ser vi også at flere kategorier skiller seg positivt ut, altså har gått ned i pris i større grad. Snowboard og møbler er to kategorier hvor vi ser en større nedgang i pris, sier Reina.

− Når det er sagt, ser vi her på kategorinivå, og det vil alltid finnes unntak når vi ser på enkeltprodukter. Derfor er det viktig å sjekke prishistorikken på et produkt før du eventuelt velger å handle, fortsetter han.

For å sjekke prishistorikk, kan du søke opp produktet du er interessert i, klikke deg inn på det, og deretter velge fanen «prishistorikk». Det går også an å sette opp prisvarsel på et ønsket produkt, slik at du får e-post eller SMS når prisen faller.

Hos Prisjakt får du opp prishistorikken i grafen til høyre, samt ved å klikke på fanen under produktbildet (skjermdump)

Les også: Slik blir julehandelen 2023: − Vil tenke mer alternativt

Øker prisene etter ny regel

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, mener at i år står forbrukerne i fare for å bli ekstra lurt under black friday.

− Fra og med 1. oktober kom reglene om at det er den laveste prisen en vare har hatt de siste 30 dagene før salget som skal vises som referanse. Dette har allerede ført til at mange tusen varer er satt opp i pris i oktober. Det er helt åpenbart en manipulativ praksis som er egnet til å forvirre folk. Dette er en utvikling vi følger med på, sier Iversen til RA.

Han tror regelendringen vil føre til at vi får en god del svært høye, men lovlige førpriser. Deretter vil det følge ganske store avslag som ikke vil føre til noen egentlige besparelser for folk flest.

− Jeg tror også folk kommer til å gå i noen tilbudsfeller og handle til høyere pris på black friday, til tross av prisavslaget som er annonsert, sier Iversen videre.

− Erfaringene fra årets black friday-salg vil vise om 30 dager er en for kort frist. Det er åpenbart at myndighetene bør ta lærdommen fra i år og eventuelt vurdere om bedriftene må informere om førpriser flere dager i forkant.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet (Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet)

Les også: Nye handlevaner: − Jeg er mer prisbevisst

Black week eller romjulssalg?

Hvis vi ser på tidligere black friday og week-kampanjer, er det noen produktgrupper som skiller seg ut med gode og dårlige tilbud i denne perioden?

− Historisk sett har elektronikk vært en vinner gjennom disse handledagene, selv om prisene har økt i forkant. Historikken viser også at black friday er den billigste dagen å handle i året. Det kan finnes mange gode tilbud, så lenge du gjør egne undersøkelser før du handler, svarer Reina hos Prisjakt.

Dersom vi sammenligner black week og friday med romjulssalget, er det én av disse periodene som har bedre tilbud enn den andre?

− Black Friday har vært den billigst dagen å handle på gjennom flere år, også sammenlignet med romjulssalget. I fjor falt prisen i gjennomsnitt med fem prosent under black week, mens i romjulen falt prisene i snitt med to prosent, svarer Reina på dette spørsmålet.

Han anbefaler at forbrukerne lager seg en handleliste, holder seg til et budsjett og sjekker prishistorikken før de handler.

Christoffer Reina, norgessjef i Prisjakt. (Bo Mathisen)

Les også: Jobb-fylla koster næringslivet milliarder årlig

Tabbene spiser opp tilbudet

Hvilke råd har dere i Forbrukerrådet til folk som vil sjekke om black friday-tilbudet faktisk er et godt tilbud?

− Det er menneskelig å bli fristet av gode tilbud, og de er tilsynelatende over alt under black week. Men det er lurt å tenke seg godt om. Det er en del som sliter med økonomien, og da må de vurdere et godt tilbud opp mot behov, før de eventuelt går til innkjøp, svarer Iversen.

−Sjekk også prishistorikk og sammenlign priser før du slår til, for varen kan finnes til bedre pris et annet sted, fortsetter han.

Iversen understreker at det er fullt mulig å gjøre kupp på black friday, men bare hvis det er ting du virkelig trenger, eller uansett har planlagt å kjøpe. Fristes du til å kjøpe unødvendige varer, ender du jo opp med å bli det motsatte av å spare.

− Det viktigste rådet vårt er å ikke bli fristet til å kjøpe tilbudsvarer på avbetaling, eller bruke kreditt. Da spiser rentene opp det gode tilbudet, og vinningen går rett og slett opp i spinningen, avslutter forbrukerjuristen.

Forbrukerrådet advarer mot luretilbud og å kjøpe ting du egentlig ikke trenger under black week (Erik Johansen/NPK)

Les også: Stor prissjekk − måned for måned

Les også: − Bankkundene får kun smerten ved renteøkningene, ikke gleden av dem