Høstferie: Enkle og rimelige familieturer til fjells

– Høsten er så flott på fjellet. Man får fine høstfarger, frisk og klar luft og minnerike naturopplevelser man kan ta med seg inn i vinteren, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

– Og når høstferien kommer, er kanskje alle i familien klare for noen nye ferieopplevelser etter at hverdagen kom brått på etter sommeren? legger turgeneralen til.

Stier på Hedmarksvidda

Men hvor skal vi legge turen i mylderet av muligheter? Torild Moland, ansvarlig redaktør for magasinet Vagabond Reiselyst, anbefaler et område hun nylig ble oppmerksom på.

– Jeg oppdaget Hedmarksvidda i fjor. Jeg hadde aldri tenkt på det som et turområde før, forteller hun.

Hedmarksvidda ligger mellom Gudbrandsdalen og Mjøsa i vest og Østerdalen i øst. Det meste av vidda ligger mellom 600 og 1000 meter over havet.

– Her kan man ta utgangspunkt i området Budor. Det er en skjult perle.

Stedet ligger nord i Løten kommune i Innlandet.

– Her er det mange forskjellige stier som er godt merket. Gå for eksempel kulturstien en halvtimes kjøretur fra Budor. Stien har mange plansjer, og man kan lære om en rekke kulturminner mens man går.

Området er det myrlendt, men det er lagt ut tømmer og klopper som gjør at man kan gå temmelig tørrskodd.

– Terrenget er flatt, så man ser tydelig hvor man skal gå, og man trenger ikke å slite seg ut, sier Moland.

Budo har rikelig med utleiehytter. Budor gjestegård ble stengt i sommer, men det er planer om gjenåpning i høst.

HEDMARKEN: Området Budor på Hedmarksvidda har mange fine turstier. Foto: Ronny Frimann / Vagabond Reiselyst (NTB Tema)

Rundtur på Dovre

– Jeg elsker Tour de Dovre. Det er en rundtur på 13 mil som kan deles opp i tre etapper, fortsetter Moland.

Løypa ble åpnet i 2018 og har en egen nettside med tips.

– Hele området samarbeider om dette, så alt er tilrettelagt. Man kan ha med egen sykkel eller leie på stedet. De har også elsykler.

Hvis barna er små, kan det være nok med strekningen Dombås til Hjerkinn. Løypa går parallelt E6, men er en bilfri grusvei som er tilrettelagt for sykling. Strekningen er tre mil lang.

Familier med litt større barn kan man ta hele runden på seks mil. Den går videre fra Hjerkinn til Grimsdalshytta. Etappe tre er drøyt fire mil fra Grimsdalshytta via Dovre tilbake til Dombås.

– Dette er en sykt fin tur, finere enn Rallarvegen etter min mening. Underveis har man blant annet utsikt til Rondetoppene. Dovrefjellet ligger ikke så høyt, og det meste av løypa er på grus, sier Moland.

TOUR DE DOVRE: Torild Moland synes sykkelturen rundt Dovre er fantastisk. Runden er 13 mil og kan deles opp i flere etapper med overnatting. Foto: Torild Moland / Vagabond Reiselyst (NTB Tema)

Tråkk langs Mjøsa

Andreas Blaauw-Hval, ​​​​​​​kommunikasjonsrådgiver i DNT, har også en familievennlig sykkelfavoritt.

– Mjøstråkk, med overnatting på DNT Morskogen, er en enkel og billig tur. Man sykler på lette og fine sykkelveier og etter hvert i nedlagte togtraseer. sier han.

Turen starter i Hamar, som kan nås med tog. Overnattingen skjer i en forhenværende vokterbolig som nå er en ubetjent DNT-hytte. Hytta ligger rolig til på en slags odde ute i Mjøsa.

– Strekningen er 46 kilometer lang, men den kan gjøres kortere ved å starte nærmere Morskogen. Poenget er å avslutte der, forklarer han.

Opp på Romsdalseggen

En topptur med barna kan være spennende og akkurat passe utfordrende.

– Her ville jeg gått for Romsdalseggen, den har nemlig tre vanskelighetsgrader. De skumle bildene du ofte ser, er fra ruta som går helt på eggen. Men det finnes en familievennlig versjon litt på baksiden, sier Moland.

Her tar man buss fra Åndalsnes til Vengedalen, som er cirka én mil. Bussen går i turistsesongen og i høstferien.

– Dette er en heldagstur. Jeg har gått den med barn på seks og åtte. Da hadde vi alle fire årstider i løpet av turen som ender opp i Åndalsnes.

Med Åndalsnes som utgangspunkt er det også en rekke andre ting å finne på.

– Man kan ta Raumabanen, for eksempel. Og fra Åndalsnes sentrum går det en gondol opp på fjellet. Denne gondolen kan man også ta ned når man har gått Romsdalseggen opp. I tillegg har man kjente steder som Rampestreken og Trollstigen i nærheten.

Det er mange overnattingssteder i området, både hoteller og campinger.

– Det som kanskje er min favorittcampingplass av alle, er Trollveggen camping, forteller Moland.

Campingplassen ligger 15 minutter med bil fra Åndalsnes. Fra plassen kan man se rett opp på Trollveggen.

PÅ TUR: Torild Moland er ansvarlig redaktør for magasinet Vagabond Reiselyst. Her er hun på tur på Hedmarksvidda med mann og bikkje. Foto: Vagabond Reiselyst (NTB Tema)

Hytte til hytte

Blaauw-Hval har stor sans for den frodige Lindalen i Sunndalsfjella. For å komme dit kjører man to mil på riksvei 70 fra Oppdal og svinger av ved Lønset til parkeringen ved Blokkhus, og går derfra.

– Turen langs Lindalen er fin for barnefamilier, uten de altfor store strabasene, sier Blaauw-Hval.

Riktignok kan oppoverbakken i starten føles litt i tyngste laget for små bein. Men blander man inn litt sjokolade og lek, så skal det gå bra, mener Blaauw-Hval.

– Vel framme på den selvbetjente Dindalshytta kan barna få den populære jobben med å velge mat fra proviantlageret og skrive ned hva familien har forsynt seg med.

Dagen etter fortsetter man på en gressgrodd traktorvei innover Lindalen, som har aktiv seterdrift og dyr på beite. Gammelsetra er neste turmål.

– Dette er en krokete seter som bærer sitt navn med rette. Her knirker det i urgammelt tømmer, og voksne må bøye seg ned for ikke å stange hodet i takbjelkene. Her kan det passe med en spøkelseshistorie eller to om kvelden, sier Blaauw-Hval, som mener setra også er et fint oppholdssted hvis man ønsker å legge inn en dag ekstra.

Siste etappe går til Jenstad. Nedstigningen er svært bratt.

– Her gjelder det å ta tiden til hjelp og la seg imponere av spektakulære Åmotan, der spruten står av de tre elvene som møtes med et brak i bunnen.

Blaauw-Hval forteller at denne turen også kan tas med sykkel. Hvis man bruker beina, er etappelengdene to til fire timer for voksne. Retur skjer med drosje fra Jenstad tilbake til Blokkhus.

---

Høst i fjellet: Praktiske råd

– Jeg minner om at fjellvettreglene skal være med på tur året rundt. Det er dessuten noen forholdsregler man bør ta på høstens turer, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

* I fjellet faller ofte den første snøen over 1000–1200 moh. i starten av oktober. Høsttur i høyden setter derfor litt ekstra krav til forberedelse, utstyr og valg av turer og terreng.

* Vil du gå fra hytte til hytte i oktober, passer det ofte best å søke de litt mindre utfordrende områdene og turene med kort vei mellom overnattingsstedene og enklere utganger til transport.

* Sjekk værmelding og føremelding, og forhør deg gjerne om forholdene der du skal.

* Velg turer som passer formen din akkurat nå, og som fungerer for hele turfølget.

* Husk hodelykt og annet viktig utstyr i sekken.

* Ta høyde for tidlig skumring, og beregn heller litt ekstra gangtid. Da får dere også god tid til peiskos, god mat, samtaler og en bok, som er en herlig del av høstturpakka.

* Når du går på egen hånd i fjellet i begynnelsen av oktober, er det viktig å sjekke på forhånd om det er sommerbruer på ruten du ønsker å gå, og om de i så fall blir liggende mens du skal gå. På turkartene finner du dem markert med «S» som betyr sommerbru og «H» som betyr helårsbru.

---