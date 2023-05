Isabel (31) sparer smart og samvittighetsfullt: − Har fått sydd om alle klærne mine

− Jeg har hatt shoppestopp i flere omganger. I fjor lot jeg være å kjøpe materialistiske ting i tre omganger, og hittil i år har jeg hatt sammenhengende shoppestopp i tre måneder, forteller Isabel Merrer Bjellebø til Rogalands Avis.

− For å likevel fornye garderoben, tok jeg nylig med alle klærne mine til «Sy for Ukraina». Der har jeg fått alle klærne mine sydd om, og det jeg har betalt for dette, har gått uavkortet til hjelp i Ukraina, sier Bjellebø videre.

«Sy for Ukraina» er et initiativ der ukrainske frivillige har forskjellige syoppgaver. All inntekt går uavkortet til hjelpearbeid i Ukraina. Dersom du vil gjøre det samme med dine klær, kan du ta kontakt via Facebook-siden deres.

− Når jeg ikke har shoppestopp, handler jeg fortsatt klær, noe som jeg elsker. Men jeg er bare mye mer bevisst på hva, når og hvem jeg handler av. Og så setter jeg mer pris på de tingene jeg allerede har og på de nye tingene jeg bevisst velger å kjøpe. Jeg er også veldig glad i gjenbruk og å arve klær av venner, sier Bjellebø.

Isabel Bjellebø er opptatt av gjenbruk. Dette lilla settet har hun arvet av ei venninne og fått det sydd inn. Genseren hadde også et par hull på siden som er sydd inn, og hårstrikken er stoffrester fra en kjole hun fikk sydd om. Strømpebuksen er også arvet, og handlenettet har hun vunnet. (privat)

Sparer bevisst: − Nå vil jeg kjøpe bolig

Det er ikke bare shoppestopp som har kuttet utgiftene til Bjellebø i det siste. For å holde matbudsjettet nede, for eksempel, bruker hun tilbudsapper og handler hos nærbutikkene sine ut fra hva de har på tilbud. Hun kaster heller aldri mat, og bruker opp det hun har.

− Jeg har også valgt å leie bolig og ikke eie egen bil fram til nå. Det betyr at jeg ikke har mer enn studielån, husleie og matutgifter å tenke på. Dette er gjennomtenkte valg jeg har tatt for å spare penger, siden jeg er i oppstartsfasen med eget selskap, sier hun.

Isabel Bjellebø har nemlig startet eget AS der hun tilbyr tjenester til bedrifter innen markedsføring, kommunikasjon, rådgivning, drift og innhold til sosiale medier.

31-åringen er heldig og har et fint og rimelig leieforhold. Boligen ligger sentralt nær Stavanger sentrum, så hun har gåavstand til det meste.

− Fram til nå har jeg aldri hatt mye penger mellom hendene, grunnet lav inntekt, og jeg har generelt vært dårlig til å spare, men jeg har tatt grep for å leve godt med det jeg har. Nå tjener jeg endelig bedre, og da har jeg satt meg nye mål. Ett av dem er at jeg vil kjøpe meg bolig innen kort tid, sier Bjellebø videre.

Hun understreker at i og med at hun bor alene, ikke har barn eller kjæledyr, er det lett for henne å spare ekstra mye. Til tross for at prisene på alt mulig øker om dagen, føler hun seg heldig og privilegert som bor i Norge.

[ Fikk leie-til-eie-bolig: − Egenkapital-kravene er spinnville ]

Imponerer: − Krever teft og iherdig innsats

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand synes Isabel Bjellebø viser en dedikert styrke med sparevalgene hun har tatt.

− Det kreves teft og iherdig innsats å skape sin egen arbeidsplass, og ikke minst planlegge økonomien for å få det til å gå rundt i fasen før du begynner å tjene penger. Isabel har tatt mange gode valg ved å bosette seg et sted hun ikke er avhengig av bil, leie rimelig og tatt bevisste valg med tanke på forbruk og mathandling, sier Tvetenstrand til RA.

− Bolig, bil og mat er oftest det vi bruker mest penger på. Ved å klare seg uten bil, forsvinner en av de største postene på budsjettet. Hun har det som skal til for å lykkes, så jeg håper hun klarer målet hun har satt seg. Jeg heier på henne, fortsetter forbrukerøkonomen.

Renter, enkelt forklart Renter, enkelt forklart

Sparetips til etablerere: − Ingen «quick fix»

Tvetenstrand påpeker at vi lever i et veldig «utålmodig» samfunn der alt skal gå så fort.

− Dessverre finnes ingen «quick fix» når det kommer til å spare til bolig, med mindre du har foreldre som kan støtte deg. Før vokste vi opp med en sparekultur, og lærte tidlig at vi måtte spare for å få råd til ting vi ønsket oss. Nå er tilgang på raske løsninger i form av kredittkort og forbrukslån en farlig trend som gjør det mulig å få kjøpt ting uten at vi har pengene, sier hun.

− Det viktigste du gjør, er å ikke falle for denne fristelsen. Da kommer du bakpå og må konsentrere deg om å betale tilbake, istedenfor å spare, advarer Tvetenstrand.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand (Lise Eide Risanger)

Forbrukerøkonomen understreker at det krever mye egenkapital, altså oppsparte penger, for å låne resten av beløpet fra banken til boligkjøp. For å kjøpe en bolig til tre millioner, må du spare 450.000 kroner selv. I tillegg må du ha penger til eventuell dokumentavgift og andre kjøpsomkostninger

− Det å starte å spare tidlig er en stor fordel. Derfor er jeg veldig opptatt av å lære barn å spare litt når de får penger til bursdager, konfirmasjon og andre anledninger. Venner du deg til å spare litt, er det lettere å spare mer når du begynner å jobbe, da har du fått med deg gode sparevaner, sier Tvetenstrand.

Gode grep for å spare, er å få ned de faste utgiftene så mye som mulig, ifølge Tvetenstrand. Kan du bo et sted rimelig og klare deg med kollektivtrafikk, gir det større mulighet for å spare mer. Tenk gjennom forbruket ditt, og prøv å bruke minst mulig penger i hverdagen. Gjør det til en vane å kjøpe klær og annet du trenger brukt, og selg unna ting når du ikke bruker eller trenger det lenger.

− Benytt deg av BSU-sparing om du har inntekt og betaler skatt. Da sponser staten deg med ti prosent skattefradrag på det årlige sparebeløpet. Når du først får kjøpt deg bolig, betaler du ned på ditt eget lån, i tillegg til at boligen over tid vil øke i verdi. Det gir trygghet, du kan bo der så lenge du ønsker og du gir deg selv lavere boutgifter ettersom lånet nedbetales. Belønningen er stor når du er i mål, avslutter hun.

[ Prisveksten krymper boliglånet ditt! ]

[ Sjelden fastrente-situasjon, men få gjør som Alf Erik (61) ]