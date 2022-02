Tanja (45) dro på retreat: - Det dukket opp noen spørsmål om måten jeg levde livet mitt på

– På retreat er alt tilrettelagt for aktiv hvile og tilbaketrekning fra et hektisk hverdagsliv. Det er ikke sjelden at deltakerne opplever denne type turer som annerledes enn det vi vanligvis kaller for ferie, forteller Tanja Evensen.

Hun har vært volleyballspiller på elitenivå, og begynte med yoga for 10–15 år siden. I 2015 dro hun på sin første retreat, en sju dager lang yogaretreat i Hellas.

Hun forteller at det ble en spesiell opplevelse, der hun for første gang lærte hva det betyr å hvile på ordentlig, kjenne på stillheten og oppleve personlig vekst.

– Tilbaketrekning fra det hektiske livet med full jobb, små barn og husoppussing gjorde at jeg kom bedre i kontakt med meg selv. Det dukket også opp noen spørsmål om måten jeg levde livet mitt på, var riktig. Alt dette bidro til at jeg fikk tatt noen grep i hverdagen som var direkte påvirket av denne turen, forteller hun.

Retreaten i 2015 førte til at hun tok flere yogautdanninger i årene som kom, blant annet et tre ukers yogalærerkurs i Hellas. I dag tilbyr hun selv yogatimer, både online og fysisk i sin hjemby Hamar.

– Jeg jobber som fagleder for HMS i et selskap, men har for tiden studiepermisjon for å ta utdanning i livsstyrketrening. Jeg tror undervising er veien å gå for meg, sier hun.

Evensen har også selv arrangert noen retreater.

– Jeg er fra det tidligere Jugoslavia, så den første retreaten min ble arrangert i Kroatia i 2018, der jeg er godt kjent. Dit skal jeg arrangere tur i år også. I tillegg har jeg hatt to retreater i Norge i koronaperioden, og skal ha en retreat ved Krøderen i juni, forteller hun.

Hun forteller at fellesskapet med de andre deltakerne ofte er en viktig del at et retreat.

– Man havner i en liten boble sammen med andre mennesker med samme interesse. Samtidig er det åpent for at man kan trekke seg litt tilbake, sier hun.

Små aktører

Vil du reise på retreat, finnes det mange muligheter. Du kan for eksempel velge en folkelig gruppetur arrangert av en av de kjente reisearrangørene, eller en mer alternativ retreat med utspring i ulike nyreligiøse bevegelser. Du kan også prøve lykken på egen hånd med en reise til populære steder for meditasjon, mindfulness og yoga, slik som Ubud på Bali eller Goa i India.

På retreat-markedet finnes også mange små aktører. En av disse er Elin Snaprud. Hun har nettsiden Retreatreiser.com og arrangerer tre-fire retreater i året, de fleste til Hellas.

– Det begynte ganske tilfeldig med at jeg var på Kreta på ferie, og begynte å tenke på hvordan jeg kan kombinere min interesse for reising med jobben min, forteller Snaprud. Hun er utdannet coach, soneterapeut og aromaterapeut, og jobber som terapeut og kursholder.

Litt tilfeldig dukket også det perfekte strandhotellet opp, og Snaprud startet med retreater til Kreta i 2014. Etter hvert har hun også arrangert retreater til fjells.

– Jeg tror folk har godt av å komme seg litt bort fra hverdagen. I en retreat-setting er det lett å sette av tid til seg selv og til å se innover. Man får et annet blikk på eget liv, sier hun.

Sandom Retreatsenter er Norges første tverrkirkelige retreatgård. Den første retreaten ble holdt i 1955, og stedet tilbyr fremdeles en mulighet til å trekke seg tilbake til stillhet og meditasjon. (Picasa/NTB Tema)

Gruppedynamikk

Snaprud mener det sosiale fellesskapet også er viktig.

– Det er mange vennskap som oppstår på retreat. Jeg er opptatt av å skape en setting der det er trygt å snakke sammen. Mange åpner opp om ting de kanskje ikke snakker så mye om i hverdagen, sier hun.

Vanligvis er det rundt 20 deltakere på turene.

– Jeg pleier å samle hele gruppen på starten og slutten av turen, ellers kan de velge hvilke klasser de ønsker å være med på i løpet av en dag. En viktig del av retreaten er også muligheten for individuelle timer som for eksempel massasje og coaching, forteller hun.

På programmet står vanligvis yoga, nevromotorisk trening, mindfulness og ulike temasamlinger. Snaprud har alltid med seg flere instruktører med hver sine spesialfelt.

Blant deltakerne er kvinnene i flertall.

– Damene er overrepresentert, men vi har mannlige deltakere også. Mange er i alderen 45-55, men vi har også eldre og yngre deltakere, sier hun.

Snaprud tror også omgivelsene bidrar til en følelse av timeout fra hverdagen.

– Vi reiser i de roligste delene av turistsesongen, men det er likevel varmt nok til at man kan ligge på stranda og få litt sol på kroppen mellom klassene.

Oppsøker stillheten

Selv om mange i dag forbinder retreat med yoga og mindfulness, har retreater vært arrangert lenge før nordmenn begynte å rulle ut yogamattene. Den tverrkirkelige norske retreatbevegelsen har røtter tilbake til 1950-tallet og vokser fremdeles.

– I dag finnes det 12-15 retreatsteder i Norge, i tillegg til retreat-arrangører som leier seg inn i passende lokaler, sier Hallgeir Ringstad ved Åkerlehaugen retreatsted i Molde. Han er også ansvarlig for nettsiden Retreater.no.

Sentralt i disse retreatene står stillheten.

– Vi tenderer i retning av å gå mer og mer mot stillhet, det er fundamentet. Mange retreater er heltause. Da snakker man ikke med noen, bortsett fra at man har tilbud om samtaler med retreatlederen. Andre retreater er løsere i formen, blant annet skal vi ha strikkeretreat. På disse retreatene er gjerne definerte perioder av dagen satt av til stillhet, forteller han.

Mange populære turistmål i varmere strøk har et rikt tilbud av retreater, som her i Thailand. (NTB Tema)

De fleste retreater har i tillegg tidebønner, nattverd og jesusmeditasjon, en type meditasjon hvor målet er å leve seg inn i en bibeltekst.

– I hovedsak er det troende som kommer på våre retreater, men det kan også være andre, som er søkende, sier han.

Formålet med retreatene er å bygge gudsforhold og tro, men Ringstad har registrert at det ikke bare er de troende som søker stillheten.

– Jeg ser at det dukker opp mange ulike tilbud rundt det å søke stillhet, ro og konsentrasjon, sier han.

Han påpeker at lengre tid i stillhet ikke passer for alle.

– Du bør kanskje ikke hoppe rett inn i en retreat av lengre varighet, men starte med én dag eller en helg, råder han.

Hit kan du reise på retreat

Dette er noen av aktørene som tilbyr retreat enten i Norge eller med Norge som avreisested.

* Nøsen Yoga og Fjellhotell: Det som i mange år var Nøsen Fjellstue, ble i 2015 overtatt av yogalærer Alexander Medin. Stedet er åpent for vanlig overnatting, men har også en rekke retreater og andre arrangementer med fokus på blant annet yoga, meditasjon og stressmestring. nosenyoga.no

* Finnskogtoppen velværehotell: Også mange av spahotellene har retreater og ulike temahelger. På Finnskogtoppen velværehotell kan du blant annet dra på yogaretreat. finnskogtoppen.no

* Jomfrureiser: Jomfrureiser har spesialisert seg på aktive reiser for kvinner. De har et stort utvalg yogareiser og retreater, hvor yoga kombineres med alt fra isbading til meditasjon og pusteteknikk. jomfrureiser.no

* Ving: Også de store reisearrangørene satser på annet enn typiske charterturister. Blant annet har Ving gruppereiser med yoga og mindfulness på programmet. ving.no

* Dharma Mountain: Tross det eksotiske navnet finner du dette stedet i Hedalen i Valdres. Her er det et stort utvalg retreater på programmet: I vår kan du blant annet dra på en helg med skogsbad og meditasjon, kvinneretreat og pusteworkshop. Dharmamountain.com

* Kristne retreater: På retreater.no finner du oversikt over arrangementene til den kristne retreatbevegelsen i Norge.

* Natur-retreat: Natur-retreat arrangerer en retreat for hver årstid – vår, sommer, høst og vinter. Retreatene skal kombinere gode naturopplevelser med blant annet yoga og mindfulness. naturretreat.no

* Retreatreiser: Elin Snaprud har siden 2014 arrangert retreater til Hellas. Yoga, mindfulness og nevromotorisk trening er blant det som står på programmet. retreatreiser.com