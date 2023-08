Ordførerkandidatene om studieavgiften: − Må få på plass stipendordning

Fra og med høsten 2023 må studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits betale studieavgift ved norske høyskoler og universitet. For kenyanske Liza Mboya betyr det at hun må punge ut med hele 300.000 kroner for de to studieårene sine ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Antallet søkere blant studenter som rammes av studieavgiften har falt betydelig ved UiS denne høsten − fra 305 i fjor til kun 79 i år, altså en nedgang på 74 prosent.

Kunnskapsdepartementet sier overfor Rogalands Avis at de ikke er overrasket over fallet i internasjonale studenter, men påpeker at de fleste andre land også tar betalt fra utenlandske studenter, samt at studentene som rammes av avgiften bare utgjør tre prosent av det totale studentantallet i Norge.

− Svært bekymret

Sissel Knutsen Hegdal, ordførerkandidat for Stavanger Høyre, frykter at studieavgiften vil ha en negativ effekt, og at mange studenter som ellers ville ha kommet og blitt en de av den framtidige arbeidsstokken, uteblir.

− Næringslivet i Stavangerregionen er opptatt av to forhold. Det er stabile og forutsigbare rammevilkår, og så er det at vi klarer å rekruttere tilstrekkelig kompetanse og arbeidskraft. Vi har en kjempeutfordring med å få tak i det antallet arbeidstakere vi trenger for å fylle de ulike rollene framover, sier Knutsen Hegdal til RA.

− Jeg er derfor svært bekymret over at vi nå står i en situasjon der vi risikerer at ulike masterprogram ved UiS blir nedlagt som følge av innføringen av studieavgift for utenlandsstudentene. Det er i hovedsak studenter fra fattige land, som Kina og India, som kommer hit, og de har få stipendordninger eller andre tiltak som kan hjelpe dem med å dekke studieavgiften, sier hun videre.

Knutsen Hegdal sier at hun ønsker å få til et samarbeid med Stavanger kommune, akademia og næringslivet, der de får på plass stipendløsninger for disse studentene. Og så er det svært viktig at det satses på kunnskapsbyen, og at UiS får videreutvikle seg og ta den sentrale posisjonen det skal ha for hele regionen, ifølge henne.

− Jobbes med stipendordning

Stavanger-ordfører og ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, Kari Nessa Nordtun, sier at det allerede jobbes med å få på plass en ny stipendordning for utenlandske studenter.

− Jeg har vært i møte med UiS om dette, samt snakket med Arbeiderpartiets stortingsgruppe om dette, sier Nordtun til RA.

− Det er viktig at vi jobber for å få flere internasjonale studenter hit, for mange blir igjen etter endte studier og jobber i regionen. Dette er viktig for utviklingen og verdiskapningen, fortsetter hun.

