Svar på dagens Dagsavisen-quiz 6. desember

1. Hva heter hovedstaden i den spanske provinsen Catalonia? Barcelona



2. Hvilke tre typer pepper kommer fra samme busk? Svart, hvit og grønn pepper



3. Hva heter Norges dypeste innsjø? Hornindalsvatnet



4. Hva er HTTP en forkortelse for, på internett? Hypertext Transfer Protocol



5. Hvilken Ibsen debuterte som regissør med «Den store barnedåpen» i 1931? Tancred Ibsen



6. Hvem skrev bøker under pseudonymet Bernhard Borge? André Bjerke



7. Hvilket land flyttet den kenyanske friidrettsutøveren Wilson Kipketer til i 1990? Danmark



8. Hva kalles en person fra Jæren? Jærbu



9. Hvilke to folkeslag er i konflikt på Vestbredden? Jøder og palestinere



10. Er molybden et grunnstoff? Ja

