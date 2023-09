Vi støtter MDGs framstøt overfor de borgerlige

MDG kom inn i byrådet i Oslo som en bråkjekk jypling i 2015, og lovte å skape en grønnere, mer sykkelvennlig og bilfiendtlig by. Åtte år senere vet vi at MDG holdt løftet sitt, i samarbeid med Arbeiderpartiet og SV, og tidvis Rødt.

Oslo er i dag en langt hyggeligere by enn for åtte år siden. Den er mer tilrettelagt for gående, syklende, flanerende og livsnytende innbyggere og besøkende. Det skal MDG ha mye av æren for.

Vi må håpe at de grønne seirene som er vunnet de siste årene ikke blir reversert.

Konkrete grep som permanent og midlertidig stenging av veier, utvidelse av sykkelfelt og opprettelse av nye plasser og torg er det synlige resultatet. Den kompromissløse viljen til å nedprioritere bilen er virkemiddelet. Parkeringsplasser er fjernet og elbilladere er installert byen over.

Alt har ikke lyktes. Utslippene har ikke gått ned som man burde forvente når et miljøparti styrer byen. Det er også tydelige sosiale blindflekker i MDGs kamp for en grønnere by. Bompengene rammer skjevt, for å ta et eksempel.

Fasit sier likevel – høyt og tydelig – at Oslo er på riktig vei.

Det er synd at det rødgrønne byrådet ikke fikk fornyet tillit av velgerne. Når de borgerlige partiene nå inntar byrådskontorene, handler det likevel å gjøre det beste ut av situasjonen. Om å drive skadebegrensning.

Per nå ser det ut som om Oslo få et borgerlig styre med slagside mot høyre, eller et borgerlig styre med tyngdepunktet mer i retning sentrum.

MDG rakte i forrige uke ut en hånd mot Høyre og sa seg villig til å diskutere et sidebytte, men ble møtt med en høflig, men kald skulder.

Høyre vil samarbeide med Venstre og Frp, var meldingen. Frp har gått til valg på å reversere flere av de grønne grepene som har gjort Oslo til en bedre by. Det vil være synd om det skjer.

Vi støtter derfor, noe motvillig, MDGs framstøt overfor de borgerlige, og håper at Venstre og MDG kan få Høyre til forhandlingsbordet.

Et borgerlig styre er ikke bra for Oslo. Men vi må i det minste håpe at de grønne seirene som er vunnet de siste årene ikke blir reversert.

