Gabriëlskloof holder til i Bot River i Sør-Afrika og drives av ekteparet Nicolene og Peter-Allan Finlayson. Sistnevnte er mest kjent for Crystallum Wines, berømt for sine viner laget av pinot noir og chardonnay. Det var Bernhard Heyns, Nicolenes far, som etablerte Gabriëlskloof i 2001. Etter at Peter-Allan Finlayson overtok som vinmaker i 2016 har Gabriëlskloof fått et betydelig kvalitetsløft, blant annet ble det slutt på bruk av nye eikefat og tilsetninger i vinen.

To av vinene har nylig kommet på polet i 2023-årgangen. Den ene av dem er en veldig bra og druetypisk sauvignon blanc-vin som er gjæret og modnet på leireamfora.

Whole Bunch Syrah er en saftig, mørk og myk rødvin, perfekt til vilt og vintermat – og er inne på flere polutsalg.

Frank Cornelissens Susucaru er tilbake på polet i 2023-årgangen. Fortsatt er dette en veldig bra Etna-vin, og nå er den helt uten naturvinpreget den hadde for noen år siden.

Blant ukens viner er også et knallbra rieslingkjøp fra Andreas Roll – som eier og driver Rheihessen-produsenten Gustavshof. Kalkstein Riesling Trocken er en herlig, stofflig og rimelig biodynamisk riesling som er å få på bestillingsutvalget.

6

15435401 Gabriëlskloof Whole Bunch Syrah 2023 (Bot River, Sør-Afrika) kr 289,90 (88 poeng) (BU)

Har middels kraftig rødlilla farge og lukter av bjørnebær og krekling sammen med kamfer, urter og blomst. Har ganske bra konsentrasjon og smaker av myk, syrlig og mørk bærfrukt sammen med pepper. Har noe tanniner og herlig syre i avslutningen.

15435901 Gabriëlskloof Amphora Sauvignon Blanc 2023 (Western Cape, Sør-Afrika) kr 309,90 (89 poeng)

Har nokså kraftig gulfarge og lukter av stikkelsbær, sitrus, solbærblad og nesle. Har ganske bra konsentrasjon også i smaken går det i sitrus, solbær og stikkelsbær sammen med litt urter før den avslutter med meget bra syre.

10868101 Cornelissen Susucaru Rosso 2023 (Sicilia, Italia) kr 299,90 (89 poeng) (BU)

Har middels kraftig rubinrød farge. Lukter av røde bær og urter sammen med nokså forsiktig vulkansk mineralpreg. Har middels fylde og smaker av syrlig rips- og bringebærfrukt sammen med vulkanske mineraler. Har en del tannin og meget bra syre i avslutningen.

1252001 Gustavshof Kalkstein Riesling Trocken 2023 (Rheinhessen, Tyskland) kr 219,90 (88 poeng) (BU)

Har lys gulfarge og lukter av sitrus sammen med eple, fersken og mineraler. Har ganske bra konsentrasjon og smaker av lime og grønt eple sammen med salte mineraler og preg av modning på bunnfallet, før den avslutter med praktfull syre.

Ukens anbefaling:

4992201 Carussin Asinoi Barbera d’Asti 2023 (Piemonte, Italia) kr 159,90 (86 poeng) (BA)

Denne biodynamiske barberavinen fra Piemonte-produsenten Carussin har nettopp kommet i polhyllene i 2023-årgangen. Den har nokså kraftig rødlilla farge og lukter av mørke bær sammen med urter og blomst. Har nokså bra konsentrasjon og smaker av mørk, myk og saftig bærfrukt og urter. Har litt tanniner og kjempeflott syrlighet i avslutningen. Et av polets alle beste kjøp – og er best servert litt kjølig.

